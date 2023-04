Cómo actuar ante un abuso policial

Ciudad de México.- Por más de diez años trabajé en el tema de procuración de justicia, donde pude conocer el trabajo de los policías, tanto investigadores como preventivos, y puedo asegurarles que, injustamente, la función policial está estigmatizada, porque son más los buenos que los malos y corruptos, sin embargo, por los primeros han pagado los segundos. La mitad de esos años que me tocó conocer su trabajo fue en audiencias y juicios orales, donde los testigos principales eran los policías, y puedo decirles que no hay otra cosa que un policía odie más que ser llamado a juicio. No les gusta, tratan de darle la vuelta para no ser interrogados por Ministerios Públicos, defensa y jueces, se ponen nerviosos.

Pero ¿porque odian comparecer como testigos, sobre todo los malos policías? Bueno, por dos razones principalmente. La primera es porque cuando pasan al estrado ante los jueces para ser interrogados lo hacen como simples ciudadanos sometidos a lo que ellos hacen en las calles: un interrogatorio, donde son cuestionados por su trabajo y tienen que explicar detalle a detalle y de manera repetida su actuación en una detención o intervención de la persona que está siendo acusada. En segundo lugar porque saben que si hicieron algo mal pueden ser exhibidos y hasta investigados penalmente, lo que ha sucedido en varios casos. Con esto no quiero decir que a todos los que no les gusta ir a audiencias son abusivos y corruptos, no es así, porque los buenos policías (son los que más seguros comparecen.

Fue precisamente cuando me tocaba revisar su actuación e interrogarlos donde me di cuenta cómo se debe actuar ante un abuso policial. Lo primero que hay que saber es que no es cierto que los policías desconocen lo que no pueden hacer, porque me consta que, además de su academia reciben capacitación constante donde les dicen qué no pueden hacer, por lo tanto saben perfectamente cuando actúan mal.

Entonces qué se debe hacer ante un abuso policial, que me retengan sin motivo, que baje de mi vehículo, quieran allanar mi casa sin orden de cateo, me detengan sin informarme los motivos, golpes, etc. Bueno, en primer lugar hay que ser respetuosos y estar tranquilos porque si no, les das el motivo perfecto para detenerte por el delito de resistencia de particulares y/o ultrajes a la autoridad.

En segundo lugar debes dejar registro de su actuación, donde lo ideal sería una grabación, pero como sabemos que eso no siempre es posible, además de que si los grabas lo más seguro es que te lo impida y borre la evidencia y no lo vas a poder probar, lo que sugiero es que en cuanto te detengan hagas una llamada telefónica a una persona de tu confianza y que se mantenga en el teléfono, que indiques en donde te están reteniendo y si puede, tu interlocutor grabe toda la actuación policial, de esta manera vas a poder acreditar ante quien corresponda un abuso policial, ya que ellos saben que si se exceden en sus funciones o abusan de las mismas, y son exhibidos, serán sancionados e incluso hasta investigados, penal o administrativamente con la correspondiente sanción.

En todos los casos yo recomiendo tratar de dialogar con el policía, de manera respetuosa y tranquila, tratando de hacerle ver que está cometiendo un error en su actuación y que conoces tus derechos y estás dispuesto a hacerlos valer, sin embargo en cuanto veas una reacción molesta del policía dejar de tratar de convencerlo y en su lugar, decirle que vas a realizar una llamada a una persona de confianza y que él puede escuchar tu conversación que no hay ningún problema o incluso que vas a llamar a tu abogado para consultarlo y realizarla, porque te está reteniendo sin una causa justificada. En un caso extremo si te sientes amenazado recomiendo llamar al 911 para que quede registro de la hora de la intervención y comuniques a la operadora lo que está sucediendo. Si con todo esto persiste en su actuación, una vez que termine su intervención debes acudir ante las instancias correspondientes para que revisen dicho actuar.

Como lo dije al principio, hay muy buenos policías y no es justo que por los malos se siga estigmatizando a los buenos, por ello hay que ir acostumbrando a cualquier autoridad a que deben respetar nuestros derechos y que si no lo hacen los vamos a hacer valer, ante la falta de instituciones de supervisión y revisión de su actuar. Porque la cultura de la legalidad inicia por la autoridad.