-Colocan primeras banderillas a Peniche

-Habla sus verdades Tuda de Díaz

-Merodea Palacio un sentenciado

-Si el 02 fuera doctor Simi sería millonario

Permanecieron encarcelados casi los cinco años que fue gobernador, Javier Corral Jurado. Fueron apresados entre marzo y mayo del 2017 por un montón de “carpetas” abiertas debido a múltiples delitos de supuesta corrupción.

En todo ese tiempo estuvieron colocados en celdas con integrantes de pandillas, con miembros del crimen organizado y todo tipo de procesados por diversos y variados delitos. Prácticamente, como todos los reos, debieron pagar cuotas por baño, alimentación, “cama”, todo...

Sin ser sentenciados fueron mezclados con la población carcelaria general. Eran duartistas a los que Javier Corral traía ganas personales enormes, más allá de su responsabilidad o no en la comisión de los delitos por los que fueron llevados al Cereso de Aquiles Serdán. Quiso castigarlos con crueldad y lo consiguió.

Uno era Gerardo Villegas Madriles, quien fue director General de Administración de la Secretaría de Hacienda; el otro fue Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la misma secretaría. Ambos obtuvieron este año amparos de jueces federales, pagaron fianzas y siguen sus procesos en “arresto domiciliario”

Afuera de la cárcel finalmente han podido descubrir –hasta ahora- que gran parte de las acusaciones en su contra están basadas en presumibles pruebas aportadas por un testigo protegido que firmó un “convenio de entendimiento” con el exfiscal, César Peniche Espejel.

De ese convenio dimos cuenta en exclusiva el domingo en La Columna. Es una figura ilegal utilizada como gancho del exfiscal para dar “garantía” de impunidad a los duartistas que aceptaron hacer acuerdos con la administración de Corral.

Ahora –ayer mismo- la denuncia penal ha sido presentada por Villegas y Tarín contra Peniche. Si la Fiscalía y los jueces les conceden la razón pronto a quien veremos en la cárcel será a otro pues caerá no solo ese teatro sino todo en relación con la cacareada “Operación Justicia para Chihuahua” del también denunciado penalmente Javier Corral Jurado.

***

Es correcto eso de que “Gaby”, Gabriel Díaz Negrete, le ha quedado a deber a los panistas como presidente del Comité Directivo Estatal (CDE).

No se nota la chamba quizá porque no hay chamba o no le importa darla a conocer. En nómina tiene comunicación social pero no hay en los hechos ninguna comunicación; por lo menos no social.

Así es en muchas áreas también de gobierno y sector privado. Paradójicamente tienen área de comunicación social para evitar comunicar. ¡Vaya contradicción! Pero este no es el tema.

Es pues opinión generalizada que hay escaso trabajo partidario de Díaz, y entre esas opiniones ha aparecido la del director de Transporte en el estado, Ricardo Tuda, quien al calor de unas “birrias” en el único Applebees de Chihuahua ciudad sacó puntuales críticas al dirigente partidista.

Dijo que le falta liderazgo y mejor conducción en las riendas del partido. Hasta presumió cercanía con la jefa gobernadora, Maru Campos.

No es mentira lo dicho por Tuda. Su radiografía, además, debe contar con solvencia documental porque ciertamente ha sido involucrado en activismo partidario en favor del blanquiazul y sabe de lo que habla.

Fue priista. Ahora defiende los colores blanco y azul desde la nómina estatal. Forma parte de la nueva mezcla con la que llegará Acción Nacional a las elecciones del 2024, particularmente en Juárez.

***

Ayer fue visto en Palacio de Gobierno el exdiputado local por el Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Mariano Reyes Ramírez. Estuvo durante buen rato con algún alto funcionario de la Secretaría General de Gobierno; no con el 01, César Jáuregui Moreno, pero sí con alguno de sus directores.

Tiene tiempo rondando el exdiputado al equipo del nuevo régimen estatal. Anda tras alguna posición de gobierno bajo el argumento de “algunos trabajos” que llevó a cabo para el “proyecto” durante la campaña electoral.

