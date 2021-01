¿Cómo le roban a Ciudad Juárez su riqueza?

Nosotros los juarenses somos carismáticos, jaladores, queremos mucho a nuestra ciudad a pesar de que unos pocos la mantienen muy fea, tan descuidada, con una pésima planeación y completamente explotada, son ellos los gobernantes los pocos que realmente nos complican la vida diaria, porque son ellos los responsables de hacer bien el trabajo de todos, estos constantemente nos exponen de forma directa a los problemas públicos actuales tales como violencia y la pandemia. No han podido resolver los problemas esenciales de la gente ni tampoco han logrado visualizar los problemas para prevenirlos. Como anteriormente lo he dicho, mientras los gobernantes continúen sin un buen desempeño en el diseño de políticas públicas efectivas y con su prioridad equívoca en los intereses políticos partidistas, con un desastre en la ciudad e invirtiendo en campañas políticas con dinero de la gente, nuestra ciudad jamás será segura, bonita y ordenada, los ciudadanos seguiremos clasificándolos por debajo de un delincuente.

Actualmente nuestra ciudad es caótica, la cuestión vial, lo estructural, lo socioeconómico y no se diga la situación sanitaria de los juarenses, principalmente de las mujeres y niños. Es cuestión de subirse a los que transportan diariamente por la ciudad, los UBER, en alguna ocasión pregunté a un chofer su opinión de la situación actual, respondiendo de forma muy puntual dos cosas: la planeación fue pensada en los políticos y no en los que circulamos en las calles, lo económico junto con lo sanitario, relatan anécdotas de enfermeras que piden servicio, se quejan inclusive hasta llorando, que son las propias instituciones públicas las que no proporcionan adecuadamente las herramientas para trabajar, provocando que su gasto corriente sea en cuidarse y descompletar un plato de comida para sus hijos. También relató sobre sus clientes que son médicos y enfermeras del sector privado, quejándose que el gobierno no ha puesto fecha en su lista para ser vacunados contra el COVID-19, por tanto, en un país como el nuestro donde se supone que las personas tenemos los mismos derechos y cuidados principalmente cuando provienen del Estado mexicano son falsos. Es cuestión de voltear a nuestra vecina ciudad de El Paso Texas, todos sus ciudadanos tienen el derecho de vacunarse si así lo desean ¿Por qué? Porque ante la pandemia, el estado diseñó políticas públicas sanitarias y efectivas, quizá tardías, pero supo invertir en los programas y el impacto será posiblemente controlable. Teniendo como resultado la verdad, los Mexicoamericanos residentes en Estados Unidos no desean que las fronteras se abran y evitar que el mexicano pueda tocar suelo norteamericano ya que posiblemente estaría infectado, quizá tenga razón, porque el gobierno mexicano no vacuna a sus ciudadanos en general.

Es importante puntualizar que son los jóvenes los que sacaran adelante esta ciudad en el aspecto socioeconómico, inclusive es el propio INEGI donde muestra en uno de sus informes trimestrales donde el PIB tuvo una desaceleración imparable desde el año 2019 hasta la fecha, por obvias razones de salud y de reglamentos punitivos del gobierno. Pero en lo que son peras y manzanas, esto nos enseño a que debemos diseñar ideas preventivas para salir adelante y no solo quedarnos en casa, tal como indican ¿qué significa esto? Que no tienen idea de lo que deben hacer. Por tanto, la mala planeación gubernamental conlleva a que sea nuestra ciudad no deseada, incluyendo lo más valioso, nosotros la gente. Inclusive el olvido histórico tampoco se la he puesto como prioridad, a pesar de que todo puede coordinarse e impulsarse por medio de la tecnología, pero esto requiere de una inversión pública y de votación por diversos comités, pero como ya mencioné las partidas presupuestarias están enfocadas en las próximas elecciones del 2021, solo es cuestión de ver quienes nos gobiernan son los mismos viejos lobos de mar, inclusive continúan buscando el poder, afortunadamente cada vez más son los ciudadanos los que se organizan para que estos no lleguen a gobernarnos y sean las nuevas promesas políticas las que dispongan de las partidas presupuestarias para diseñar políticas públicas preventivas y que resuelvan los problema esenciales de la gente. Así y solo así, la sociedad y sus comunidades empezaremos a tomar en cuenta el desempeño de los gobernantes en turno. Debemos ser nosotros los ciudadanos los que busquemos soluciones pandémicas, presionar a los gobiernos en turno a que atiendan las plegarias de las comunidades organizadas y junto con ellos vamos a acostumbrando a la ciudadanía a que sea participativa inclusive en los programas más delicados. Dejemos de ser hipócritas y pongamos en su lugar a los que no hacen bien su trabajo, hay muchos jóvenes bien preparados y con mucho corazón, nacidos en nuestra ciudad y que han tenido que migrar para buscar soluciones, es aquí cuando los viejos lobos opacan la juventud y mantienen gris la ciudad.