Ciudad Juárez y la migración

En un ejercicio de autocrítica tenemos que ser lo más honestos posible y reconocer que México, es decir, autoridades federales, estatales y municipales, no han podido no solo resolver la migración que todos los días crece, sino que se ha fallado y tomado decisiones que no abonan al respecto a los derechos humanos de migrantes que cruzan por el país y se quedan en este punto fronterizo. El reto es enorme, ¿la capacidad?

El fenómeno de la migración ha ido evolucionando, sobre todo a partir de las últimas dos décadas. Los grupos que migran, las nacionalidades y los motivos, han robustecido los flujos migratorios al grado de hacerlos impensables hace apenas 30 o 40 años. Las caravanas fueron un fenómeno que tomo desprevenidos a todos los países pues los flujos eran más bien pequeños.

Los Estados nacionales tuvimos que aprender a lidiar con los flujos pequeño, esos que permitían gestionar el tránsito, corta permanencia y salida de los migrantes hacia su destino final. En el caso de México, al ser un país de tránsito, la atención era poca y no generaba problemáticas graves de violación de derechos humanos, sin embargo, todo esto cambió drásticamente.

Ciudades fronterizas como Juárez, había logrado medianamente gestionar la corta presencia de migrantes provenientes de Centroamérica principalmente, pues su estancia era relativamente corta, y aquellos que decidían permanecer en la ciudad, lograron adaptarse y formar parte de la fuerza laboral, cultura y económica que hace a Juárez tan particular.

Sin embargo, las últimas dos décadas representaron retos que no han podido ser superados porque han sobrepasado las expectativas de todos los países que involucran este fenómeno, desde Estados Unidos como país destino, México como tránsito y ahora no solo Centroamérica, sino Caribe, Asia y demás, como países expulsores de migrantes.

La política migratoria está en deuda con todas las personas migrantes porque ha sido incapaz de dar solución y los propios Estados muchas veces han violentado los derechos humanos; las políticas extremistas también han contribuido a hacer más difícil aun la regularización de estos flujos pues tanto en Estados Unidos como en Europa, se han cultivado visiones xenófobas que dificultan aún más la integración y solución a estos grupos.

En el caso de México, país de tránsito, se suma el fenómeno de la delincuencia organizada que actúa como verdugo de los miles de migrantes transitan diariamente por el territorio, violentando sus derechos. Sin embargo, aquellos quienes logran llegar a los puntos fronterizos más importantes, entre los que se encuentra Juárez, se topan con la falta de condiciones básicas para poder seguir su camino.

Las autoridades municipales, estatales y federales tiene un reto que no han podido superar, y esto va más allá de partidos, porque tratamos no solo con autoridades del país, sino que estamos un tanto atenidos a la falta de una respuesta humanitaria y ágil de parte del vecino del norte que gestione el ingreso de los miles de migrantes que se encuentran en Juárez. Es así, con una estrategia internacional coordinada, que se podrá avanzar hacia una solución.