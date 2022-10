Es importante para mí iniciar este artículo con un sincero agradecimiento a El Diario por permitirme la oportunidad de conectar a través de un texto con todos los juarenses involucrados al comercio exterior y su industria que de alguna u otra manera nos relacionamos a este giro haciéndolo tan indispensable en nuestra ciudad llena de gente trabajadora y entusiasta, día con día básicamente 24/7 como es el lenguaje global, que personalmente denomino como “Ciudad Juárez, la ciudad del comercio exterior”.

Ciudad Juárez es una ciudad llena de comercio, unida y consolidada en una región estratégica con Chihuahua Capital y El Paso, Texas, ciudad colindante con dos estados fronterizos en frecuencia de intercambio de mercancías y esa combinación única entre industria y aduanas que no todas las regiones en el país y el mundo cuentan, es decir, la manufactura, exportación, compraventa de artículos, comercio electrónico, productos o servicios se encuentran en cualquier punto de la ciudad donde gires, imagínense alguna empresa o comercio, la que ustedes gusten… ¿listos? Muy bien, esta empresa o comercio en su mente puedo apostar que no es totalmente autónoma, es decir, no opera por sí sola, se complementa de pequeñas, medianas o grandes empresas, proveedores nacionales o locales inclusive hasta internacionales, para desarrollar su servicio o producto y adentrarse para ser competitivos en el mercado global con calidad total de hecho en Ciudad Juárez o el famoso Made in Juárez.

PUBLICIDAD

A dónde quiero llegar, es que siempre formamos parte de un complemento al realizar comercio exterior, un engranaje o somos un eslabón dentro de la cadena del comercio y negocios, no solo nacional, sino también el comercio internacional para que este funcione sin problemas teniendo en tiempo, en forma y, sobre todo, con la calidad necesaria el servicio o producto para satisfacer la necesidad o requisición de un cliente final o consumo directo.

Con esta analogía me permito abrir paso a hablar de un tema muy técnico, complicado y no común a la audiencia, pero interpretado, traducido lo más adaptable y digerido en nuestro giro lleno de leyes nacionales y que muy probablemente algunos lectores o interesados locales en vender o proveer a la industria maquiladora se relacionan fácilmente, las empresas denominadas submanufactureras o submaquilas, dentro del esquema de las empresas con programa autorizado IMMEX de la Secretaría de Economía (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) que tengan por seguro tendremos en alguno de nuestros siguientes artículos.

A grandes rasgos, las empresas submaquiladora o submaquila, como se le llama dentro del ramo aduanero y comercio exterior, son un “complemento firme” de proveeduría nacional (mexicano, como alguna pequeña o mediana empresa) que ofrece sus servicios a empresas que dentro de su gran capacidad de manufactura o producción no se encuentra el alcance de realizar este servicio que la submaquila ofrece, o por costos, calidad y logística una excelente propuesta de facilitación para ambos.

No es un secreto que México y Ciudad Juárez cuentan con una competente mano de obra calificada por lo cual es un punto estratégico de inversión para empresas extranjeras, por lo que el Gobierno Mexicano con la finalidad de aprovechar la inversión extranjera e incentivar a las empresas mexicanas o de proveeduría nacional, autorizan a empresas mediante trámites y documentos gubernamentales el esquema de submaquila-submanufactura que como su prefijo lo menciona “sub” es un servicio, pequeño proceso o complemento para ellos resultando aún más competitivo su producto, pues no solo obtienen de México la manufactura, sino también una submanufactura, así como generación de empleos.

Si eres empresa local o proveedor local y consideras que puedes proveer un servicio a la industria maquiladora, es importante asesorarte e informarte de esta gran alternativa para ciertos giros, el gran reto es elevar el porcentaje de proveeduría nacional en nuestros país y la cadena internacional que lo integra, con esto es un paso al aumento de ello. Agradezco el tiempo que les tomó leer este artículo y les invito a estar en contacto por medio de estos textos.

jose@castanon.mx