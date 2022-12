Cómo combatir la corrupción en el servicio público (I)

Ahora que está el proceso de selección del o la fiscal Anticorrupción de Chihuahua para los próximos siete años, es oportuno hablar del grave problema de corrupción en el servicio público de todos los niveles y la manera de erradicar éste que es, el mayor de los males de la actividad pública en nuestro país, el cuál sin duda la o el próximo fiscal Anticorrupción de la entidad jugará un papel importante en el combate a este flagelo.

Cierto es que existen buenos servidores públicos, pero si algo tiene estigmatizada su figura en México es la corrupción, por lo que son generalizados todos y todas injustamente. Por lo anterior, pero más aún porque dicho problema no nos permite avanzar como país es que son relevantes las preguntas: ¿Es cultural? ¿Es un problema entonces al que estamos destinados padecer siempre y que no tiene solución?

La experiencia de 13 años en el servicio público, 10 de ellos como investigador de diversos delitos del fuero común y tres más dirigiendo equipos, me ha permitido conocer buenos y malos empleados de Gobierno, honestos y corruptos, así como circunstancias que propician las mismas y otras que las inhiben, que junto al conocimiento del tema y sus instituciones, me lleva a responder, sin ninguna duda, con un no a ambas interrogantes.

No es un problema cultural, porque podrá ser un problema grave, pero así como no toda la sociedad es corrupta no todos los servidores públicos somos corruptos. Es un problema que se propició por muchos años porque era solapado desde las altas esferas del Gobierno y el poder político no sólo lo permitía, lo alentaba y realizaba, sin embargo siguieron existiendo servidores públicos honestos que no se prestaban ni se prestan a eso, es muy arraigado y se puede decir que grave pero no cultural, porque el mexicano no es corrupto.

También afirmo que no es un problema al que estemos destinados a padecer y si tiene solución, si no en su totalidad si en un alto grado, sobre todo en aquellas oficinas donde se le pone atención a este problema y se establecen condiciones para disminuir el mismo, condiciones de las cuales hablaré en la siguiente entrega.

Lo que sí puedo afirmar es que si han ayudado las instituciones de combate a la corrupción y el sistema creado para ello, aunque aún falta mucho por avanzar y donde la fiscalía Anticorrupción de Chihuahua tendrá un papel relevante en dicho avance, inhibiéndola, previniéndola y sancionándola, creando las condiciones para que eso ocurra, para que vaya cambiando la percepción sobre el servicio público en México.

El diagnóstico ya está y la literatura extensa sobre sus causas, ahora hay que trabajar en el remedio a la enfermedad donde poco a poco se va avanzando, para que llegue el día en que el que haga negocio privado ilícito con lo público en México sea repudiado y no admirado, el corrupto sea la excepción y no la regla. Que el que trance no avance, sea sancionado. En la segunda parte hablaremos de las propuestas para lograrlo.