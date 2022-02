Clasemediero, aspiracionista y ¡grande!

Ciudad de México.- El miércoles pasado, el país entero se congeló para ver una hazaña deportiva poco común: un competidor originario de una ciudad ubicada en el paralelo 20 norte –que cruza, además de México, zonas tropicales o desérticas del planeta como Cuba, Sudán, Arabia Saudita, India, Tailandia y Hawái–, peleando por llegar al podio en una final de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El tapatío Donovan Carrillo Suazo, quien competía en patinaje artístico sobre hielo, no alcanzó medalla en la competencia, pero se ganó el corazón de los mexicanos. Sus fallas no lo desanimaron para completar la rutina, misma que coronó con una sonrisa franca y contagiosa. Parte de la admiración que obtuvo se debe a su historia, que se ha ido conociendo mediante distintos perfiles publicados en los medios.

Como se sabe, en México los deportes de invierno no tienen una gran difusión, menos aún el que practica Donovan. Cuando la pista en Guadalajara quedó chica a sus necesidades, se mudó a León para seguir preparándose. Parte de una familia esforzada, de clase media, Donovan llegó a competir con patines que sus padres llevaron a remendar con un zapatero.

Maestros de educación física, Adolfo Carrillo y Diana Suazo han contado lo difícil que ha sido para ellos apoyar a su hijo, pues el deporte que eligió Donovan no es barato. Los recursos daban para que se preparara en México y eso significaba tener que entrenar en una pista de dimensiones menores a las olímpicas, en la que frecuentemente había personas que patinaban como simple distracción.

Una parte fundamental del éxito ha sido su entrenador, Gregorio Núñez, quien nunca cobró lo que debía por sus servicios. “Yo le decía al entrenador que iba a dejar de ir un mes, porque no había dinero, pero Goyo nos ayudó en no cobrarnos las clases”, relató Diana al diario AM de León.

“El mayor logro es haber llegado a unos Juegos Olímpicos, la verdad es que todavía estamos en shock, pero muy contentos, felices, al ver que también nuestro país nos está reconociendo todo ese esfuerzo, porque hay muchísima gente que ni siquiera es del medio del patinaje y nos está mandando su apoyo y sus palabras de aliento para seguir echándole ganas, porque han sido muchos años, y eso es un motivante tanto para Donovan como para mí”, dijo Núñez, a quien su pupilo llamó cariñosamente “güey” al concluir su actuación en Pekín.

Luego de romper una sequía de tres décadas en la participación de México en esa disciplina olímpica, Donovan Carrillo comenzó a ser laureado por políticos que han querido colgarse de su logro. Sin embargo, está claro que se lo debe al tesón personal y al apoyo de su entorno, es decir, a una forma de alcanzar el triunfo y la satisfacción que no es bien valorada por la Cuarta Transformación.

Que hoy tiene una beca de Conade, sí. Igual la han tenido otros deportistas de alto rendimiento. Pero esa ayuda, nada garantiza. Sobre todo porque comenzó a percibirla en abril pasado, una vez que se ganó un lugar para estar en Pekín.

De no haber aspirado a llegar a unos Juegos Olímpicos –representando a un país donde es tan poco común que caiga nieve que, cuando ocurre, sale en los periódicos–, seguramente yo no estaría escribiendo hoy sobre él. Como buen jalisciense, le gusta el futbol, pero pronto entendió que su talento no estaba ahí. Admirador del patinador español Javier Fernández López, Donovan encontró su pasión y persiguió el éxito pese al estigma que puede causar un deporte en el que tener gracia es esencial.

Sí, este chico, que tanto orgullo nos ha producido como mexicanos, es clasemediero y aspiracionista. Y así como él no se dejó intimidar por las críticas a su elección, no hay que tener miedo de decir esas palabras y devolverles su sentido original –conectado con la cultura del esfuerzo– y no el sentido que le ha querido asignar el discurso oficialista.