-Cinco polleros detenidos no son nada

Ayer finalmente la autoridad federal dio visos de existencia en materia de investigaciones sobre tráfico de indocumentados con un caso que era desconocido, pero que confirma lo dicho siempre, la operación de los polleros en perfecta sincronía a nivel internacional.

Dio cuenta en un comunicado oficial la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la detención en Juárez de Sergio “A”, Luis “R”, César “Z”, Carlos “A” y Karen “V”, y la posterior vinculación a proceso de los cinco por parte de un juez federal de distrito con sede en esta frontera.

Son acusados de delincuencia organizada “cuyo fin es cometer el delito de tráfico de personas”. Los cinco forman parte de “una organización criminal trasnacional que cuenta con una red de colaboradores en ambos lados de la frontera con la finalidad de traficar gente a El Paso desde la Ciudad de México, Guanajuato y Juárez”.

Por esa ruta “estarían traficando aproximadamente 150 personas al mes de nacionalidad turca, brasileña y centroamericana”, dice el comunicado.

De manera extraoficial hemos podido saber que viajes de esa naturaleza cuestan a los migrantes alrededor de ocho mil dólares por cada uno, lo que implicaría un ingreso para los “coyotes” de un millón 200 mil dólares al mes.

Por Juárez están cruzando a El Paso alrededor de dos mil 500 migrantes diarios, lo cuales por supuesto no pagan todos semejantes cantidades, pero con solo un 10 por ciento que lo hagan imaginemos el negocio mensual.

La FGR detalla en su boletín que participaron en la investigación policías estadunidenses y del estado de Chihuahua, pero sabemos que el trabajo lo hizo sola la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO-FGR), con datos de los norteamericanos que siguen presionando al gobierno mexicano para impedir el paso migrante, pero es evidente que los gobiernos han sido ampliamente rebasados.

Cinco polleros son literalmente nada para las auténticas bandas que mantienen un violento control del flujo indocumentado extranjero y/o mexicano.

***

No sabemos qué empresa o consorcio está pensando en abrir un hospital nuevo en esta ciudad, ni el nivel de seriedad, pero por los primeros indicios vemos que equivocan el rumbo, al menos en lo que suponemos es la primera etapa de planeación, en el estudio preliminar de requisitos.

Dice la solicitud localizable en la Plataforma Nacional de Transparencia, con folio 080155922001473, dirigida al ayuntamiento juarense, que “estamos por comenzar un proyecto de Construcción de un hospital en Ciudad Juárez y me gustaría saber en tema de trámites y permisos qué es lo que se requiere solicitar de permisos y/o licencia para mi proyecto”.

En ese sentido, continúa, “estamos en CDMX y por el momento estamos de un inicio revisando los requisitos a cubrir y armando un check list de los pasos previos a la construcción, podrían apoyarme con esta información para poder revisar alcances de cada uno de los trámites y qué implica cada uno de ellos, si es necesario elaborar algún estudio extra y que normatividad le aplica mi proyecto”.

Las direcciones de Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico, dieron respuesta puntual a la solicitud, enviando algunos formatos y diversa normatividad, pero la Dirección de Salud los remitió a la Secretaría de Salud Federal y Estatal, particularmente a la Comisión Federal de Prevención contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris. De plano los bateo.

Dependiendo del tamaño, las inversiones para hospitales son millonarias, contratan despachos del calibre de Deloitte, por ejemplo. Los estudios ejecutivos tienen costos hasta de dos decenas de millones, si no es que más, incluyendo los proyectos de ingeniería, mecánica de suelo o arquitectura. Los análisis jurídicos administrativos tampoco son nada baratos.

Ese proyecto de hospital del que se habla en la ingenua solicitud de información difícilmente podrá concretarse, basado en solicitudes de transparencia. Ojalá que se concretara por supuesto, pero éste no es el camino, ni siquiera inicial, para un proyecto serio.

