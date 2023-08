Clonación… una práctica cotidiana

Ciudad de México.- A principios de este siglo, la falsificación de billetes de diversas denominaciones se convirtió en un verdadero escándalo, sobre todo cuando se trató de baja monta, como los billetes de 100 o 50 pesos.

La mayoría de los establecimientos comerciales adquirió esos aparatos que detectaban billetes falsos, como los de 500 pesos -de cien dólares en Estados Unidos-, para tratar de frenar el tráfico de un mercado ilegal que invadió de pronto a los territorios fronterizos, al grado de negar el uso de billetes de, por ejemplo, 100 dólares.

PUBLICIDAD

La actividad delincuencial tenía diversas formas de evadir a la justicia: primero fueron billetes de 500 pesos, luego de 200, hasta llegar a los de 50, en un intento por despistar a las autoridades que, en aquella época, sencillamente no dieron con bola. Lo digo así: no dieron con bola.

Hoy, según diversas fuentes de ambas naciones, la circulación de billetes falsos -o clonados-, puede ser tan real como que por las calles caminen personas que no son seres humanos, sino clones de personas. ¿Lo puedes creer?

Por eso resulta un cinismo total, que hoy en día las autoridades nos digan que en las carreteras de México haya retenes clonados. Me da risa. Es tan absurdo como que nos digan que las nubes llenas de agua, no son reales, sino simuladas.

Desde que Pablo Escobar fue considerado el primer narcotraficante del mundo, dicen algunos que sus “clones” se distribuyeron en toda la Tierra. No es cierto. Fueron imitadores, algunos de los cuales, se consolidaron con mayor fuerza hasta rebasar lo que al colombiano le faltó: clonar.

Hace unos días, las autoridades nos dijeron que en las carreteras de México había “clones” del Ejército Mexicano y que estaban apostados en diversos puntos con vehículos “clonados”. ¿En verdad creen que la gente nos tragamos eso?

Desde que en México se generó la alianza Colombia-Acosta (Ojinaga City), hemos sido víctimas de una serie de imitaciones en todas las carreteras de la República Mexicana, a tal grado, que en menor o mayor medida los famosos “retenes” son una combinación entre lo real y lo ficticio.

Para nadie es un secreto que todos los retenes, sean oficiales o delincuenciales, tienen un grado de discrecionalidad. Que no nos vengan ahora con que son vehículos clonados del Ejército Mexicano, porque una cosa es que los mafiosos “copien” las siglas del emblemático Ejército y otra, muy distinta, que nos traguemos el garlito de que se trata de militares.

Veamos: una cosa es clonar y otra, muy distinta, simular o copiar. La primera clonación mamífera en el mundo animal fue realizada en 1952, a partir del óvulo de una rana por científicos de la Universidad de Pennsylvania, quienes después del éxito logrado continuaron haciendo clonación con ratones.

Luego vino Dolly, la oveja que se entregó al mundo como el primer mamífero realmente “igual” al de su especie. Pero los científicos nos dijeron que se trató de un intento por “simular” la realidad. Los especialistas en tecnología de punta nos entregaron internet y, después, la impresión 3D, que se utiliza para crear prototipos. Esta tecnología ha tenido un gran impacto en los sectores biomédico e industrial.

Pero, hasta el momento, nadie nos ha dado un prototipo de seres humanos que hagan las veces de las personas. Entonces, cuando nos dicen que hay retenes “clonados”, que se lo digan a quien se los crea, porque no pueden existir capitanes, generales, cabos o tenientes clonados.

Los retenes en las carreteras mexicanas o son militares o son delincuenciales. Si son los primeros, entonces hay una verdadera explicación de por qué están ahí, pero si es lo segundo, entonces habrá que ir por ellos. Ese es el problema: ¿quién va a ir por ellos? Que nadie espere que la ciudadanía se enfrente a “clones” militares. Los sufren transportistas, turistas, viajeros que deben cruzar por esos lugares llenos de mafias que tienen bajo su “resguardo” tramos completos de caminos inseguros y a merced de la delincuencia.

Síntesis: no hay clones de retenes militares. Se trata de grupos criminales que se hacen pasar por autoridades. Y si la autoridad “no sabe” o no quiere saber que son malandros vestidos de militares, entonces ya no sabemos qué hacer. Porque clones, no son. Son delincuentes. ¿Alguien los va a detener? Al tiempo.