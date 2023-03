Ciudad Juárez con 135% más accidentes viales

En las últimas semanas los juarenses hemo sido testigos de múltiples accidentes vehiculares. No hay día que en las noticias no sepamos de uno que otro accidente, y eso, solo por decir los que salen a la luz, pues aquellos donde el lente de la cámara no es testigo quedan sin registro.

De acuerdo con datos de El Diario de Juárez, tan solo en el mes de enero del presente año se registraron 596 accidentes viales, lo cual representó un aumento del 135% en comparación con datos de 2022.

Una de las vías más peligrosas de la ciudad es la prolongación del bulevar Juan Pablo II, ese tramo que conecta entre bulevar Independencia y avenida De las Torres. Dada la peligrosidad y la cantidad de accidentes fatales que ha habido en ese sector mucha gente ya lo llama como “El Camino de la Muerte”. El último accidente fatal que reportó fue el 9 de enero del presente año, donde un conductor cayó al fondo del canal de aguas de riego.

Al igual que “El Camino de la Muerte”, otra vía sumamente conflictiva es el Viaducto Gustavo Díaz Ordaz, el cual ha demostrado su peligrosidad durante décadas. Desde la última, rehabilitación que se le hizo al Viaducto, los conductores suelen manejar a exceso de velocidad, lo cual provoca que haya accidentes con alta tasa de fatalidad.

En los últimos días del mes de febrero, los juarenses nos vimos sorprendidos por el lamentable fallecimiento de una alumna del Cecytech, quien contaba con apenas 17 años de edad. Las cosas se pusieron peor cuando salió a relucir que el responsable había ingerido bebidas embriagantes y que con ánimos de “presumido” se encontraba realizando maniobras comúnmente conocidas como “ceritos”.

Estos últimos tres casos descritos comparten tres características, las cuales pueden ser casualidad o un patrón en el cual las autoridades deben poner mucha atención. Esas tres características son: 1) Hay poca o nula vigilancia por parte de las autoridades de seguridad vial, lo cual puede ser causal de la segunda característica. 2) Los conductores manejan a exceso de velocidad, en ocasiones a más de 100 kilómetros por hora; sé que esto no es sorpresa para nadie, en lugares sin semaforización, sin señalamientos, y sin presencia de la autoridad, crean las condiciones perfectas para que a muchos conductores con poca materia gris le salga el instinto de “Rápido y Furioso”, y toman las calles como si fueran pistas de carreras, importándoles nada su seguridad y la de los demás. 3) En estos lugares no hay carriles de servicio, esos espacios que existen del lado derecho para que los automovilistas se puedan estacionar cuando tienen algún percance o emergencia. Es más, la autoridad municipal está fallando en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SCT2-2018 la cual estipula que “el ancho del acotamiento debe ser igual o mayor a 2.5 metros”.

Posiblemente, tomados en cuenta del error, esta administración municipal tuvo a bien construir las “bahías de servicio” en el bulevar Juan Pablo II, aunque estas están del lado izquierdo y no derecho, pero bueno, algo es algo.

Para finalizar, también debemos preguntarnos ¿qué es lo que sucede con los conductores que ocasiona tantos accidentes? La respuesta no es sencilla, pues cada caso es particular. Sin embargo, en la mayoría de los casos encontramos algo en común, LA DISTRACCIÓN CAUSADA POR EL USO DEL CELULAR. Este aparato que cada vez controla más nuestras vidas también es uno de los mayores distractores al momento de conducir, ya sea porque querer leer y contestar un mensaje, revisar las redes sociales, grabar un audio, ver un video o hasta cambiar de canción, hace que la atención no esté puesta al 100 por ciento en el manejo. Tal vez sea el momento para dejar a un lado la obsesión por el celular, al menos al momento de estar frente al volante.