Club Campestre de Ciudad Juárez, más vivo que nunca

El pasado martes 28 de febrero a las 19:00hrs, tal como lo indicó la segunda convocatoria a la Asamblea General de Asociados del Campestre Juárez Asociación Civil, la cual fue convocada por el actual consejo de directores del club, mismo que encabeza el presidente Hugo Gerardo Venzor Crabtree y el secretario José Luis Olague Nassri, actuando de manera conjunta tal como lo estipulan los estatutos, a la cual acudieron puntualmente la mayoría de los titulares de las acciones que integran el capital social del Club Campestre de Juárez y que son los que tienen derecho a voto para la toma de decisiones de la citada asamblea, donde el punto principal del Orden del Día y que más interés generó dentro del gremio, era la elección de 15 consejeros y tres integrantes del comité de vigilancia, para lo cual se formaron dos planillas que se registraron para concursar por los espacios en juego dentro del consejo, la primera de ellas “Planilla Integra” encabezada por Luis Edgardo Corella y la segunda de ellas “Planilla Procampestre” encabezada por Sergio Bermúdez Espinoza.

Durante todo el mes de febrero se llevó a cabo la labor de cada planilla de darse a conocer y a la vez de buscar convencer a los electores del voto a su favor mediante diversas propuestas enfocadas a la mejora de la convivencia y sobre todo la mejora de la infraestructura del club, con el fin de brindar mejor servicio a los asociados, ampliar la gama de disciplinas, tanto deportivas como artísticas, así como también atraer competencias de mayor nivel cada vez y sobre todo buena administración y transparencia en el manejo de los recursos en términos generales, ambas planillas buscaban el bien y la mejora continua del club, eso sí, cada quien a su manera.

La Planilla Integra que representa la continuidad del actual presidente Hugo Venzor y su secretario José Luis Olague, así como el Tesorero Arturo Gómez Ito y que vienen impulsando de una manera muy efectiva la modernización del club, no solo en lo que respecta a la infraestructura, sino en la forma de pensar, pues han ido logrando desde que presidio Marko Otero de 2020 a 2022 el relevo generacional que busca tomar de manera definitiva las riendas de la administracion del Club que por décadas recayeron en la 2da generación de Asociados que ahora subsisten, pero ya no representan una mayoría, estamos hablando de que nos encontramos con la 3ra generación ahora al mando.

En cuanto a la Planilla Procampestre era vista un poco más conservadora haciéndose ver de esta forma, pues con Sergio Bermúdez a la cabeza que representa la segunda generación, siendo hijo de uno de los fundadores del Club el difunto Jaime Bermúdez Cuarón que representó en su momento la primera generación del Club, pues era vista la planilla como una forma de volver al pasado, donde poco se veía de modernidad e inversión y con el número de asociados activos por debajo de lo normal, en lo personal no creo que hubiera sido un retroceso, sino una forma de hacer las cosas diferentes, puesto que la bases actualmente en el club están puestas y dirigidas a la constante de seguir modernizando los espacios y la forma más abierta de pensar con criterio positivo del cómo sí hacer las cosas, con amplio sentido común y no con un ideal elitista y/o clasista, que solo daña la imagen, rompe la armonía y las relaciones al interior, no creo que alguien se atreva a buscar romper esa inercia positiva que ahora se vive en el Club, digo mal harían y se enfrentarían con la crítica directa y el repudio de los que no están de acuerdo y que viéndolo de manera realista son mayoría absoluta los que quieren el bien para todos.

El resultado de la votación del martes pasado fue 309 votos para la Planilla Integra y 185 votos para la Planilla Procampestre, un amplio margen de diferencia entre una y otra, siendo que actualmente el Club tiene 703 acciones activas con derecho a voto, por lo que en esta elección acudió a votar ya sea personalmente o por medio de mandatarios el 70 por ciento del Capital total de Asociados todos en una misma asamblea que se encontraba a reventar, pues había competencia y diversa manera de pensar, no solo hubo participación muy valiosa de ambas planillas, puesto que en las últimas elecciones solo había planillas únicas, que no daban pie al debate, ni a la expresión de ideas, es también de analizarse que esta fue una elección intermedia donde se eligieron únicamente consejeros y que históricamente la participación es baja, no fue la elección más importante, como es el caso de la elección de la mesa directiva donde va incluido el relevo del presidente, el cual es electo por dos años y que el próximo año deberá elegirse al nuevo presidente por el período 2024-2026, lo que muy seguramente provocará mayor debate de ideas, propuestas y compromisos y esperemos mayor participación de los asociados.

