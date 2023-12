Ciudad Juárez y el reto del idioma inglés

¿En qué momento los juarenses nos volveremos más competitivos a partir de nuestra capacidad para comunicarnos con el mundo? Dicho cuestionamiento lo hago consciente de que en tiempos actuales contamos con un alto porcentaje de población educada tanto con estudios universitarios como con especialización técnica. Sin embargo, dentro de la sociedad global actual, se sabe que su competitividad está mediada por un factor que es el dominio del idioma inglés por parte de su población y, especialmente, de sus jóvenes talentos. Desde mi perspectiva, el rezago en esta competencia es la principal deuda que la sociedad juarense tiene consigo misma y el legado menos favorable que hemos venido transmitiendo a nuestras generaciones jóvenes.

Hace un par de semanas El Diario de Juárez publicó un artículo de la Agencia Reforma titulado “México desciende en dominio del inglés”. En dicho artículo, la compañía mundial sueca llamada Education First y especializada en la enseñanza de idiomas compartió resultados de su estudio internacional 2023 sobre el Índice de Competencias para el dominio del idioma Inglés (English Proficiency Index). Dicho estudio revela que nuestro país es penúltimo en latinoamérica en el dominio del idioma inglés, sólo por arriba de Haití; lo más preocupante es que ciudades mexicanas que se encuentran geográficamente colindando con un país de habla inglesa como los Estados Unidos, aparecen entre las que obtuvieron los peores resultados. Este es el caso de Tijuana y de nuestra Ciudad Juárez.

Para el caso de Ciudad Juárez los resultados son frustrantes y preocupantes, pero quizá lo que más debe inquietar es la inmovilidad y “normalización” del fenómeno por parte de los tomadores de decisiones locales en los ámbitos político, económico y educativo. Localmente no existe estrategia educativa común o política pública orientada a subsanar dicha debilidad de competitividad. Me parece que no se ha concientizado que el rezago en el dominio del idioma inglés entre la población de la ciudad impacta a todos los sectores por igual y se refleja indudablemente en un estancamiento de ésta y en la pérdida de diversificación económica. Solo recuérdese que prácticamente todas las empresas internacionales que ofrecen empleos novedosos, bien remunerados y que trascienden en el bienestar tecnológico de las comunidades locales demandan recursos humanos con dominio del inglés.

Cuando hablo de “inmovilidad” y “normalización” del fenómeno entre los tomadores de decisiones locales, es porque la debilidad de la ciudad en el dominio del idioma inglés ha sido planteada por inversionistas internacionales desde hace tiempo y parece que no hay progreso. El tema no es nuevo para mí toda vez que en el año 2010, junto con otros investigadores de la universidad condujimos el estudio “El idioma inglés como factor de competitividad en una ciudad fronteriza. El caso de Ciudad Juárez, México” y publicado en la revista ANNALES 20(2). Entre lo encontrado fue que en Juárez la población totalmente bilingüe aprende el inglés principalmente en la infancia y un porcentaje importante lo aprendió en los Estados Unidos (25,2%) seguido por aquellos que lo hicieron de manera informal a través de televisión, familiares o ámbitos laborales (15,7%). Lo que más llamó la atención en ese estudio fue que instituciones formales de enseñanza del inglés tuvieron bajo impacto o no fueron relevantes.

En resumen sería conveniente que aprovechemos mejor nuestra cercanía con Estados Unidos. No evadamos el compromiso geopolítico que tenemos los fronterizos por nuestra colindancia con ese país. Impulsar el aprendizaje del idioma inglés en todos los ámbitos de la ciudad es una prioridad. Ello para garantizar la competitividad futura de nuestra región pero también porque esa es la expectativa que le generamos al mundo. Nunca olvido cuando en un Congreso un colega brasileño al enterarse que un servidor vivía en la frontera con los Estados Unidos me dijo. “ah, claro. Ahí todos hablan inglés”.