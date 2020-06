Chumel, chihuahuita parásito

¿Quién es Chumel Torres? Es el prototipo del chihuahuita parásito. Este cuate es un comediante capaz de hacer cualquier ridículo para ganar dinero; tal como lo hace la otra leyenda negra, Sofía Niño de Rivera, una standupera que se convirtió en estrella de Netflix con un humor cáustico, ella también usó su origen para hacer malos chistes, dijo que los chihuahuenses son retrasados mentales y ella era medio retrasada porque era mitad chihuahuense. ¿No los conoce? No se pierde de nada. Nadie los mencionaría, de no ser porque encontraron la forma de provocar un escándalo nacional.

Estos personajes tóxicos existen porque tenemos una sociedad que consume cualquier basura que les pone el internet. En fin, así es el juego en México y en el mundo. Chumel y Niño de Rivera son parásitos del entretenimiento, son payasos que deforman la opinión pública y la convierten en un circo. Esta clase de comedia ramplona es posible porque somos un país libre, donde los límites a la libertad de expresión están en la dignidad humana -según la Constitución-, pero nadie sabe con qué se come eso.

Entonces, si a alguien le parece gracioso Chumel o Niño de Rivera, nada le impide seguir viendo sus sketchs y consumir basura. No hay ningún problema con eso, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida.

Ellos, por ejemplo, pueden burlarse de quien sea y ganarse la vida salpicando pus para todos lados. ¡Pero que nadie se atreva a tocarlos! Tienen un ligero fuero social de una masa amorfa que ahora se autoproclama como la oposición. Pero son la peor versión que ha existido, porque son los mismos de siempre, los que se ofenden público y disfrutan en privado. Los pisaquedito, los ultrasensibles, los que tienen la piel delgada para lo que les conviene. Esa es la hipocresía de una sociedad conservadora para unas cosas y ultraliberal para otras.

Pero todavía no vemos el problema en su dimensión más cruda. Resulta que Chumel Torres es chihuahuita, representa a esa capa social podrida que se ha robado el futuro de los juarenses desde los escritorios del Gobierno estatal. Estos parásitos, sin ninguna vergüenza le han quitado el presupuesto a Juárez y al resto de los municipios para invertir en su ciudad, bajo la premisa de que Chihuahua es la capital y el resto del territorio sólo existe en los mapas, que se las arreglen como puedan. Y Chumel Torres es el prototipo de esos chihuahuitas parásitos que se han quedado con nuestro presupuesto durante 40 años. Ahora mismo le explico porqué.

Los peores de la estirpe chihuahuita son los clasemedieros que se creen whitexicans, porque ellos sostienen a las élites económicas con su servilismo; los chihuahuitas parásitos se creen la última Coca-Cola del desierto, aspiran a ser ricos e intelectuales -y se desviven por aparentar que ya lo son-; son bisneros multitask (hacen negocios), tienen su sueldo de burócratas en gobierno, consiguen un contratito con el mismo gobierno usando el tráfico de influencias y se dicen “emprendedores” porque ponen un negocio pequeño para completar la mensualidad del carro del año; se comen una sopa de tortilla en el restaurante más nice del pueblo y siempre se quejan del mal servicio para demostrar que son gente de mucho mundo; se da baños de pueblo con el discurso rancio del norteño mítico, hablan de vacas sin haber trabajado un día en el campo; y, sobre todo, hinchan el pecho de orgullo para decir que tienen raíces en el pueblo rarámuri, pero son incapaces de bajar la ventana de su auto compacto para compartirle un peso al niño que pide limosna en la calle.

El chihuahuita parásito clásico sueña con vivir en El Paso, viajar a Europa en el verano y conseguir una chamba high class en Polanco; están dispuestos a no comer -o comerse lo de los demás-, para lograr el sueño chilango, el sueño gringo o europeo.

Los peores chihuahuitas son los que llegan de otros lados y se mimetizan con el medio ambiente, como el caso de los "pochos" que se van a El Paso y luego se sienten más gringos que el Tío Sam. He visto a muchos perderse, hasta a juarenses, parralenses, camarguenses, cuauhtemenses, delicienses, de todos lados llegan y se meten en la dinámica de los chihuahuitas parásitos. Esos que ni siquiera nacieron en San Felipe se vuelven la peor versión, son la cepa más agresiva.

Un paréntesis. Ni se apure, ser chihuahuita parásito no significa que nació en Chihuahua, si usted ya leyó hasta aquí, seguramente no es de esa subclase de personas, porque los chihuahuitas parásitos no leen, esa es una de sus características principales, son profundamente ignorantes.

No escribo esto para atacar a Chumel, es para recordarles que es chihuahuita y es un parásito. Tampoco quiero defender a AMLO, al contrario. Solamente quiero mostrar la miseria ideológica de los que usan a Chumel como estandarte de la democracia. Éste, es el argumento más pobre y defectuoso que he visto, decir que el presidente, la esposa y la 4T provocaron la salida de Chumel de HBO o la renuncia de la directora de la Conapred, no tiene lógica y no me parece relevante para la vida del país. Chumel no es víctima de nada, es el juego que eligió. Cambiaron a una persona del gabinete y una empresa suspendió los servicios de un comediante. Punto.

Ahora bien, entre los cientos de errores de AMLO durante más de 40 años de carrera política, hay que aceptar que también hay muchos aciertos tácticos, uno de ellos es que dejó que Enrique Peña Nieto gobernara los últimos años y se dedicó a construir Morena.

Con el tiempo, EPN se derrumbó solo, sus mismos operadores comenzaron a jugarle las contras desde temprano y solo necesitó un Ayotzinapa para acelerar el declive. A partir de ahí nació AMLOve. El Peje supo el momento exacto de detenerse y cambiar el discurso del odio por el discurso del aliento y la esperanza. Una estrategia electoral que tuvo un éxito histórico.

Mientras tanto, la oposición que encabezaba AMLO cosechó los frutos podridos de 20 años de golpear en público y negociar en lo oscurito posiciones políticas y presupuesto para vivir con mucha comodidad en la sombra. Así fue como AMLO fue cómplice en la destrucción de las instituciones, las pocas que quedaron en pie están corroídas en sus cimientos. Es irónico, pero esas instituciones, como la Conapred, ahora son el chivo expiatorio de la 4T.

Bueno, lección aprendida. La fórmula debe ser la misma, AMLO no necesita a una oposición aletargada e ignorante que trate de golpear con la cara de un chihuahuita parásito, como lo es Chumel Torres. Es mejor que ya no hagan nada, porque el peor enemigo de AMLO es AMLO. Sólo hay que dejarlo ser y solito se va a caer.