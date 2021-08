“Como te ven, te tratan, aunque no te guste”, una frase que mi abuelo solía decirme en mi adolescencia. Cada vez que me preparaba para ir a la secundaria decía, “tienes que ir bien peinado, con uniforme limpio y zapatos impecables”. A esa edad no comprendía muy bien lo que mi abuelo está intentando enseñarme, incluso puedo decir que para mí era completamente irrelevante.

La primera vez que note la relevancia de aquel dicho fue en 2007, cuando yo estaba por ingresar a mis estudios universitarios. En ese entonces yo tenía el problema de contar con tres registros diferentes de CURP. Debido a ello, en la universidad me dijeron que tenía que arreglar ese problema lo antes posible. Vestido con una playera de Metallica, un pantalón de mezclilla roto de la rodilla izquierda y unos tenis Vans color negro, acudí a las oficinas del Registro Civil. Al entrar, el guardia de seguridad me hizo tomar un número y esperar mi turno para hablar con la persona encargada del registro. Después de una hora y media de espera, pase con la señorita, le comenté mi problema; ella me dijo que tenía que acudir con un abogado y demandar al Registro Civil solicitando borrar mis registros extras; el Registro Civil no contestaría la demanda incurriendo en rebeldía, de tal modo que la sentencia sería a mi favor y el Registro Civil debía borrar las CURP duplicadas. Me retiré del lugar pensando en que el proceso sería largo y con un costo extra.

A la semana siguiente, le comenté a un familiar que ejercía como abogado y él me dijo que la demanda no era necesaria, pues el personal del Registro Civil podría hacer esas modificaciones sin la necesidad de una sentencia. Pensando en ello, recordé las palabras de mi abuelo “como te ven, te tratan”. Con un pantalón de vestir negro, una camisa, corbata y con mis zapatos muy limpiecitos, acudí nuevamente al Registro Civil. Al estar en la puerta el guardia me preguntó sobre el trámite que iba a realizar a lo que yo le respondí que quería información relacionada a la CURP. Sin necesidad de tomar número, me pasó directamente al escritorio de la señorita que me había atendido unos días antes. Sin mencionar que ya había acudido con antelación le dije mi problemática en la universidad y el trámite que necesitaba realizar. De una manera muy amable me dijo que en una hoja hiciera un escrito solicitando borrar de los datos de las CURP duplicadas. Terminé mi escrito y se lo entregué, me dijo que me esperara unos 20 minutos. Me senté en la sala de espera y al cabo de unos minutos se acercó y me dijo “su trámite ya está resuelto, esta será su única CURP”. Sorprendido, pero contento regresé a mi casa a arreglar mis papeles y llevarlos a la universidad.

Otra de las enseñanzas de mi abuelo fue “en esta vida uno hace lo que puede con lo que tienes, el mundo no te está esperando, tú tienes que ganarte el mundo”. Lo cierto es que las cosas no siempre resultan como uno quiere, pero aquellos dotados con inteligencia encontrarán la manera de hacer que las cosas funcionen, a esto se le llama adaptabilidad, y al parecer es algo que en esta época está en decadencia. En esta historia en particular, la adaptabilidad consistió en encontrar un balance, y comprender que hay ocasiones donde debo usar zapato, camisa y corbata y otras donde puedo usar playera, mezclilla y tenis; y nada de eso cambia mi esencia y mi personalidad, es más, demuestra la madurez que reside en un ser pensante. Como decía Aristóteles “la virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto”.