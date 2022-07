Ciudad de memorias

Transitar por Ciudad Juárez supone un recorrido a la memoria, en varias calles y avenidas es posible encontrar elementos que sobresalen por su particular forma de presentarse a la vista de los transeúntes que a diario recorren el asfalto caliente para llegar a sus lugares de destino.

Bicicletas blancas sujetas en algún poste, pequeñas lonas con la frase: «No me olviden, falto yo», e incluso cruces con la fecha y nombre de personas, son algunas de las memorias que esta ciudad tiene para recordarnos acontecimientos de quienes fueron víctimas de algún hecho, que en algunos casos terminó con sus vidas; cada elemento que ha sido colocado en postes de alumbrado, paredes o incluso incrustados directamente en los cordones y banquetas, nos evocan hacía una realidad que parece haberse mezclado entre la acelerada vida cotidiana de los pobladores de esta tierra caliente en la que ni el diablo está dispuesto a caminar en horas de alta radiación solar.

No está por demás, añadir a este listado de recuerdos desbloqueados, la entrañable telaraña de elementos visibles (y otros no tanto), de realidades que como el aire se han vuelto ya imperceptibles de lo habitual que resulta para nosotros, las muertes violentas, la migración, el trabajo infantil, las calles mal pavimentadas y un cúmulo de situaciones que dejamos pasar bajo el pretexto de decir: “ese no es mi problema”, se suman a este conjunto de memorias que sin el afán de romantizar, ni mucho menos asignar culpables, han dejado una huella en la memoria de cada individuo que vive a o visitado nuestra frontera.

No permitamos perder el asombro por estos hechos, no dejemos de exigir y generar acciones que permitan dar solución a tantos problemas de nuestra ciudad, no permitamos que el tiempo sea un impedimento para ponernos en marcha hacia un cambio verdadero y duradero. La ciudad será testigo de nuestras acciones y dejará una marca imborrable que será parte de las memorias de esta frontera.

Denuncia, reporta, cultiva una cultura de la cual todas y todos formemos parte activa en favor de Ciudad Juárez, como sociedad debemos ir caminando juntos hacia un esquema social unido y resiliente, en el que cada individuo sea un eslabón más de una cadena de apoyo en la búsqueda de un estado de bienestar.

Juárez es una ciudad de memorias en la que todos los días se escribe una historia nueva, algunas de ellas buenas, otras no tanto, algunas con historias increíbles, otras con desenlaces trágicos, cada una es parte de la historia de nuestra ciudad, y en conjunto, forman una interminable red de sucesos que deben de ser contados y recordados, para que así, no olvidemos las cosas importantes y que deben de ser atendidas a la par y al mismo nivel que aquellas a las que por años han sido atendidas, pero sin lograr cambios durables.

¿Quieres ser parte de las memorias de la ciudad o sólo serás un ser viviente más de un universo al que no le falta ni le sobra nada?