Tan fácil marcar por teléfono y hacer contacto personal. Esa hubiera sido una decisión profesional, ejecutiva y seria. Así es como construir un castillo sobre naipes.

***

Si las frases ofensivas para los juarenses en las ruteras de la Línea Unitec 1-A no fueran suficientes, los concesionarios de otros camiones reportan el deplorable estado en que se encuentran las unidades que cubren ese recorrido vital para la movilidad de las personas en esta frontera.

Las fotos en versión digital de La Columna corresponden a la rutera con número económico 37 y son evidencia irrefutable de que el prometido incremento en el costo del pasaje, tema que habrá de brincar el año, es totalmente inmerecido para camiones como éste.

Las leyendas groseras al interior de otras unidades -como eso de “Si no le gusta pagar por sus crías no las saque a pasear... No batalle”, o la referente a que los niños pagan sentados, parados o hasta levitando- son lo de menos en comparación con las condiciones físicas del camión.

No son habladurías, pues, eso de que el 95 por ciento de los camiones que prestan servicio en Juárez tiene más de 20 años de antigüedad. Las imágenes de los asientos en pedazos, el piso sucio y resbaloso y los lugares que nomás de verlos generan la idea de que más vale irse parado, dan muestra de ello.

Son las ruteras de la Unitec y otras tantas la que hacen imposible un incremento que no genere una ola de malestar exagerado por parte de los usuarios.

Cómo no iba a ser así, si hace cuando menos 10 años debieron salir de circulación dichas unidades, pero la voracidad de sus dueños no tiene límites, mientras que ellos no tienen visión de negocio ni conocen otra forma de subsistir más que aprovechándose de una concesión que quién sabe con qué malas artes consiguieron en administraciones pasadas.

Las condiciones de estas unidades no sólo incumplirán con la prometida norma de tener en circulación camiones con menos de 10 años de antigüedad, sino que la violan la ley actual en prácticamente todos los preceptos que tratan de garantizar la seguridad y la dignidad del servicio público concesionado.

Por ello, cualquier operativo actual de la Subsecretaría de Transporte del Estado se quedará corto si antes del incremento al costo del pasaje los concesionarios no muestran, cuando menos, algo de voluntad para cambiar el pésimo estado de sus ruteras.

***

Sin esconder la mano, la bancada de Morena encabezada por Cuauhtémoc Estrada movilizó a su gente para promover recursos contemplados en la Ley de Participación Ciudadana, contra el proyecto Centinela que tiene como una de sus prioridades la administración de Maru Campos.

La militancia morenista acarreada por el grupo parlamentario acudió con este objetivo al Instituto Estatal Electoral (IEE), solicitándole la implementación de una consulta ciudadana y un plebiscito, filtros que buscan imponerle al proyecto de seguridad que entre sus grandes obras contempla la construcción de la torre Centinela en Juárez.

Bastan menos de 15 mil firmas en un período de tres meses para que el IEE convoque al plebiscito, pero antes el organismo debe dictaminar sobre la viabilidad del proceso, tarea relativamente sencilla pues hay huecos fiscales, presupuestales y de organización interna del Ejecutivo que hacen fácil patear la propuesta.

Pese a ello, hay morenistas que aseguran tener bien medida la gestión de Campos Galván durante su paso como alcaldesa de Chihuahua y haber sido los pilares de la campaña para rechazar el proyecto de alumbrado público que promovió como presidenta municipal, el cual canceló luego del sometimiento del mismo a una consulta.

Por eso venden la idea de llevar al Centinela por el mismo camino, sin tomar en cuenta que se trata de proyectos diferentes, de tiempos diferentes y, sobre todo, de estrategas diferentes, pues en tiempos de Maru como alcaldesa fallaron algunos de su equipo encargados de la estrategia diaria para llevar a buen puerto el alumbrado.

A esos morenistas que dicen tener la apuesta ganada es a los que hace caso la bancada de Estrada Sotelo, de ahí que sin cuidar siquiera las formas patrocinaron la promoción de recursos “ciudadanos” contra proyectos del estado.