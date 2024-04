Claudia y Xóchitl: ¡Que los impuestos de la maquiladora se queden en Juárez!

Hemos caído en un falso dilema por las engañosas campañas electorales, ahorita los electores juarenses discuten sobre qué será mejor ¿los 10 mil mdp que ofreció Xóchitl Gálvez ayer o el trolebús que prometió Claudia Sheinbaum hace unos días?

Las dos propuestas para Juárez solamente sirven como paliativos de los grandes problemas que sufrimos. Son ocurrencias simplonas, una aspirina para un enfermo de cáncer. En las dos visitas no hubo ni una propuesta viable para acabar con la violencia, ni una estrategia para responder a las problemáticas que provoca la migración, ni una palabra de la injusticia presupuestal con la que castigan a Juárez desde hace cincuenta años.

No hubo nada inteligente, solo se les ocurrió dar una dádiva como respuesta y ahora la elección se debate entre 10 mil mdp o un trolebús. Esas pobres propuestas son una ‘ayudita’en una ciudad que genera -sólo de impuestos por laimportación e exportación- 90 mil mdp. ¿Le parece esto lógico?.

Los Xóchitl-lovers dirán que “algo es algo” o que “de lo perdido lo que aparezca”, pero todos sabemos lo que ocurrirá: a la hora de la verdad, esos 10 mil mdp van a llegar de forma discrecional a través de un supuesto "fondo", pero la decisión de qué hacer con ese presupuesto estará en el escritorio de un burócrata de la federación y nos van a hacer de “chivo los tamales” como siempre, porque van a decir que se invertirán el dinero en lo que ellos quieren o -tantito peor-, dirán que se lo enviarán al Gobierno Estatal o, por ejemplo, dirán que el dinero se usará en terminar el hospital ‘encantado’, el que está en los terrenos del antiguo galgódromo -que por cierto no pudo terminar AMLO y que fue otra promesa de campaña incumplida de la 4T-, o dirán que se invertirá en carreteras para la entrada a Juárez o cualquier otra obra que ya tengan planeada sin preguntarle a los juarenses.

En fin, la promesa mañosa de Xóchitl Gálvez de enviar 10 mil mdp, efectivamente es el presupuesto de un año del Municipio y sería útil para mantenernos a flote una temporadita corta, esto en caso de que llegara directo a las arcas del ayuntamiento -lo que sería un pequeño milagro-, pero ni siquiera así logramos abatir el rezago en infraestructura que tiene Juárez, si revisamos con seriedad el tema, para el puro bacheo se necesitarían unos 100 mil mdp para resolver al menos la mitad más urgente de pavimentación, esto en una cifra conservadora y no estamos contando los puentes, pasos a desnivel, alumbrado, mantenimiento y otros muchos costos que se requieren para tener la infraestructura que merecemos.

Esta promesa de una chequera abierta ya la hizo Calderón en el Programa Todos Somos Juárez en el 2012, cuando mandó 100 mdp de presupuesto extraordinario, este dinero se gastó sin un plan, era una situación de crisis de seguridad que lo único que pretendía era evitar que los jóvenes fueran reclutados por el crimen organizado, funcionó unos meses, se acabó el dinero y volvimos a la misma miseria ¿De qué podrían servir 10 mil mdp si es un presupuesto temporal? No sirve de nada, el rezago de Juárez es de 30 años de saqueos de nuestros impuestos que se van a la Federación y al Estado, el problema es que de cada peso de impuestos que cobra el SAT regresa 1 centavo a Juárez.

Hablando de dinero, tenemos la experiencia de dos promesas engañosas en las campañas presidenciales, por un lado, AMLO prometió elevar el salario mínimo en la frontera y eso sí lo cumplió en 2019, pero el problema es que en Juárez pocas personas ganan el salario mínimo, la mayoría ganan más de dos salarios mínimos, ese aumento no sirvió de nada para las y los juarenses pero sí provocó que aumentaran otros impuestos, por lo que la propuesta resultó engañosa, porque inclusive en algunos casos llegaron hasta a recibir menos menos sueldo. La decisión no se tomó con base en razonamientos de economía, sino en el interés político, ese es uno de los ejemplos del populismo de la 4T.

Algo parecido sucedió con Enrique Peña Nieto cuando prometió dejar el cobro de los puentes en Juárez, un viejo sueño que nació cuando Francisco Villarreal Torres fue alcalde, en ese entonces, el argumento fue que los fronterizos pagamos esa cuota, entonces es justo que se quede aquí para invertirlo en infraestructura. EPN aceptó, en 2015 se creo el Fideicomiso de Puentes Internacionales y se convirtió en un apéndice del Gobierno del Estado, desde entonces, son los chihuahuitas los que deciden qué obras hacer y, tras malos manejos financieros, ahora tiene una deuda increíble, de cada 10 pesos que se recaudan, 4 pesos se pagan en interéses de la deuda, lo que demuestra una administrción negligente de los recursos y esa esa es la maldición que nos persigue, porque si le das un peso a un chihuahuita sí o sí te quita la mitad por maña o por inútil. Total que a Juárez cuando no le llueve le llovizna.

El problema de fondo es que son propuestas electorales que carecen de un análisis, se hacen en el profundo desconocimiento de la frontera y de asesores que solamente ven lo inmediato por encima de lo necesario.

Creen que pueden venir aquí a prometer cualquier ocurrencia y que nadie se va a fijar, pero ¿de qué nos puede servir el trolebús que propone Sheinbaum? Si ni siquiera tenemos calles transitables, si la necesidad del transporte público va desde el Valle de Juárez hasta Anapra y desde el Puente Libre hasta Samalayuca, desde ‘Los Kilómetros’ hasta la Ciudad Universitaria, no es posible resolver ese problema de movilidad urbana con un tranvía, es absurdo y refleja una profunda ignorancia del problema.

¿Por qué no pensar en resolver el problema de fondo? ¡Claro! Juárez no necesita que le den una pizcacha más para completar el año sin angustias, Ciudad Juárez merece más, ¿porqué no proponen de una vez que se queden aquí los impuestos a la importación-exportación?

Sí, en la misma lógica que las cuotas de los puentes fronterizos. La razón es igual de lógica, en Juárez se quedan los problemas sociales que se generan a partir de los 318 mil empleos directos de la industria de manufactura, que incluyen falta de infraestructura, carencias en el sistema desalud, precariedad de la educación, el peor transporte público del país, parques abandondos, etc. Así que los impuestos que genera la maquiladora también deben quedarse aquí para resolver esos problemas, entonces hablaremos de cerca de 100 mil millones de pesos al año, pero que entren directo al municipio, no que se tenga que triangular con el Gobierno estatal o con un fideicomiso o cualquier otra cosa que inventen para no entregar el dinero que nos corresponde, porque siempre se queda el dinero en el camino.

¿Cúantos candidatos de todos los partidos se sumarían a esta propuesta? Recuerden, Juárez no necesita que le den, con que no le quiten es suficiente, que los impuestos que producen las y los juarenses en las 330 maquiladoras que operan en esta frontera se queden aquí, esa es una propuesta de fondo y no miserias ¿Está usted de acuerdo?