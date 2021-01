Comienza 2021

Gracias 2020, has sido un maestro implacable, un fuerte machetazo que arranco de tajo ilusiones, planes, ideas, pensamientos; comenzamos bajo sospecha de que algo devastador se asomaba y se cumplió.

Y aquí estás 2021, bienvenido y no te diré ¡sorpréndeme! Te presento mi lista de 12 deseos, reflejo de las más profundas ansias de retomar el rumbo que como sociedad lamentablemente hemos extraviado.

1. Salud. El deseo más anhelado, más de 120 mil familias mexicanas han experimentado lo que es perder a un ser querido; son las muertes que se atribuyen al virus. Una vacuna efectiva y con alta disponibilidad es el deseo más grande.

2. Aprendizaje del Covid-19. Ya vimos lo peligroso que puede ser ignorar las alertas sanitarias, ¿por qué no hacer una cultura de cuidado y prevención de la salud? Que las nuevas generaciones aprendan a prevenir las enfermedades y sobre todo a tomar conciencia de las medidas de protección ante estas amenazas.

3. Reactivar la economía, el aparato productivo y de consumo está sometido a la desconfianza, hay mucha inquietud. Hay incluso una ansiedad desconocida porque el consumidor no puede gastar en la forma que lo venía haciendo, eso se refleja en las compras de pánico que se vieron en las últimas semanas y que nos obligaron ante los riesgos sanitarios a cerrar los negocios al público. Que los consumidores sean más cuidadosos y que los negocios retomen la oportunidad de generar ganancias.

4. Paz. Aunado al golpe de la pandemia agreguemos el destrozado tejido social que sigue en la ola de violencia montado en la cresta, la infusión de valores se ha visto debilitada por la falta de los espacios educativos y que las familias en el encierro no hemos podido ser un mejor soporte a los esfuerzos de las instituciones educativas para generar aprendizaje y conocimiento.

5. Mejorar la educación. Urge retomar los modelos educativos que le permita a nuestros estudiantes poder aprender de mejor forma, la escuela se volvió monótona y en ocasiones aburrida, poco efectiva en el aprendizaje de los niños y estresante para los padres de familia y cansina para los propios maestros.

6. Continuidad a los esfuerzos de los empresarios. No todo es ayúdenos, sostengan, promuevan, no despidan; gobierno, ¿cuáles serán las acciones que empujarán para darle oportunidad y respiro a los empresarios en su búsqueda de fortalecer los negocios? Es muy fácil decir que el salario aumentará, pero es muy difícil que en la realidad se pueda mantener el ritmo cuando se percibe un problema de consumo. Necesitamos acciones reales que le den soporte al aparato empresarial.

7. Una sociedad que verdaderamente piense en el colectivo. Ojalá que más gente pensara en cuidarse para no propagar contagios; que no se enoje cuando le pidan respeto a las medidas sanitarias, que no haga fiestas, use el cubrebocas, mantenga la sana distancia. Solo cuando respetemos al otro podremos hacer florecer al yo; cuando lo hagamos entonces quizá la pandemia cederá.

8. Un Gobierno federal más solidario, empático. Que se vuelva sensible ante el dolor que experimentamos millones de mexicanos.

9. Año político decisivo. Una mentalidad abierta para hacer de la democracia en este país el camino para fortalecer nuestras sociedades; Juárez debe ser visto como el bastión del estado, el ancla económica que nos lleve a ser una economía más fuerte; que deje de ser el botín político para ser la frontera con mayor dinamismo en el mundo. De paso, una oposición responsable, enfocada y propuesta de gobierno interesantes.

10. Que nuestro próximo presidente sea un juarense comprometido con el desarrollo comunitario. Sin intereses particulares que defender, crear la infraestructura e impulsar a nuestra ciudad para trabajar coordinadamente con los gobiernos estatal y federal para sacar del atraso de infraestructura y darle más herramientas en la búsqueda de la competitividad.

11. Solidificar la familia. Espacios interactivos, ideas, programas donde las familias puedan integrarse para ser la base del desarrollo.

12. Ver campeón a Bravos. ¿Se imagina la gran satisfacción que nos daría a los juarenses ser la sede del campeón de la Liga MX? El impacto entre los niños, la economía de la ciudad y el reconocimiento. Ya de pasada, que tambipen los Indios del beis lo logren.

Agradezco profundamente su atención durante este 2020, por un 2021 lleno de prosperidad, éxito, sabiduría, salud y amor. ¡Salud!