Coleccionistas de basura

¿Se ha sentido abrumado o estresado porque de pronto tenemos en nuestro celular o en la computadora miles de documentos, videos, fotos o canciones que no sabemos qué hacer con ellos? ¿Siente angustia por la acumulación de mucho material y no se decide a depurar por el temor de borrar algo que le podrá servir o no pueda recuperar?

¿Qué hacemos con la gran cantidad de selfies o fotos que de manera compulsiva tomamos a cualquier lugar a dónde vamos? Y los miles de memes, TikTok, Youtube o WhatsApp, Twitter o Facebook que recibimos, ¿dónde se archivan o dónde quedan alojados? Pedimos desesperadamente que nos compartan algo que no tenemos y los celulares están atiborrados de datos, datos y más datos.

Estamos ante el síndrome de Diógenes, que es un trastorno psicológico.

Este síndrome ha pasado a ser conocido como Diógenes digital, o dicho de manera más simple: la basura digital que acumulamos en nuestros dispositivos como reflejo de inseguridad y amontonamiento de archivos, aplicaciones y de todo lo que nos van enviando.

Es un defecto de carácter que se manifiesta en la avaricia de poseer más y más, sin darle sentido o uso. La acumulación compulsiva y obsesiva en las computadoras o celulares es el nuevo lastre que cargamos en nuestras espaldas y conciencias.

El gran emperador Alejandro Magno, cuando recorrió las calles de Atenas, pidió que lo llevaran a conocer a un filósofo que por sus excentricidades y posturas extremas se había hecho famoso en esos lugares. Al llegar frente a Diógenes, el gran comandante de ejércitos le dijo que le pidiera lo que deseara y él se lo haría realidad.

Diógenes, que estaba postrado en el suelo, levantó su cabeza hacia Alejandro Magno y le dijo: el sol….

Sorprendido por la magnitud de la petición Alejandro Magno se quedó pensativo unos instantes para ver qué respuesta le daría, pero Diógenes, antes de que pronunciara alguna palabra, le dijo: el sol, hazte a un lado, que me tapas el sol.

Esto nos describe, entre otras cosas, a Diógenes, reconocido como un agitador de conciencias, que nació 412 años antes de Cristo en lo que hoy es Turquía, pero que se radicó en Atenas, lugar de concentración de varios filósofos de la época. Su decisión de vivir en una tinaja de barro rodeado de canes le dio el mote de “cínicos” a sus seguidores por el significado de perro. Más tarde les llamarían la secta del perro o de los “cínicos”.

Se le llegó a conocer también como el ocurrente, pero sobre todo irónico que caminaba en plena luz del día por las atestadas calles de Atenas con una lámpara en la mano gritando a voz en cuello que buscaba un hombre “justo”.

Provocador y temerario en su comportamiento, lo llevaron a posiciones extremas en austeridad al considerar a la pobreza como una virtud, pues para él lo superfluo era innecesario y todo lo superfluo es un lastre para alcanzar la plenitud.

Deshacerse del lastre, de lo que no sirve, lo que nos estorba e impide ser felices era una de las preocupaciones de Diógenes, porque todo eso era basura. En la vida acumulamos cerros de basura en todos los sentidos.

Vamos por la vida coleccionando objetos, personas, resentimientos, rencores y emociones malsanas. Y a medida que incrementamos tantas cosas superfluas, menos logramos despegar. Los viejos globos aerostáticos que disponían de menor tecnología de ahora tenían el principio básico de llevar en la canastilla pequeños costales de arena, llamados lastre, que después de lograr elevar el globo a base de aire caliente, cada vez que querían que se elevara más por los cielos, iban arrojando al vacío esos costales.

Y entre más nos deshacemos de esos lastres o cargas, más nos elevamos, o mientras más nos aferremos a mantener con nosotros ese lastre o basura, volamos menos alto. O a veces, ni siquiera logramos despegar.

Esta figura de Diógenes también ha sido utilizada para describir el comportamiento compulsivo de algunas personas que al llegar a la tercera edad empiezan a acumular todo tipo de objetos, incluida basura, además de descuidarse en sus hábitos de alimentación e higiene y se aíslan socialmente.

El Diógenes de Grecia se aisló de las personas, decidió vivir solo despreciando modales sociales. El acumular hasta basura les llega a representar “algún sentido” por vivir solos y se convierte en una obsesión que en algunos casos los clasifican u ordenan. En otros casos, simplemente los van amontonando sin importar que algunos objetos orgánicos entran en descomposición provocando olores fétidos. Para algunos estudiosos estas conductas obedecen a serios problemas de depresión o hasta demencia.

Otro detonador lo ubican en la soledad y aislamiento que viven algunas personas, lo que ha representado el mismo riesgo cuando el uso excesivo de las redes sociales o la dependencia de aplicaciones digitales nos separan de la convivencia normal y nos ensimismamos en los dispositivos digitales.

Por eso la aparición del síndrome de Diógenes digital para describir la revolución de la acumulación. Antes, para tomar fotografías teníamos que comprar un rollo de 24 ó 36 exposiciones y éramos muy cuidadosos en disparar sin ton ni son porque se nos agotaba la película. En cambio, con las fotografías digitales nunca tenemos el pendiente de quedarnos sin rollo, lo que nos impulsa a tomar fotografías a todo y de todo, por más absurdo que parezca. No tiene algún costo y de un evento familiar, por simple que sea, podemos tomar cientos de fotografías, aunque todas sean del mismo ángulo, a la misma distancia y las mismas personas.

Y ahí inicia el camino de acumular, que al paso del tiempo pasa a la categoría de basura digital. Como no nos cuesta, damos rienda suelta a nuestro síndrome. Y lo mismo sucede con documentos, archivos, videos, TikTok, engrosando archivos y carpetas.

Lo paradójico es que, en el celular, en ese pequeño dispositivo, cabe un mundo completo y cargamos con él en nuestro bolsillo.

¿Cuántos viejos correos tenemos acumulados en nuestras computadoras? Es más, ¿estamos conscientes de que el mundo digital es considerado como una extensión de vida? Muchos de los teléfonos o contactos de amigos, familiares o conocidos que ya murieron siguen activos. Otras veces, ahí quedaron grabadas sus últimas conversaciones por WhatsApp como un testimonio de que fueron parte del mundo.

Las ofertas de los dispositivos son atractivas con base en su gran capacidad de memoria. Nuestra preocupación no es el contenido ni la importancia de lo que podemos archivar, sino los gigas de memoria. A mayor memoria para archivar mayor interés en adquirir esa tecnología novedosa.

También se considera como un síndrome porque genera ansiedad el solo hecho de pensar que tenemos que deshacernos de tantos archivos digitales.

En vez de borrar tantos archivos viejos que ni siquiera recordamos desde cuándo están ahí, acudimos con ansiedad a comprar discos duros o memorias USB para tener “respaldos” ante la ansiedad de que se nos vayan a borrar.

El síndrome de Diógenes digital está considerado como un trastorno que impide a los afectados deshacerse de objetos o archivos acumulados en dispositivos electrónicos sin ningún apego emocional. Y ese síndrome se incrementa a medida de nuestra angustia por adquirir dispositivos con mayor memoria o capacidad de almacenamiento. Hay un cálculo de que de cada 10 personas, seis padecen de este síndrome.

Y no le echemos la culpa a las tablet, celulares o computadoras, pues somos nosotros los acumuladores.

Si hacemos limpieza de nuestras casas, barremos y despejamos objetos en desuso, tiramos basura, despejamos áreas, ¿por qué no aplicamos un programa de deschatarrizacion digital?