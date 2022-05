Colosio y el Movimiento Ciudadano

En días recientes trascendió un video en el cual el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, conduce una sesión de Cabildo en evidente estado de ebriedad. Colosio manifestó en tal video que enfrentaba fallas técnicas, y por eso no se escuchaba su voz. Sin embargo, quienes vimos el video vimos a un Colosio balbuceando, y cantinfleando en su mensaje. Este video desató toda clase de reacciones en México en virtud que Colosio es una de las cartas fuertes de Movimiento Ciudadano rumbo a 2024.

Los defensores de Colosio y del MC sostienen que actores políticos de distintas fuerzas (o incluso fuego amigo dentro del MC) le tienen miedo rumbo al 2024 y por eso lo desprestigian. La realidad de las cosas es que el video es claro y Colosio estaba borracho al conducir dicha sesión.

PUBLICIDAD

En lo personal, no me sorprendió que Colosio hubiera llegado borracho al principal compromiso que tiene el alcalde de cualquier municipio; Colosio ha sido siempre un personaje vano y frívolo. Por años lo vimos en la red social de Twitter hablando leperadas del más bajo nivel. Que ahora quiera ser político y tenga que comportarse no ocultan la verdadera naturaleza de Colosio: un joven con una infancia muy dura por la muerte de sus padres, pero que se entregó a la banalidad.

Es indudable que Colosio es una carta a tomarse en cuenta para el 2024. La realidad es que en este país, los candidatos nunca son los más preparados o formados políticamente, sino aquellos que conquistan el corazón del elector promedio. En el caso de Colosio, el único responsable de que esté tan encumbrado es precisamente el PRI, el partido en que militó su padre.

Un sector de los priistas se dedicó a construirle una capilla a Luis Donaldo Colosio Murrieta, a partir de su muerte. Por años se dijo que Colosio hubiera cambiado el país, y que su muerte fue lo más lamentable que le pudo haber ocurrido a México. Como si el destino de un país dependiera genuinamente de un solo hombre; como si no hubiera pesos, contrapesos y poderes fácticos que inciden en la toma de decisiones; como si Colosio hubiera sido un estadista, y no un hombre producto del sistema del momento.

Ahora, después de promover ese culto a la memoria de Colosio, el hijo de Colosio recoge esos réditos y se los lleva al Movimiento Ciudadano desde donde golpea a quienes le construyeron ya no una capilla, sino una basílica a su padre. Movimiento Ciudadano entendió bien esta figura y fichó al joven Colosio para sus filas.

La verdad, no podía esperarse cosa distinta del joven alcalde, pues los cuadros más importantes de ese partido han demostrado ser gobernantes de aparador, del Facebook e Instagram. Samuel García, gobernador de Nuevo León, puede ser muy buen influencer como su esposa, pero como gobernante ha quedado a deber bastante al Estado.

Muestra de su incapacidad son los altos índices de violencia en Nuevo León, mismos que lo orillaron a tomar decisiones drásticas como la del encarcelamiento de “El Bronco” Rodríguez, exgobernador de dicho estado. La mala reacción en la muerte de la joven Debanhi Escobar demuestran la nula capacidad que tiene García para gobernar. Jalisco no se queda atrás, pues Enrique Alfaro, gobernador de esa entidad, ha instaurado un régimen casi fascista en contra de cualquiera que ose actuar como opositor a su gobierno.

No sorprende que el MC defienda este tipo de acciones; aquí en Chihuahua defendían a un personaje impresentable como Alfredo Lozoya “El Caballo”, quien por cierto se ha jactado de ser inocente en la acusación que le formularon en Estados Unidos. Si bien esa es la verdad legal, nunca sabremos cuál es la verdad real. OJ Simpson también fue declarado inocente, y a la fecha nadie cree que lo sea.