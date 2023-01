Ciudad Juárez: la importancia del buen ciudadano en 2023

¿Cuáles son las características que hacen deseable a una sociedad para vivir? En este segundo día del año, cuando la mayoría de las personas nos planteamos retos personales a cumplir durante los 12 meses siguientes, la anterior pregunta puede resultar provocadora para muchos. Personalmente, creo que tenemos todas las condiciones para, en caso de convencernos, hacer de nuestra ciudad una sociedad codiciada para vivir. Tan creo en ello, que hace 40 años cuando llegué a la ciudad lo que fue determinante para quedarme fue el espíritu de solidaridad, fraternidad y cordialidad que siempre ha emanado Ciudad Juárez.

Toda persona que habita en una comunidad espera encontrar en ella las mejores condiciones para desarrollar sus habilidades, capacidades, talentos y potencial humano a fin de alcanzar el bienestar. Esto necesariamente implica que las sociedades deseables para vivir se construyen por todos los que en ellas habitan y no son producto de la casualidad o la buena fortuna de los residentes locales. Aun y cuando el concepto de sociedad deseable puede variar para cada individuo, existe una característica que en todos los escenarios es el común denominador para que florezcan la solidaridad, la cordialidad, el progreso y la vida cultural y tiene que ver con el predominio de los buenos ciudadanos.

¿Qué significa ser un buen ciudadano en tiempos modernos? Generalmente, se le define como aquél que entiende y cumple con sus deberes y obligaciones dentro de la sociedad en la cual habita, lo que permite crear sentido de pertenencia y comunidad. Algunas características que se le atribuyen a un buen ciudadano serían mantenerse educado e informado, respetar las leyes sin objeción, involucrarse en los procesos democráticos-políticos, actuar en el mejor interés de los otros, trabajar para que el espacio en el que habita sea siempre un mejor lugar para vivir y considerar a cada uno como igual.

Es importante entonces, estimado lector, reflexionar sobre el poder que representa ser buenos ciudadanos y cómo con ello contribuimos al progreso y desarrollo de nuestra localidad. Algunos deberes fundamentales del buen ciudadano son: pagar impuestos, sancionar la corrupción, involucrarse en la toma de decisiones, participar decididamente en los procesos democráticos de toda índole y autoeducarse. En nuestra ciudad, habemos muchos ciudadanos que cumplimos parcialmente estos deberes o no los cumplimos. Ejemplo de ello son los procesos electorales estatales en donde el municipio de Juárez ha sido en varias ocasiones el que menos vota en el Estado. Tal como sucedió en 2021 donde la participación fue de 38.2 por ciento, o bien situaciones como el que 32 morosos adeudan en predial al municipio de Juárez mil 243 millones de pesos.

No se me malinterprete; cuando hablo de buscar ser buen ciudadano no estoy haciendo referencia a sólo cumplir condiciones, sino a ser contrapeso de lo que está mal para corregirlo mediante propuestas de mejora. Nuestro reto en este 2023 es buscar ser más activos para contribuir a mejorar nuestro entorno. Es entonces cuando el buen ciudadano se convierte en el agente de cambio que generará desarrollo local.

El desarrollo es producto de una responsabilidad compartida de las personas y no un estatus que se alcanza derivado de que “otros nos ayudan o que alguien externo a nuestra localidad lo va a generar”, como bien lo ha establecido el Profesor Ananta Kumar del Instituto Madras sobre Estudios del Desarrollo.

En resumen, contrario a lo que muchos pudieran pensar, los cambios más importantes en cualquier comunidad o localidad no vienen de afuera, sino del convencimiento al interior de cada uno de sus integrantes de que puede modificar su entorno. El buen ciudadano se forma en el día a día. ¿Hace cuánto, amable lector, no siente la satisfacción de que alguien le diga que es un buen ciudadano? Me parece que necesitamos que esa frase sea una constante en Ciudad Juárez. ¡Feliz año nuevo para todos!