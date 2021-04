Ciudad Juárez, el municipio con más violencia

De acuerdo con las estadísticas registradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en lo que va de la administración de López Obrador, en Chihuahua se tienen registradas 98 agresiones a autoridades encargadas de la seguridad a nivel federal y estatal.

Durante el 2020, México fue el país con el mayor número de ciudades violentas: registró 18 de las 50 que fueron analizadas por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Dentro del ranking mundial de las 50 ciudades más violentas del mundo, siete resultaron ser mexicanas: Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Ensenada y Uruapan.

José Antonio Ortega, director del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, ha manifestado que “en dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la política pública que ha venido aplicando en el país no le ha dado resultado y hoy México es más violento que como él lo recibió”.

La crisis de violencia que enfrentan varias ciudades y particularmente en nuestra ciudad, se han agravado más con los efectos provocados por la pandemia de Covid-19. Durante 2019 y 2020 se aplicó la peor política de control del crimen por parte del Gobierno federal.

Lamentablemente Ciudad Juárez ha estado en los reflectores nacionales e internacionales debido al clima de inseguridad y violencia que se han vivido durante años.

En los últimos dos años, nuestra ciudad vivió un abandonó por parte de los tres niveles de gobierno; la realidad es que el trabajo de la Guardia Nacional no ha dado resultados en Ciudad Juárez en términos de combate a la delincuencia, ya que se les ha encomendado tareas diferentes a las de seguridad. A nivel municipal, fue evidente que por encima de la seguridad y bienestar de los ciudadanos estuvo el interés personal y político del presidente municipal dejando a un lado el tema de seguridad pública.

La principal tarea que debe tener un gobierno es ofrecer seguridad pública, ya que sin esta no se puede dar lo demás como lo es desarrollo económico, actividades culturales y sociales, esparcimiento, inversión y salud mental.

El recurso humano de seguridad pública de un gobierno debe de estar conformado por profesionales con experiencia, compromiso, conocimiento, capacidad de resolución y no por cuestiones de “amistades”.

La seguridad pública municipal debe trabajar en conjunto con la prevención y reacción; la primera para generar cambios significativos directamente con la comunidad y de esta manera inhibir la comisión de delitos en el municipio; y la reacción, como sanción directa y respuesta para el crimen.

Los gobiernos han restado importancia a las áreas de prevención social, las cuales son las que realmente deben tener contacto directo con la comunidad y deben tener como responsabilidades el fortalecer la confianza entre la ciudadanía y autoridad; entre policías y familias y entre la figura de autoridad que representa un policía y un joven.

Lamentablemente eso no se ha visto durante años, pero eso no debe continuar así, ya que si no se cambia radicalmente esa forma de trabajo, seguiremos sufriendo los ciudadanos las consecuencias de las malas estrategias y políticas de seguridad.

El próximo 29 de abril arrancan las campañas para renovar el Ayuntamiento de Juárez, es fundamental que como ciudadanos estemos pendientes de las propuestas que los diversos candidatos ofrecerán en el tema de seguridad pública; necesitamos a un alcalde con experiencia, con visión y con compromiso, así como con un fuerte equipo en el área de seguridad pública con experiencia, profesionalismo y compromiso con la comunidad, ya que sin seguridad no se pueden llevar a cabo las demás tareas que le competen al municipio para satisfacer las necesidades de la ciudadanía.