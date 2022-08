-Clarito dice el 02 que no hay aumento a ruteras

Tardaron más los concesionarios de la ruta troncal 1 de Ciudad Juárez en publicar un desplegado, en el que agradecen al 02 de Palacio de Gobierno, el secretario General de gobierno, César Jáuregui su apertura para incrementar la tarifa, que éste en desmentirlos categóricamente, afirmando que en ningún momento se ha tocado el tema.

La publicación firmada por los transportistas juarenses no fue otra cosa más que un intento de presionar al Gobierno del Estado para que se autorice el ajuste tarifario, que si bien, ante el incremento de los insumos -combustible, refacciones, etc- es algo necesario, pero que, simplemente no existen condiciones para llevarlo a cabo.

Gobierno del Estado, a través de Jáuregui Moreno ha sido enfático en que no habrá un ajuste a la tarifa, ni en Chihuahua, ni en Juárez, ni en el resto del estado, mientras no exista una mejora sustancial en el servicio que brindan los concesionarios a la población, el cual dista mucho de ser digno, sobre todo, en las rutas alimentadoras.

Ha sido el estira y afloja constante desde hace varios años, entre transportistas y autoridades y el usuario es el único afectado, sea cual sea la decisión.

Se continúa pues sigue padeciendo un pésimo servicio de transporte público, con tiempos de espera prolongados, unidades en malas condiciones, rutas que se cortan a capricho de los choferes, todo esto, propiciado por el abandono en el que se encuentra desde hace varios sexenios.

***

Exhibió en sus manos el embajador norteamericano en México, Ken Salazar, el mapa del país coloreado en diferentes tonalidades, de acuerdo al nivel de riesgo que ellos perciben para sus ciudadanos.

Está Chihuahua, junto con Sonora y Baja California en tonalidad amarilla; a un lado, Coahuila y Nuevo León en un pálido verde, y del otro lado Tamaulipas en rojo.

El coloreado muestra con muchísima claridad que no es cuestión de partidos el fenómeno de la violencia. Baja California y Sonora son morenos, Chihuahua es azul y Coahuila es priista.

Pero además, demuestra el trabajo político que realiza en primer orden la gobernadora del estado, María Eugenia Campos; y porqué no decirlo, también el gobierno de México para blindar cualquier alerta a ciudadanos americanos que pudiera escalar a un rojo, particularmente en la frontera.

Habla también del trabajo del sector empresarial, en particular Index, para generar confianza en los socios comerciales, presentes y futuros.

Indudable la mano de la gobernadora y de AMLO porque el estruendo de lo ocurrido el jueves negro bien daba para un naranja o un rojo, pero de ese mismo color tendrían que haberse pintado los vecinos morenistas, con una golpeada gobernadora Marina del Pilar y un Alfonso Durazo que no ha despegado.

Hay entonces en ese amarillo oficio político-diplomático inocultable.

***

Tendrá que ser una visión pragmática la que asuma Morena durante los próximos días y hasta el 24 de agosto en que deberá votarse el nombramiento de dos de sus diputadas en puesto directivo en el Congreso del Estado.

El berrinche (o berrinche aparente) de una imposición de la alianza mayoritaria que domina el Congreso es justificado hasta cierto punto; hay un orgullo herido, pero están lejos de un engaño. La jugada fue conocida por ellos al revés y al derecho. El olfato no engaña.

En esa postura de madurez –y crecimiento político- tienen la oportunidad de presidir por primera vez el Poder Legislativo, coyuntura que les fue negada por el exgobernador Javier Corral, ante lo cual callaron como momias. Ni un “uff” se escuchó siquiera de labios del mismo Benjamín Carrera ni del hipercrítico Gustavo de la Rosa Hickerson.

Era eso o nada, de lo perdido lo ganado.

La decisión hasta donde sabemos ya está tomada por parte de ambas morenistas, dando lección de capacidad práctica de negociación. Hay presión, por supuesto, no solo hacia ellas, sino hacia quienes al interior del grupo piensan que los vacíos y las oportunidades no se pierden, alguien las aprovecha y los llena.

Los tiempos ya están marcados. El martes hay sesión de la permanente, el miércoles la junta previa de todos los legisladores donde se vota la directiva propuesta, el miércoles 31 se clausura la permanente y el jueves primero, la nueva mesa directiva asume.

Los votos están listos para Adriana Terrazas, , diputada por Morena, solo falta que lleguen las fechas.

***

Sea quien sea electa el día de hoy en Morena, ya sea Ana Carmen o Brigitte Granados de la Rosa, tendrán que llevar algo más que un lonche bajo el brazo.

El principal problema de Morena en estos momentos se llama multas millonarias y reintegro de financiamiento ordinario en favor del OPLE. Nada menos que 30 o 35 millones de pesos.

Ese es el principal déficit que deja el profe Chaparro y junto con él, la ausencia de oficio mínimo contable de quienes desde la campaña a la gubernatura debieron cuidar los pesos y los centavos.

Cero cuidado al momento de rendir los informes obligatorios de campaña ante el INE, que con la mano en la cintura los multó con 24 millones.

La diferencia, los 10 o 12 millones adicionales, son por el no ejercicio o comprobación adecuada de financiamiento ordinario.

Las multas son lo de menos, se pagan con abonos chiquitos, pero el dinero de financiamiento ordinario debe ser reintegrado aun afectando los cuatro o cinco millones de ministración mensual estatal.

Será entonces una auténtica rifa del tigre la que enfrentará alguna de las féminas propuestas para dirigir el partido guinda, o más bien, para rescatarlo del desorden económico y organización en que se encuentra.

***

La sesión de Morena programada para las 10 de la mañana en punto en la capital del estado, estará muy lejos de ser un día de campo.

Quién sabe a quién se le ocurrió dificultar hasta el mínimo nombramiento de cartera en los comités ejecutivos estatales.

No hay planillas, sino elección directa por cada cargo. Así habrá que votarse por presidenta, secretario general, secretario de organización, secretario de finanzas, secretaria de comunicación, difusión y propaganda, secretaria de educación, formación y capacitación política, secretaria de mujeres, secretaria de jóvenes y secretaria de asuntos indígenas y campesinos.

Esos son los nueve puestos ideales del tercer escenario planteado por la convocatoria nacional, pero hay dos escenarios, más, para en caso de que se complique la elección.

En el segundo escenario se elegirían solo siete de las carteras indicadas en el orden propuesto, y en el primer escenario, catastrófico por ausencia de acuerdos, solo se nombrarían las tres primeras carteras, presidenta, secretario general y secretario de organización, con eso el CEN morenista daría por existente el comité estatal.

Luego entonces habría que mantener la gobernabilidad del Congreso para nombrar cuando menos esos tres puestos. Veremos si la sangre no llega al río con el primer nombramiento, el de presidenta, y si es posible llegar a acuerdos políticos, o van por el todo o nada.