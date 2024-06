¿Cómo actuará el gobierno de AMLO después de la proclamación de Biden?

Ciudad de México.- Para responder a la crisis migratoria que existe en la frontera sur de su país, el presidente estadounidense Joe Biden expidió ayer una "Una proclamación sobre la seguridad de la frontera" que anota las acciones ejecutivas que aplicará para contener la ola de migrantes que buscan entrar desde México a EU.

En su proclama, Biden explica la situación existente. Los puntos más importantes son:

1. La crisis de migración global alcanzó niveles sin precedentes, con más migrantes hoy que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es el resultado de una combinación de factores: regímenes fallidos, dificultades económicas, violencia de organizaciones criminales transnacionales, la pandemia de Covid-19 y desastres naturales.

2. En respuesta a este incremento en la migración, en mayo de 2023 Biden introdujo una regla que busca fomentar que los migrantes utilicen vías legales para ingresar a EU e impone la inelegibilidad de asilo para quienes no las cumplan. Como parte de estas medidas, se establecieron Oficinas de Movilidad Segura en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, se expandieron los programas de visas y se aumentaron las admisiones de refugiados del hemisferio occidental de 5,000 en 2021 a hasta 50,000 en 2024.

3. Los resultados de la aplicación de la regla han sido significativos. En mayo de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) retomó el procesamiento de todos los no ciudadanos bajo las autoridades migratorias, manejando cifras récord de individuos. Desde entonces, el gobierno ha utilizado intensivamente la expulsión expedita, procesando un promedio de más de 970 individuos diarios en la frontera suroeste. Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, más de 720,000 personas sin base legal para permanecer en EU fueron expulsadas de EU. Este número superó las cifras de cualquier año fiscal completo desde 2010.

4. A pesar de estos esfuerzos, los niveles de migración se mantuvieron altos, especialmente hacia finales de 2023, cuando diciembre registró el mayor número de encuentros entre puertos de entrada en la historia.

5. El problema central radica en la falta de acción del Congreso para actualizar las leyes de inmigración y asilo, lo cual ha resultado en un sistema abrumado y con recursos insuficientes. El Congreso no ha actuado, acusa Biden, exacerbando la crisis.

Así las cosas, en su proclamación Biden decreta que se suspenderá temporalmente la entrada de no ciudadanos en la frontera sur durante períodos de altos cruces, con excepciones específicas para individuos vulnerables. Esta proclamación se descontinuará una vez que el número promedio de encuentros diarios caiga por debajo de 1,500 durante un período de siete días, pero se reinstalará si el promedio aumenta a 2,500 encuentros o más. La proclamación excluye a los niños no acompañados de países no contiguos en el conteo de encuentros.

Tras el anuncio de la proclamación, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la necesidad de mantener posturas diplomáticas y una política de buena vecindad entre ambos gobiernos. Destacó la importancia de cuidar la integración económica y promover la cooperación mutua en lugar de la confrontación. Habrá que ver qué acciones tomará su gobierno después de que hable con Biden.