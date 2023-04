No podían ser más coincidentes los hechos, aunque precisándolo mejor, tienen una explicación: Las elevadas temperaturas chihuahuenses de la primavera y el verano, y las no menores tarifas de la energía eléctrica en la entidad.

Por una parte, productores del sur de Chihuahua, usuarios de la CFE, ante la falta de acuerdos con la empresa gubernamental, en la que ha sido la historia recurrente a lo largo de por lo menos el presente siglo, a fin de que se les otorguen tarifas asequibles para la producción agropecuaria, acudieron a las acciones -también recurrentes- que, en su óptica, constituyen el único mecanismo mediante el cual las autoridades federales (desde el gobierno de Vicente Fox a la fecha) acceden a sentarse a las mesas de negociación.

Casi al mismo tiempo, diputados federales chihuahuenses de Morena (Daniel Murguía) y PAN (Patricia Terrazas y Daniela Álvarez), presionaron en el órgano legislativo, ante las autoridades federales a fin de que nuestra entidad fuera incluida en el plan tarifario de verano.

No lo lograron. Por segundo año consecutivo Chihuahua quedó fuera.

Sorprende que ocurriera de esa manera.

En ese plan se ubicaron entidades y ciudades que sufren temperaturas veraniegas menores a las alcanzadas en muchas regiones y ciudades chihuahuenses, como “Acapulco (Gro), Ciudad Acuña (Coah), Cancún (Roo), Coatzacoalcos (Ver), Tampico (Tamps), Tepic (Nay), Campeche (Cam), Torreón (Coah), Monterrey (NL), Mérida (Yuc) y Chetumal (QRoo)”. (Nota de César Lozano / El Diario de Chihuahua, 19/04/23).

La sorpresa tiene dos componentes: Uno, que aparentemente no hubo un criterio político que favoreciera solo a las entidades gobernadas por Morena, o en las que se celebrarán elecciones este año, aunque la inclusión de dos ciudades coahuilenses lleva a pensar, a querer y no, que algo hay de eso; segundo, que varias de esas ciudades no padecen las temperaturas extremas del semidesierto chihuahuense.

A su vez, en el conflicto agroproductor del sur del estado sorprende, además de la reiterada conducta gubernamental, su negativa a ni siquiera respetar los acuerdos alcanzados después de las tomas de las vía férreas efectuadas por cientos de ellos al fin de la semana anterior.

Peor, cosa que ningún otro Gobierno federal había realizado, fue el de que elementos de la Guardia Nacional, no solo acompañaron al personal de la CFE a efectuar los cortes de electricidad a los pozos agrícolas, sino que, además, derribaron varios postes de la empresa, tanto de cemento como de madera, con la consecuente destrucción del tendido eléctrico que abastecía de energía, no solamente a los pozos agrícolas, sino también a los pequeños poblados de la zona cercana a Jiménez y sus pozos de agua potable.

“La Comisión se compromete a resarcir daños, pero está descapitalizada, hizo los daños y ahora no tiene material, trozaron cables y postes, los dejaron inservibles, sí se comprometieron, pero ¿cuándo lo van a hacer?, simple y sencillamente no tienen el material”, informó Arturo Rentería. (Nota de Víctor Méndez, El Diario, 18/04/23).

Lo efectuado por los soldados de la Guardia Nacional y sus mandos se configura como la comisión de varios gravísimos delitos: Ataque a las vías generales de comunicación; daños al patrimonio nacional, abuso de autoridad, etc.

En cambio, poco antes de que el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, asumiera la Secretaría de Gobernación, “La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno local de Tabasco firmaron un acuerdo en el que se condonó el adeudo histórico de consumo doméstico a 607,165 usuarios (y se les benefició con la tarifa 1F, la más barata del país)”. (Nota de la redacción, Infobae, 2/02/21).

El adeudo se calculó en alrededor de 11 mil millones de pesos, poco más de tres veces del que los productores del sur de Chihuahua adeudan a la CFE, en condiciones muy desventajosas pues los productos de los chihuahuenses deben competir con los generados por los agroproductores norteamericanos, los que reciben distintos estímulos, entre ellos tarifas diferenciadas, a la baja, si sus productos se destinan a la exportación, cosa que, de ninguna manera podrían alcanzar los nuestros.

¿Por qué allá sí y acá no?

