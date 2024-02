Ciudad Juárez y la acumulación de desventajas

Ciudad Juárez pareciera estar siempre en el ojo del huracán; algunas veces se debe a su elevada incidencia delictiva, a la recurrente violencia en contra de sus mujeres y niñas, o al rezago y abandono que prevalece en sus vialidades e infraestructura urbana; en otras ocasiones la polémica ocurre por declaraciones de políticos que aspiran a gobernar el estado aumentando el estigma que ya existe sobre la ciudad y, más recientemente, por la desproporcionada reacción del Gobierno municipal ante una manifestación pacífica de activistas.

Pareciera que los gobernantes y políticos tuvieran el propósito de consolidar la imagen de la ciudad como un lugar violento, caótico y desordenado, por el que ellos no se ocupan ni preocupan; pareciera también que no alcanzan a vislumbrar el enorme potencial que hay aquí y no comprenden que, con algo de cariño, cuidado e inversión, Juárez podría consolidarse como el principal polo de desarrollo del norte del país y como una ciudad digna para sus habitantes.

Es por ello que hoy quiero reflexionar sobre un concepto conocido como “acumulación de desventajas”, que es utilizado en los estudios sobre desigualdad y exclusión social, que analizan cómo la suma de ciertos factores afecta de manera diferenciada a los individuos y sus lugares de residencia, colocándolos en situaciones desfavorecedoras frente a otros.

Para comprender si Juárez acumula desventajas bastaría con analizar las diferencias estructurales entre Chihuahua capital y la ciudad para dar cuenta de cómo las decisiones públicas, empresariales y sociales pueden llevar a dos localidades a niveles tan diferenciados de desarrollo social, urbano y económico.

Mi propósito no es abonar a la fractura social que nos separa a los juarenses de los capitalinos, ni extender el debate sobre lo que significa ser y comportarse como “chihuahuita”, sino insistir en la urgente necesidad de voltear a ver a Juárez y a otros municipios menos favorecidos para procurar un mayor equilibrio social.

Celebro que haya inversión en la capital, que sus calles y avenidas estén en condiciones más decentes, que exista planeación urbana y que los empresarios le apuesten al establecimiento de nuevos negocios que diversifiquen e incrementen el empleo; bien por ellos. Mi desacuerdo es con quienes deciden otorgar mayores condiciones de privilegio a Chihuahua, mientras ocurre exactamente lo opuesto con el resto del estado.

En el caso específico de Juárez, considero que se le somete a limitaciones que restringen sus muchas oportunidades, pues se acumulan condiciones desventajosas gracias a quienes determinan presupuestos insuficientes para cubrir las necesidades y gracias también a quienes no cuestionan, no exigen y consienten proyectos que no están encaminados a beneficiar al millón y medio de personas que habitamos aquí.

Por si eso fuera poco, hoy tenemos gobiernos permanentemente descoordinados y confrontados; obras públicas insuficientes y deficientes, así como programas públicos que son inversamente proporcionales al número de habitantes y a la productividad económica de esta frontera.

La acumulación de desventajas puede solventarse fácilmente con voluntad y decisión; es sólo cuestión de que los gobernantes y representantes reduzcan los factores adversos y potencien a una ciudad que sólo merece inversión y cuidado.