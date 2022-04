Ciudad Juárez, la nueva Sodoma

Una gran parte de las personas que identifican a nuestra ciudad en otros lados del país o fuera de México no lo hacen precisamente gracias a sus cualidades positivas. Varios de nosotros podremos recordar reacciones de sorpresa y curiosidad por parte de otros al especificarles nuestro lugar de origen. ‘¿Cómo es vivir ahí?, ¿no te da miedo?; ¡¿vienes de ahí, de donde matan a las mujeres?!’. Y así, en una simple introducción a nuestra persona, sentir el peso de las etiquetas muchas veces impuestas desde fuera al juarense: ‘violento, victimario’ o ‘víctima, indefensa’.

La fama de ciudad oscura que tiene Juárez no es algo nuevo. Desde épocas de la prohibición de bebidas alcohólicas en EUA arrastra títulos como la nueva Sodoma, la Babilonia pocha, la ciudad negra de México, la ciudad del pecado, la capital del vicio. En épocas más recientes: la ciudad de las muertas y el tiradero nacional de muertos.

No podemos afirmar que dichos señalamientos carecen totalmente de hechos que los sostengan. Es evidente que este espacio se enfrenta a múltiples y graves violencias; sin embargo, hay aspectos del mismo que suelen estar invisibilizados: aquellos de las luchas y esfuerzos por la paz.

Dentro y fuera de la ciudad hay desconocimiento de las importantes movilizaciones que han tenido y tienen lugar en este territorio. Identificamos los movimientos estudiantiles, obreros y socialistas del 68 y los años setenta en la Ciudad de México, pero poco sabemos del valioso eco que tuvieron también aquí. A través de variadas investigaciones y hasta series de televisión, conocemos de la evolución del narcotráfico en Juárez desde los 80, pero poco se habla de los vigorosos movimientos político-electorales en esa época; del ‘verano caliente’, símbolo de lucha contra el fraude electoral; de jóvenes y artistas que defendieron la cultura y el derecho a la ciudad desde los 90. Haga la prueba y pregunte cuántos conocen acerca del Señor de los Cielos y cuántos de la toma y defensa del teatro del INBA en 1990.

¿Por qué se ha etiquetado a la ciudad como aquella de las muertas y no ésa de las madres que exigen justicia, o de las mujeres que luchan por los derechos humanos? ¿Por qué la enfatizamos como ciudad del narco y no como territorio de resistencia ante la violencia y la corrupción? La forma de nombrar no es inocente o libre de consecuencias.

El desarrollo de diversos acontecimientos violentos ha venido acompañado de esfuerzos por la paz. Juárez no es sólo sus violencias, también es sus múltiples grupos, personas y asociaciones que hasta el día de hoy se esfuerzan por generar mejores condiciones. Es también aquellas voces que se levantan a pesar del miedo y el dolor.

En este desierto hay quienes, aun enfrentados con la muerte, encuentran vida. Y quienes inmersos en violencia, promueven paz.

Quizá si la tendencia hubiera sido resaltar también la paz, Dios hubiera encontrado su cuota mínima de diez justos. Sodoma no hubiera sido destruida.

Semblanza

Gizéh Beltrán del Río es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara (UDG) y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde actualmente es docente en la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas. Participante en el Laboratorio Visiones de Paz del Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) y responsable de transversalización de la perspectiva de género en el Instituto Municipal de las Mujeres en Juárez. Trabaja temas de prevención de violencia, estudios de paz, capital social, seguridad y políticas públicas.

