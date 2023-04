Ciudades ecológicas

En el futuro las ciudades serán verdes, o no serán. La fórmula con que enuncio la sentencia anterior no es desde luego original, se ha expresado de diferentes formas para diversos temas. Pero eso no disminuye un ápice la fuerza de la verdad que encierra. No hay alternativa.

Savater habla de que la política (“la política para Amador”) es la construcción de un espacio público en que quizá ya no estaremos, pero en el que aun estarán quienes queremos, y aun pude durar lo que hemos amado. Para ellos construimos. Pero los cambios en las ciudades ocurren todos los días, lenta e inexorablemente. Y estos pueden ser fruto del caos, que es en muchos casos la mezcla de intereses egoístas, en que uno, o algunos, superponen su bienestar particular al de la comunidad, buscando solamente lucro. Cuando las ciudades crecen atadas a esos intereses el futuro es desastroso.

PUBLICIDAD

Pero cuando se planean, se diseñan mecanismos para armonizar el interés de todos, se tiene un objetivo claro y se camina hacia allá, los pequeños esfuerzos diarios tienen sentido. Y no hay duda de que uno de los polos orientadores de la actualidad, es la dimensión ecológica, en su más amplio sentido.

Uno de los grandes problemas de las ciudades es la basura. El desarrollo tecnológico, la mercadotecnia, generan muchos productos que poco o nada necesitamos. Pero todos van empacados y sobre empacados. Un porcentaje alto del costo es la presentación, y se pasa a segundo término el contenido. Muchos materiales son de difícil degradación. Y a eso se agregan las toneladas de alimentos desperdiciados, que algunos calculan en un 40 por ciento de los producidos. Más elementos grandes que no se ponen en bolsas, como llantas, ropa, muebles, ramas. Si no se tiene un sistema funcional para recolectarlo y luego eliminarlo adecuadamente, tendríamos un problema gigantesco de salud, ambiental, ecológico. Y es facultad constitucional de los municipios esa tarea.

En Ciudad Juárez el problema surgió hace años, durante la administración de Francisco Villarreal, con quien tuve oportunidad de colaborar. En ese período, de 92 a 95, quiso darle una solución de fondo a la ciudad, y encontró un lugar adecuado donde hacer un nuevo relleno sanitario. Villarreal fue una persona extraordinaria en muchos sentidos, visionario, que pensaba en el largo plazo. Y se hizo con las especificaciones de ese tiempo, pero el lugar aun da servicio, 30 años después.

Chihuahua también tuvo uno una solución así, pero la vida útil del relleno está por llegar a su fin, y debemos encontrar una nueva solución. Solo que las exigencias técnicas, legales y la conciencia de cuidar mejor el medio ambiente, hacen mucho más exigente y riguroso el proyecto. En la actualidad, en ciudades que no hacen nada simplemente forman cerros de basura en algún campo baldío. Lo más responsables y tienen algo de recursos construyen una enorme celda, impermeable que puede ser cubierta de tierra diariamente, y es lo que se hace en la mayor parte del mundo, por ser lo más económico, aunque no es la solución óptima.

Lo ideal es darle un nuevo uso a mucho de lo que consideramos basura. Eso se consigue con un concepto que ese llama economía circular. La tecnología actual puede asumir gran parte de eso, en sus diferentes componentes, como materia prima, con lo que se evita escalar la explotación de recursos naturales. El primer paso es separar la materia orgánica de la inorgánica. Con la primera se pueden hacer muchas cosas. Mínimo, composta para enriquecer tierras. Se pueden obtener combustibles derivados de residuos. Se pueden procesar para extraer biogás, y eso es energía amigable con el ambiente. Se pueden hacer fertilizantes. Con la materia inorgánica, pues mucho, reciclar vidrio, cartón, papel, todo tipo de plásticos, metales, tela. Y al final, si se consigue todo esto, tendremos una cantidad de materia, inerte, sin olor, no contaminante, que puede ser confinada en una cela. Y entonces un relleno que pude durar 25 años recibiendo mil toneladas diarias de basura, puede durar 100 si solo recibe la cuarta parte porque 750 toneladas fueron reutilizadas y valorizadas.

Solo que esto requiere inversiones, logística, emprendimiento. Se debe considerar sin ningún lugar a dudas, la dimensión social, que consiste en no afectar también a quienes hoy viven de esos productos, que son los recolectores a pequeña escala, llamados pepenadores, pero que son personas que trabajando muy duro mantienen también a sus familias.

Pues en ese proceso está inmerso el gobierno de la ciudad de Chihuahua que encabeza Marco Bonilla, en darle a la ciudad una solución de fondo, y que dé pasos concretos en el respeto al medio ambiente, buscando que este gran proyecto sirva para alumbrar una nueva conciencia ecológica en todos los que compartimos la vida en esta ciudad, y que colaboremos incluso para mejorar todo el proceso desde los propios hogares, con las nuevas generaciones.