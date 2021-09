Ciudad Juárez y la Independencia

El cumplimiento este próximo 27 de septiembre de los 200 años de consumación de la Independencia de México, invita a reflexionar sobre el significado que tiene este hecho dentro de la sociedad mexicana contemporánea. En nuestro país, el 16 de septiembre de cada año es el día que destinamos para recordar el inicio del movimiento de Independencia. Sin embargo, tengo la impresión de que para los mexicanos la Independencia tiene en la actualidad un cariz de tradición, mas no de festejo.

Me explico: la tradición tiene que ver más con una costumbre que se transmite de generación en generación, en tanto que el festejo implica una fiesta para celebrar logros con alegría y agrado. ¿Qué logramos en 1821? y ¿cómo se ha traducido ese logro(s) a lo largo de 200 años en la vida cotidiana de los mexicanos? Precisamente por esto último percibo que la mayoría de la sociedad mexicana no encuentra en su entorno muchos elementos para celebrar y festejar. Me parece que los actos que se llevan a cabo el 15 y 16 de septiembre en las casas y en las plazas públicas, tienen más el sentido de tradición.

La conmemoración anual de la Independencia nos da oportunidad para reflexionar acerca de cómo hemos honrado esa lucha a través de los años y en qué hemos fallado como sociedad. Iturbide y otros héroes independentistas coincidían en que se había ganado la posibilidad de que el pueblo pudiera ser feliz. Esto en términos más detallados implicaba la posibilidad de que pudiéramos construir una nación ejemplar que garantizara a sus integrantes no sólo libertad, sino equidad, educación, justicia y movilidad social. En resumen, alcanzar ideales que se traducirían en una sociedad llena de progreso. Bajo esta lógica, muy pocas naciones que fueron colonias pueden en la actualidad celebrar lo que han logrado. Estados Unidos y su nivel de desarrollo es un ejemplo.

En Ciudad Juárez se percibe poco la felicidad que la Independencia prometía. Datos del IMIP indican que el promedio de escolaridad es de 9.6 años; que sólo 38% de la población con empleo formal gana más de 13 mil pesos mensuales; que el 18.6% no accede a algún servicio formal de salud, o que el 31.6% de los jefes de hogar viven en casa rentada o prestada. Hace unos días realicé un ejercicio con un grupo de jóvenes universitarios que cursan diversas carreras. Les pregunté qué significa para ellos la Independencia de México. Hubo respuestas diversas y de gran interés que puedo resumir en una pérdida del significado de la independencia en su vida cotidiana, en que los ideales por los que se luchó no se han reflejado socialmente y en que aún prevalecen el racismo, la desigualdad económica y la pobreza, como en tiempos de la Colonia.

A pesar de lo anterior, como mexicano, creo en la sociedad juarense y chihuahuense, adultos y jóvenes. Somos una sociedad con gran capacidad de resiliencia. Me parece que podríamos aprovechar mejor nuestro espíritu cívico e inspirarnos en sociedades que han aprovechado bien su independencia. Por ejemplo Singapur, que a 58 años de separarse del Reino Unido y de Malasia, tiene el tercer mayor ingreso per cápita del mundo; figura internacionalmente entre los primeros lugares en materia de educación, de calidad en los servicios de salud y seguridad. Además, el 91% de la población cuenta con vivienda propia y tiene uno de los niveles de corrupción percibidos más bajos del mundo, entre otros logros. Quizá uno de sus pendientes es fortalecer la democracia.

Celebrar la independencia llama a celebrar logros. Creo que la independencia se construye desde nuestro entorno cercano. En nuestra calle y en nuestra ciudad. Rescato el espíritu cívico como el alma que puede mover a la sociedad juarense para alcanzar el progreso y la felicidad. El énfasis tendría que estar más en la búsqueda del bienestar colectivo y menos en el protagonismo de los derechos individuales.