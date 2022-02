Ciudad Juárez, la ciudad más fea del mundo

El día de hoy me gustaría reflexionar un poco sobre lo que se ha venido comentando en redes sociales, la noticia de que David Faitelson el comentarista deportivo de ESPN, declaró en el podcast Exceso de Humo, conducido por Luis García y Christian Martinoli, que a su parecer, Ciudad Juárez debe ser una da las ciudades más feas del mundo.

El día 18 de enero de 2022, en el episodio #7 de la serie de Amazon Music, lo declaró y causó indignación entre los cibernautas de la ciudad, motivo por el cual, Faitelson como comúnmente se le conoce, ha recibido publicaciones, posteos y reposteos de personajes de la localidad, haciéndole notar la belleza de la ciudad y sus alrededores, su grandeza histórica y el valor de sus monumentos enalteciendo la grandeza de México, el problema no es el juicio de si Ciudad Juárez es bello, o qué elementos le pueden dar valor estético o no, la verdadera discusión aquí es el punto desde donde se realiza el comentario. David Moshé Faitelson Pulido como se llama en realidad, es un mexicano nacido en Israel, de tez blanca y ojos de color, de 1.95 cms de altura, desde su posición de privilegio, es ofensivo que utilice esos espacios para poner como ejemplo a Ciudad Juárez como ciudad fea, ciudad donde se casó curiosamente, no es ni debe ser cómico burlarse de alguien o algo por el hecho de tener una posición de ventaja, ya que quien está en desventaja, no solo lo recibe como una ofensa, sino como un ataque.

Ciudad Juárez, como cualquier frontera de este país, sufre el embate multicausal de varias situaciones que afectan la calidad de vida de su gente, la infraestructura de la ciudad y la capacidad de gobernar adecuadamente.

Empecemos con el papel del crimen organizado, encontramos espacios o territorios, permanentes o temporales donde el control policial y los programas de desarrollo no se pueden llevar a cabo por lo complicado de la zona, por ejemplo el Valle de Juárez, también la gran población migrante internacional, sudamericana principalmente, un grupo de personas fluctuante, que al no poder atravesar la frontera reside en la ciudad, vive y se integra patológicamente, a vivir donde puede, a trabajar donde puede, incluso los migrantes nacionales, han por décadas invadido territorios en laderas del cerro, por ejemplo la colonia 16 de Septiembre, La Montada, donde hay asentamientos aún no regulados, donde no es posible pavimentar por los caminos o calles de tierra irregulares y fuera de toda normatividad, la misma inseguridad, hace que la gente de clase media-alta, con doble nacionalidad, o con residencia, elija vivir en El Paso, Texas y dejar la ciudad, y aunque muchos tengan sus negocios en la ciudad, su gasto corriente se va si emigra a Estados Unidos, y muchos de ellos empiezan a invertir allá y perdemos capitales valiosos, esa misma inseguridad, provoca que capitales extranjeros no se animen a enviar sus capitales a instalar sus fábricas y buscan territorios con mayor gobernabilidad y seguridad, son muchas las situaciones que comparten las fronteras.

Juárez, es una ciudad que lucha por mantener la legalidad, la seguridad, el control de la fluctuación migrante, la atención médica a poblaciones irregulares, la irregularidad de los asentamientos humanos por el incremento acelerado de la maquiladora en la década de los 80, 90 y 2000, combatimos el alto consumo de drogas, el alto índice de embarazos juveniles, el control y atención adecuada de los autos chuecos, el abandono de los gobiernos estatales y federales y su falta de atención de más de 12 años, donde no se realizó ninguna obra o desarrollo urbano considerable, donde no se proveyeron recursos extras para combatir ninguna afección social, una ciudad que fue abandonada por sus mismos alcaldes, las cosas están cambiando, ya que el día de hoy, este nuevo gobierno municipal enfrenta esos problemas, los hace notar, pide ayuda y exige resultados de sus proveedores, pongo el ejemplo de la basura, problema que tiene más de una década, se preocupa de los más necesitados, con las visitas a colonias (Cruzadas) se atiende médicamente a los pobladores de las colonias, más de 1500 servicios médicos por evento, se les apoya con material de construcción, con calentones, cobijas, nada es suficiente, pero ya se habla de ello y se invita a participar, los colonos de la Felipe Ángeles, están pintando de colores sus casas con ayuda del Gobierno Municipal y UACJ, los jóvenes crean y desarrollan proyectos culturales por cuenta propia o en asociaciones civiles, los restauranteros generan opciones de gastronomía de gran calidad e innovación y generan empleos, las ACs locales participan, alzan la voz y trabajan más que nunca, la iniciativa privada y los grandes empresarios también se están sumando al desarrollo de la ciudad.

Esta ciudad está sumando esfuerzos y no hay nada más bello que combatir, que luchar, por una mejor ciudad, por una mejor sociedad, por mejor calidad de vida, y por un mejor futuro.