Comer o alimentarse

La cercanía de la temporada festiva es buena oportunidad para analizar nuestros hábitos alimenticios. En muchos casos llegaremos a la segunda quincena de enero sufriendo físicamente las consecuencias de los excesos o malas decisiones de lo que ingerimos durante diciembre y principio de año.

Y ojalá se tratara solamente de esta época de celebración. Entonces resultaría fácil retomar una dieta reflejada en altos niveles de salud y energía a lo largo de años. Qué bueno que las comilonas, el aumento de peso o el elevado porcentaje de alimentos y bebidas nocivos fueran costumbre anual de individuos aislados. En ese caso prácticamente bastaría la influencia social por sí misma para corregir el rumbo alimenticio de unas cuantas personas.

Me temo, sin embargo, que los generalizados desaciertos en nuestros hábitos a la hora de comer el año entero terminan cobrando factura social.

Lo dicen las estadísticas relacionadas con una alimentación inadecuada reportadas por El Diario: México es uno de los países con mayor índice de diabetes, rebasándose en Ciudad Juárez la media nacional, y de sobrepeso, mientras que el Estado de Chihuahua ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el país.

Parte del problema son las razones por las cuales elegimos nuestros alimentos. En vez de hacerlo para adquirir los nutrientes necesarios, en demasiadas ocasiones comemos por hábito, por dar gusto al paladar, para saciar el hambre, en aras de la comodidad, la rapidez, la publicidad, los nervios o la presión grupal.

Comemos estresados, a deshoras o con escasa información en torno a las necesidades nutrimentales de nuestro cuerpo y la composición y el efecto de los alimentos. Lo anterior tiene como consecuencia un aprovechamiento de la comida que dista de ser óptimo. Peor aun, puede propiciar daños crónicos a la salud.

“La dieta debe ser completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua”, se señala en el libro de texto de quinto grado, donde aparece la ilustración del denominado “Plato del Buen Comer”. ¿Cuántas personas conocen esta guía gráfica mundial? ¿Cuántas incluyen un alimento de los grupos recomendados en cada comida?

De alguna manera ese mensaje sobre nutrición saludable no ha llegado a gran parte de los juarenses. Es comprensible, en vista del ritmo de la vida cotidiana, la comodidad de los productos empaquetados, las distancias entre hogares y centros laborales o escuelas, la publicidad, la tradición de antojitos, la comida rápida, el desconocimiento, la falta de voluntad para modificar hábitos y el estatus asignado a lo moderno.

Quizá la nutrición debería ser asignatura general. Mientras eso sucede, debemos procurar establecer canales permanentes para educar sobre temas como alimentación y metabolismo si no queremos seguir pagando el costo de enfermedades relacionadas con los malos hábitos alimenticios. A decir de la Organización Mundial de la Salud, informó El Diario, de no atender los factores de riesgo conducentes a la obesidad “México no podrá fomentar el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible”. Además algunos expertos consideran ya a la diabetes una emergencia financiera nacional, se agregó en este medio.

Por lo pronto, nos mantendremos atentos al nuevo etiquetado frontal en los alimentos empacados. Pero este mes en que se celebraron los días de concientización sobre la obesidad y la diabetes creo oportuno recordar que la dieta saludable es la forma más sencilla de prevenir enfermedades y la capacidad de asimilación del cuerpo no es la misma a los 20 que a los 40 años.

A nivel individual, familiar y colectivo nos conviene informarnos, revisarnos periódicamente, incluir más verduras, frutas, granos enteros y agua en nuestra alimentación, así como apoyar de mil maneras posibles hábitos saludables.

Se puede.

En el 2015 El Diario informó que el vecino El Paso se colocó entre los dos condados del estado de Texas con menor tasa de obesidad. ¿Su estrategia? Campañas —en plural— de prevención a gran escala, implementadas en varios entornos gracias a iniciativas ciudadanas con colaboraciones diversas y enfoques nutricionales y de actividad física.

Es un trabajo prioritario.

“Si uno no controla lo que come no puede controlar nada”, decía Gandhi. Eso se aplica a individuos o sociedades enteras.