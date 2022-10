Colocar a Juárez en la agenda internacional: estas fueron palabras textuales del Presidente Municipal Cruz Pérez Cuellar durante su participación en el Foro Visión Juárez 2040.

En la mesa que compartió con Elkin Velázquez, representante regional de ONU-Hábitat, el Presidente Municipal de Juárez hizo hincapié en la importancia y necesidad de definir la visión del municipio sin descuidar el trabajo diario. Desde siempre, afirmó, Juárez ha tenido estigmas de los que se habla en todo el mundo sobre los problemas que ciertamente hemos vivido, sin embargo, también se tiene un potencial que debe ser reconocido a ese mismo nivel, internacional, por su importancia en términos económicos a nivel global, más aún por las circunstancias que prevalecen actualmente en el que se visualiza un crecimiento para la ciudad. Esa fue su motivación para acudir a ONU-Hábitat, para que con toda objetividad, sin sesgos, se planteen las problemáticas, así como las soluciones factibles con una visión al 2040.

PUBLICIDAD

En su participación, Elkin Velázquez colocó el enfoque para la co-construcción de la Visión 2040 para Juárez la cual circunscribió en cinco puntos”: el primero fue la planificación de la infraestructura desde hoy para alcanzar la visión del horizonte planteado, lo cual implica -y en eso debemos poner mucha atención porque es lo que con frecuencia no hacemos- desarrollar la normatividad pertinente de manera oportuna, es decir, desde ya. Sin embargo hizo una suerte de llamado a ser realistas, pues si bien se pueden plantear los grandes proyectos que requieren grandes recursos, mientras se materializan se puede desarrollar lo que se conoce como “urbanismo táctico”, o de bolsillo, que son aquellas pequeñas intervenciones a manera de acupuntura urbana que al sumarse van construyendo cambios toda vez que la infraestructura genera comportamientos, en principio, deseables.

El segundo punto al cual aludió fue el económico, importante sin duda. Hizo un llamamiento a la no dependencia a un solo sector y a aprovechar lo que llamó la plusvalía de la economía prevalente, en otras palabras ¿qué se está haciendo para que con la economía que genera la maquiladora se abran nuevas opciones, es decir, se favorezca la diversificación y también se atienda lo social? No habló de consentir ni de “dejar ser, dejar hacer”, sino de aprovechar su auge hoy para cimentar el futuro, pues no hay garantía de que su presencia sea eterna. Ya hemos vivido épocas difíciles en que la industria “golondrina” nos deja pasmados.

El tercer punto lo cifró en los imaginarios; con base en ellos, aseguró, se toman decisiones alrededor del miedo, de la humillación… ¡es necesario movilizarnos del miedo a la esperanza! En el cuarto se refirió a cuidar el planeta, cuestión en la que se percibe un aumento en la responsabilidad colectiva frente al medio ambiente pero que, para ser sinceros y aún ante la importancia del tema, apenas empezamos a caminar los juarenses. Poco creemos que tenemos una inminente crisis frente a nosotros. Biodiverciudad, ciudad resiliente, ciudad verde, son algunos conceptos que se han desarrollado sobre las prácticas de naturaleza urbana que se deben seguir para aminorar el efecto adverso que la humanidad imprime en su hábitat. Dentro del quinto punto exaltó la participación ciudadana, es decir, la capacidad que la sociedad está adquiriendo para orientar los procesos colectivos, lo cual, menciona, es relativamente reciente.

Como situación curiosa, los funcionarios llegaron al recinto donde se desarrollaba el evento -en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ- al tiempo en que se llevaba a cabo el conversatorio sobre Movilidad alternativa desde lo local, específicamente sobre ciclovías. De inmediato Elkin subrayó que la Agenda 2030 de la ONU incluye impulsar el uso de la bicicleta como un factor primordial de la “Ciudad Cuidadora” dejando claro y sin lugar a duda, que debemos promover tanto en términos del medio ambiente como para su democratización. Que oigan quienes anclándose a una postura arcaica ven en las ciclovías una infraestructura molesta que quieren borrar.

Otras mesas de trabajo y conferencias se realizaron en el marco del evento y lo mejor: la presencia del presidente municipal formaliza y avala el trabajo de vinculación que a través de la Oficina de Resiliencia se ha establecido con ONU HÄBITAT. Un reconocimiento a la Dra. Verónica González Cruz y a su gran equipo por el titánico trabajo que están realizando y, como ciudadana, lo agradezco. Los proyectos saldrán a la vista, esto es relevante, pero más lo será ponerlos en práctica.

Por último, Elkin, al terminar su participación lo hizo con una frase que para todos y en todo sentido nos conviene recordar: Hoy, aquí en Juárez, se puede reclamar el éxito.