Es potencialmente riesgosa la contratación de Reyes. Fue de los que cayó redondo en las redes del corralato.

Fue acusado y detenido el 21 de junio del 2017 por aceptar dos millones 400 mil pesos del régimen de César Duarte a cambio de votar a favor un proceso de bursatilización de la deuda pública estatal.

Aceptó su culpabilidad en un juicio con “procedimiento abreviado”, pagó la “reparación del daño” por el mismo monto, más una multa de 500 salarios mínimos y fue sentenciado a tres años de prisión con libertad condicionada.

Fue del par de decenas de duartistas y no duartistas sujetos a procesos penales por la administración anterior que no soportaron la presión y quedaron convertidos en testigos protegidos o aceptaron “juicios abreviados” declarándose culpables, como es este caso.

No tiene ya defensa alguna el expanista y no sabemos si aún es militante del partido naranja. Fue sentenciado y como tal aparece en los registros públicos judiciales, incluso en la propia página del gobierno del estado.

***

La reciente visita a Juárez de la síndica de Chihuahua, Olivia Franco, fue para una más de las reuniones que ha logrado concretar con sus colegas de toda la entidad, con el fin de aprovechar la oportunidad que ahora representa la reforma integral a la Constitución del Estado.

Franco ha tenido encuentros con municipios del centro de la entidad, también del sur en el municipio de Saucillo, en la frontera norte y ahora busca reunir a los síndicos del noroeste en Nuevo Casas Grandes.

De ahí que fuera vista en la ciudad la semana pasada y también fuera recibida junto con otros síndicos por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

La capitalina ha tomado la bandera de la sindicatura para promover el fortalecimiento de esta figura, que resulta muy ambigua desde su definición y alcances establecidos en la máxima norma de la entidad.

Hay municipios donde los síndicos son tomados como parte de la administración centralizada municipal, en otros los ven como un regidor más y en otros tantos ni siquiera son tomados en cuenta cuando hacen observaciones al gasto de cada gobierno.

Además de eso, están limitados en materia de presupuesto y personal para cumplir con su labor fiscalizadora, cuando pueden servir de primera defensa contra posibles actos irregulares que se cometen en toda administración.

Esos puntos y la discusión de una gran reforma que organiza el Congreso del Estado, son los que ha aprovechado Franco Barragán para trabajar en conjunto con el resto de los síndicos de la entidad, quienes se han sumado a la tarea.

En unas semanas, de concretarse la siguiente reunión regional y otras, es posible que los 67 titulares de las sindicaturas presenten su iniciativa para una reforma de nivel constitucional en el ámbito que les compete.

***

Entre el martes y miércoles tocaron base en el despacho del secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, personajes de todos los colores y sabores interesados en consultar al número dos de Palacio.

Además del diputado Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano, del que ayer dimos cuenta, estuvieron gente como el Abogado General de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mario Trevizo Salazar; el excandidato Alfredo “Caballo” Lozoya; el priista experto en el agua ($), Kamel Athié y el doctor y regidor juarense Víctor Talamantes, entre otros.

Debieron quedarse con las ganas de ser atendidos el líder camionero Francisco Salcido y compañía, además del secretario de Desarrollo Humano, Ignacio “Nacho” Galicia. También algunos alcaldes y unos 30 “pacientes” más.

Es cosa de todos los días la interminable fila en el despacho del secretario, que a todo mundo cita a veces desde antes de las ocho de la mañana.

Según los asistentes de Jáuregui Moreno, ha llegado a alcanzar el secretario hasta 850 audiencias al mes, algo así como 30 personas en un día, en “consultas” desde un minuto hasta una hora, según el tamaño del asunto.

Cualquier doctor Simi envidiaría tales cifras. Si Jáuregui cobrara como tal por consulta ya sería millonario. Aguanta el ritmo solo porque se ha convertido en uno de los últimos, fidelísimo y grandes clientes de Marlboro.