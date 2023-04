Civitas Sanitatis

Se hace Salud Comunitaria, desde el conocimiento territorial, no hay una mejor manera de entender las determinantes sociales, porque nuestra frontera es compleja, desde su geografía, su dinámica económica, y no se trata solamente de aprovechar la oportunidad de implementar servicios, sino verificar la accesibilidad de estos, las gestiones intersectoriales y la correcta planeación para ejecutar, y cumplir con el artículo 4to constitucional que versa en el sentido de dar a cada mexicano lo necesario para acceder a las condiciones de salud.

Nuestra frontera, según el último censo de Inegi, cuenta con poco más de un millón y medio de habitantes, muchos de ellos, diríamos un 80 por ciento, con alguna derechohabiencia a los servicios de salud, múltiples opciones privadas y centenares de farmacias que cuentan con un médico titulado, pero es en algún porcentaje de ellos y en los más vulnerables dónde se abre una gran brecha de oportunidad.

Así pues, la Salud Comunitaria, debe ser enfocada a la comunidad, de participación colectiva, abordaje multisectorial, con modelos y equipos integrados o multidisciplinarios.

A modo de ejemplo, según los últimos informes presentados a la Comisión Jurisdiccional de Vacunación, no se han hecho grandes avances este año al respecto de las coberturas que continúan bajas, especialmente en la población infantil, sin llegar a los porcentajes requeridos, que en algunas enfermedades transmisibles que se pretenden erradicar no superan el 95 por ciento esperado. Todos los niños, todas las vacunas, se amplía entonces, la premisa, a todos los días, todas las vacunas, todas las semanas, de todos los años. Tristemente, la realidad es muy distinta en las personas que viven en zonas de atención prioritaria o aquellas en las que no se hace efectivo recibir lo que su necesidad personal requiere, entrando en esquemas de manejo muy generales, poco interactivos y de difícil apego, especialmente en las enfermedades de alto costo y mayor mortalidad, por mencionar algunos, diabetes, hipertensión y cáncer. Las estrategias establecidas son con base en una colaboración de diferentes órdenes, municipal, estatal y federal, así mismo colaborando el sector empresarial, educativo, religioso y de la sociedad civil organizada.

Parte de la estrategia municipal, por ejemplo, sin ser un gran sistema, es el acercar los servicios integrales de salud a las colonias más alejadas, las de difícil acceso o bien, donde la comunidad demanda ser atendida. Esto se hace a través de la Dirección General de Centros Comunitarios y específicamente por medio del programa Médico a tu Puerta.

No es hacer números solamente, sino tener impacto en cada uno de ellos, que una cartera de servicios preventivos principalmente llegue a grupos focalizados.

Solo por mencionar algunos datos, hablamos de 30 mil beneficiarios de esta vertiente y más de 90 mil acciones de salud, desde el reinicio de Médico a tu Puerta, con énfasis en mujeres embarazadas sin control prenatal, pacientes terminales o de enfermedad avanzada, en situación de postración y además enfocados a la cuidadora, generalmente porque si son más mujeres, mayores de 45 años, con algún problema de salud y necesidades psicológicas específicas, para evitar desgaste emocional que lleva cuidar a un familiar cercano enfermo.

Pero esto no inicia con una simple idea, pues parte de que se han identificado las áreas de marginación y pobreza que existen en la ciudad, para poder hacer barridos territoriales que nos permiten conocer el campo y sus necesidades, encontrar los pacientes más vulnerables y establecer con ellos un vínculo de atención médica e integral, además de esto se calendarizan brigadas médicas semanales posterior a los barridos, por lo que sirven para difusión y para llevar algunas acciones puntuales de salud, cómo lo fue en su momento, la prevención y atención oportuna de enfermedades respiratorias agudas, uso correcto de cubrebocas, aseo de manos, aplicación de vacunas influenza, Covid-19, prueba Covid, entre otras.

La preparación de los equipos, tanto recurso humano como las áreas físicas, es indispensable, en comunicación con líderes locales u organizadores, el mantenimiento de la tecnología, los insumos necesarios, las vinculaciones efectivas también forman parte del engranaje, para bajar todas las líneas universales de salud que cuidan a nuestros niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad. Y, finalmente, la voluntad de cada trabajador del área de salud, que mucho se requiere para dar un sí, donde muchas veces ya tenemos el no, esta voluntad no puede salir más que del corazón y del rigor científico y humanístico.

Crear espacios móviles, donde la comunidad pueda acceder a tecnología, que le permita cuidar de la salud, desde la detección, el tratamiento y a veces la rehabilitación, debe ser un buen destino para los presupuestos públicos.

Médico a tu puerta ahora visita no solo hogares, parques, sino escuelas, centros de asistencia social, centros laborales, consejos de adulto mayor, organizaciones civiles y religiosas. Porque en todos se ve la importancia de hablar el idioma de la comunidad.

No debemos seguir siendo solo reactivos o asistencialistas, sino preventivos y educativos, todo con base en la información obtenida de cada una de las intervenciones en salud, es un camino difícil de trazar, pero una vez hecho, será la forma para cualquier autoridad que con voluntad sea capaz de mirar sus pies y llevarlos al encuentro con la sociedad, hasta las mismas puertas, y al final reafirmar que las personas deben estar en el centro de cualquier gobierno.