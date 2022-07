Ciudad Juárez: tan cerca de los EU y tan lejos del Gobierno federal

Históricamente, la frontera norte de nuestro país se ha visto influenciada en gran medida por costumbres, cultura y también por el consumo de drogas que afectan en ambos lados de la frontera.

Actualmente, se ha dado un repunte en el consumo de drogas entre menores de edad en nuestra ciudad, particularmente en la zona suroriente. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación del estado de Chihuahua, se ha detectado el consumo de mariguana en el interior de las escuelas secundarias y no solo eso, sino también casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar; lo anterior derivado del regreso a clases de manera presencial.

Una de las causas principales, es que debido al endurecimiento de las medidas de seguridad para el tráfico de drogas de nuestro país con destino a los Estados Unidos, gran parte de las drogas se quedan en las ciudades fronterizas; lo cual, se traduce en un mayor flujo por las calles de nuestra ciudad de estupefacientes al alcance de cualquier persona.

Los niños y jóvenes por su gran vulnerabilidad son los que se “enganchan” más fácil por la curiosidad y malas influencias.

El tema del consumo de drogas entre niños, adolescentes y jóvenes no solo es responsabilidad de las autoridades locales, gran responsabilidad tiene el Gobierno federal por no dirigir correctamente los planes y programas de prevención de la violencia y la delincuencia.

Este problema tan complejo se debe atender desde diferentes frentes; en primer lugar, el fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios: fomentando valores y principios que se han deteriorado con el paso del tiempo en una forma acelerada; segundo, la prevención desde las autoridades locales y estrechar lazos de confianza entre la comunidad y policías; y tercero, el trabajo de reacción que le corresponde al gobierno federal como aplicador de la ley e impartición de justicia.

Nuestros niños, adolescentes y jóvenes necesitan que los apoyemos en conjunto, gobierno, iniciativa privada, sociedad civil y desde el entorno familiar.

Las familias en los últimos años han sufrido un embate frontal en la pérdida de valores y respeto entre sus miembros. Hemos visto en medios de comunicación casos donde los hijos terminan casi matando a sus padres o viceversa, como si fueran enemigos. Este tipo de situaciones trae consigo que se vayan formando ciudadanos que no respetarán las figuras de autoridad, normas y leyes.

Es necesario que realmente se vea presente el Gobierno federal en la atención de dicha problemática y se tomen las medidas necesarias de manera urgente, en colaboración con los gobiernos estatal, municipal y la sociedad civil organizada. El resultado de la atención oportuna o no, nos terminará impactando de manera directa; es por ello, que no debemos dejarlo pasar como algo que nos importa o afecta de manera directa. Quizás en este momento no, pero en el lapso de algunos meses, probablemente esos niños y jóvenes terminen realizando asaltos o incluso asesinatos por mantener su adicción.

Nuestros niños, adolescentes y jóvenes no tienen culpa alguna de haber crecido en entornos familiares violentos o de tener limitantes económicas, es momento de hacer frente a estas situaciones de manera conjunta y obtener resultados favorables en el corto y mediano plazo.