Volvamos un poco al pasado al origen de todo...

Luis H. Álvarez, Pedro Verdugo Quiroz, Carlos Riquelme, Víctor Escudero, Marcelo Caraveo Jr., Servando Lizárraga Lemas, Oscar Cantú, José Terrazas, Daniel Delgado, Jaime Bermúdez Cuarón, Roberto Quevedo, Tomás Fernández Campos, Raúl Yáñez Loria, Santos G. Lizárraga, David Navarro Martínez y Artemio de la Vega fueron los Constituyentes de la entonces Sociedad Civil denominada “CAMPESTRE JUAREZ S.C.”, que fue formalizada ante la Fe del Notario Público, Salomón Acosta Baylón en escritura número 2551 en fecha 10 de Junio 1954 aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objeto de crear un centro social y deportivo para lo cual la sociedad se dedicaría al establecimiento, fomento y desarrollo de las relaciones sociales, artísticas y culturales y creación de campos de golf , polo, tenis, basquetbol, y todo lo que directa o indirectamente se relacione con el deporte en general, así literalmente lo determina el Acta Constitutiva del Club, ese es el origen de la creación del Club Campestre que en ese entonces se constituyó como una Sociedad Civil, siendo al día de hoy una Asociación Civil.

El proyecto se cristalizó cuando el banquero y promotor del deporte juarense, Tomás Fernández Campos, también socio constituyente que hizo su aportación al Capital de la Sociedad, en especie, cediendo los derechos de un terreno rústico de su propiedad, con superficie de 101 Hectáreas, ubicado en el Partido Senecú de esta ciudad y que es donde actualmente se encuentra instalado el Club Campestre, lugar donde sigue operando hasta el día de hoy, eso por la constante voluntad de sus asociados a no dejarlo caer, pues hubo etapas durante estos 68 años que el club decayó y no hubo crecimiento, que llegó a entrar en crisis sus finanzas y tuvieron que generar estrategias para el rescate y reordenamiento de su administración, se ha sabido superar y seguir a delante, pues es de recordar que en los años 80 y 90 existieron en Ciudad Juárez, tres clubes privados más, que contaban con el mismo objetivo y que tuvieron sus años de bastante membresía y relevancia como lo fue el Club Britania, La Hacienda, el Club Misión de los Lagos, pero que al paso de unos años y por diversas razones como la mala administración, la falta de participación y promoción, la falta de modernidad o hasta la crisis económica, fulminaron esos clubes que con grandes inversiones daban servicio y esparcimiento a familias juarenses, ahora las instalaciones deportivas y sociales privadas cada vez son menos y no se diga a los espacios públicos deportivos que son mínimos y en pésimas condiciones, pues lamentablemente la ciudad carece de promoción e inversión en espacios deportivos, vemos inversión privada en canchas de futbol 7 pero no la suficiente.

Es de reconocer la historia del Club Campestre, de cómo se ha logrado mantener activo durante todo este tiempo, eso gracias a que tiene cimientos fuertes y a que sus expresidentes que de manera voluntaria y sin goce de algún honorario, ponen de su tiempo, descuidando en ocasiones sus negocios para dar cumplimiento con la labor que se les confirió.

Felicito ampliamente a las planillas que participaron con pasión, en la elección del martes pasado, ambas con integrantes muy valiosos, por lo que no queda duda alguna, de que ambos grupos, se sumaran en un frente común en apoyo al actual presidente Hugo Venzor Crabtree, para que siga adelante cumpliendo con los objetivos trazados para el fortalecimiento del Club, que por lo que se vio esta semana, está más vivo que nunca…

Enhorabuena.