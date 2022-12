¿Cómo será la planeación urbana en Qatar?

Es la pregunta que me hicieron, y la verdad, no lo sé. Pudiera tener alguna muy lejana idea de qué cuestiones no se consideran en ella dada la manera en que se hace la planeación en México basándome principalmente en cuestiones culturales.

A manera de antecedente conviene conocer cierta información para establecer parámetros que nos permitan dimensionar de qué estamos hablando cuando nos referimos a Qatar, ubicado a menos de una hora de uno de los países árabes muy reconocidos hoy día por su riqueza cimentada en el petróleo: Dubái. En 2021 Qatar tenía una población de 2.9 millones de habitantes. Hasta 1971 fue protectorado británico y Doha, fundada desde 1825, se convirtió entonces en su capital alcanzando en 2020 una población de 1.2 millones de personas, un poco menor a las 1.5 millones que en ese mismo año registró el municipio de Juárez.

Tenemos entonces que la historia de Qatar como país libre es reciente y que un aspecto demográfico muy particular es el perfil de su población eminentemente migrante, ya que el 80 por ciento son trabajadores que provienen principalmente del sur de Asia, en especial de la India y de Oriente Medio. Como en Dubái, y seguramente países que comparten costumbres islámicas, los hijos de trabajadores extranjeros nunca llegan a tener la ciudadanía aun cuando nazcan en ese país. En este sentido si bien la ley islámica, llamada Sharía, prohíbe la discriminación, los niños hijos de extranjeros la experimentan en carne propia también en cuestiones de educación y salud.

Mientras más se acercaba la fecha en que iniciaría el campeonato mundial de futbol a celebrarse en Qatar, más noticias nos llegaban sobre las costumbres de aquel país y mayúsculo era nuestro asombro sobre las que se relacionaban con el trato y discriminación hacia las mujeres no solo en la práctica, como de facto es nuestro país, sino en la misma ley. Las restricciones a su vestimenta es lo que más saltó a la vista: ellas se cubren el cabello con la shayla y llevan un vestido negro llamado abaya. Es así que a las extranjeras se les da “permiso” de usar blusas sin escote que deberá cubrir también la parte superior de los brazos; pueden usar falda o short siempre y cuando cubran la rodilla y nunca deberán llevar ropa pegada al cuerpo. Siguiendo con las costumbres, las mujeres qataríes siempre estarán bajo la tutela de un hombre: su padre, hermano, abuelo, tío, esposo, y les será muy difícil divorciarse porque además de la discriminación de la que serán motivo nunca podrán tener la tutela de sus hijos. Las muestras afectivas están prohibidas. Paradójicamente, aunque hay tendencias a la liberación, muchas mujeres se muestran reacias a ella.

Otro grupo que padece la discriminación en Qatar en LGBTTTIQ: los actos homosexuales son castigados con prisión y pueden ser castigados hasta con la muerte, considerando que la lapidación, flagelación y pena de muerte son permitidos.

Es por ello que planteo que las diferencias en cómo plantear las directrices del desarrollo urbano en nuestro país con respecto a los países islámicos como Qatar son abismales no solo por los recursos disponibles, sino por los rasgos culturales y también porque su modelo de ordenamiento territorial se aleja de los criterios de sostenibilidad ambiental y ciudad compacta que ahora se persiguen en México.

Cuando el grupo de investigadores de la UACJ que elaboramos el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible para Juárez, Chihuahua, en 2020, nos encontramos con una metodología novedosa en la que se debía incluir, principalmente, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos de forma tal que se favorezca la visibilización de los grupos vulnerables, entre ellos mujeres, niños y grupos LGBTTTIQ+.

Tenemos de entrada que la base sobre la que se hace la planeación urbana en México, la participación ciudadana, es imposible que se dé en Qatar, toda vez que la libertad de expresión, aunque es reconocida por sus leyes, en la práctica es restringida principalmente para no dar la voz a quienes pudieran emitir críticas al gobierno; solo se escucha a personajes importantes con cierto nivel de liderazgo y a las autoridades religiosas. Los grupos vulnerables a quienes se intenta dar voz en nuestro país, en el otro es impensable y, a pesar de que nos espantamos de algunas de sus costumbres debemos reconocer que hay algo que tenemos en común: no, no son los rascacielos ni las calles limpias, tampoco lo son los autos lujosos que no emiten contaminantes… lo que tenemos en común es que en ambos países existen leyes y declaraciones que protegen los derechos humanos, pero, en la práctica… Increíble, estamos tan lejos, pero también tan cerca de Qatar.