Chuecos, un asunto muy chueco

En este espacio, así como en otros en los que participo en distintos medios, siempre he sostenido que el problema de los “autos chuecos”, enorme problema, no solo se reduce a la legalidad de su internamiento a territorio mexicano, y la correspondiente tenencia legítima de sus propietarios, porque desde 2017 eso debería haber quedado resuelto en definitiva en virtud del Tratado de Libre Comercio, no, no es solo eso, se trata en realidad de una muy compleja y enredada problemática social en la que quedan comprometidas la movilidad de las personas, su derecho a importar un auto, la voluntad de los gobiernos, las protestas infundadas de agencias automotrices, los intereses inconfesables de autoridades aduanales que tienen ahí pingües negocios, un transporte urbano caro, deficiente, insuficiente y muy peligroso, todo eso aderezado con intereses político-electorales de los gobernantes. Un caldo de cultivo perfecto, para generar un problema del tamaño que es.

En Chihuahua, el tamaño del problema alcanza proporciones preocupantes, ya que, de acuerdo con los datos proporcionados en 2021 por Emilio García Ruiz, en ese entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, durante todo el 2020 y hasta junio de 2021 se habían asegurado más de cuatro mil vehículos sin placas en la capital del estado. Seguridad Vial aseguró tres mil 441 unidades, la Agencia Estatal de Investigaciones 286 y la CES 274, detalló en ese tiempo el ahora exfuncionario.

Por su parte, el entonces fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, aseguró que más de dos mil vehículos “chuecos” que fueron asegurados en la frontera “no podrán ser recuperados por sus propietarios aun cuando se implemente un programa de regularización vehicular, como el que anunció el pasado lunes (9 de agosto de 2021) el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es decir que, sumados a los más de cuatro mil en la capital, estamos hablando de más de seis mil chihuahuenses que fueron afectados en su patrimonio y en su movilidad al decomisarles su vehículo irregular, lo que además representó para ellos una pérdida definitiva del mismo gracias al gobierno insensible de Corral.

Vale señalar en este punto que, inexplicablemente, ese afán persecutorio y confiscador no vino de parte del Gobierno federal, a quien le corresponde en absoluto esa competencia, no, vino del exgobernador Javier Corral Jurado, afectando así a miles de chihuahuenses en su patrimonio e incumpliendo la que había sido una de sus promesas de campaña.

En febrero de 2019, Mario Dena, a la sazón representante del Gobierno estatal en la frontera declaró: “El gobernador quiere que todo mundo ande normal y que cumplan con lo que tienen que pagar. Los vehículos sin placas o con placas falsas no deben circular”, confirmando así que el decomiso de autos con placas rojas o sin placas de circulación, continuaría por parte de las autoridades estatales.

Es en este contexto que llega la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el lunes 9 de agosto de 2021, para implementar un programa federal de regularización de estos automóviles en toda la frontera norte de México. Haciéndolo además mediante el pago accesible por los derechos de la regularización de dos mil 500 pesos dijo el presidente entonces. Bien la medida y bien el costo accesible a la población.

Desde el principio señalé que, no obstante, mis diferencias y señalamientos en otros temas hacia la administración federal, esta me parecía una de las mejores decisiones del gobierno de la 4T, por la enorme problemática social que venía a resolver, y porque finalmente los beneficiados directos de tal programa serían decenas de miles de chihuahuenses que todos los días pasan apuros y penurias para movilizarse. Una muy importante acción social pues, con incidencia positiva directa en muy amplios grupos sociales de mayores necesidades.

Sin embargo, desde su origen, la decisión del presidente ha transcurrido por caminos no muy claros ni bien definidos, ocasionando con ello gran incertidumbre, confusión y hasta inconformidades de grupos que se han visto excluidos de los beneficios.

Primero aseguró que se implementaría en septiembre de 2021, luego que no que sería en diciembre, pero no fue sino hasta el 19 de enero de 2022 que se emitió el primer decreto presidencial sobre el tema, publicado finalmente en el Diario Oficial de la Federación. Durante todo ese tiempo transcurrido, se dieron toda clase de trascendidos y rumores sobre lo que contendría el decreto.

En ese primer decreto quedó de manifiesto que los propietarios de los autos a regularizar, tendrían que pagar no solo los dos mil 500 pesos por los derechos de la importación, como lo anunció el presidente desde la primera que habló del programa, sino también los honorarios del agente o agencia aduanal que realizara el trámite, incluso, en Juárez hubo acuerdos de los agentes aduanales mediante los cuales el costo total del proceso, sin incluir el plaqueo y derechos vehiculares, sería de alrededor de cuatro mil 900 pesos que seguía siendo un costo bastante razonable, en lugar de los 40 o 50 mil pesos que cuesta el trámite sin el decreto de regularización.

Sin embargo, súbita e inexplicablemente, el presidente anunció aquí en la frontera que los agentes aduanales quedaban fuera del acuerdo, argumentando el incremento del costo en la regularización. Solo que no dejó claro cómo sería el nuevo trámite, generando confusión otra vez sobre su programa.

La importación de un vehículo de procedencia extranjera es un acto de comercio exterior, que implica un conocimiento profundo de las regulaciones de dicho tipo de comercio. Los agentes aduanales son los entes autorizados por el gobierno federal mediante una licencia, especializados en actos de comercio exterior, conocen a fondo las reglas y normas que se tienen que cumplir, y garantizan un cumplimiento adecuado de esas Leyes tanto en beneficio del usuario como del gobierno.

Por ello no solo es legítimo que cobren unos honorarios por su trabajo, es necesario que lo hagan porque el mismo implica de suyo algunos gastos operativos. Por eso, cuando los agentes aduanales intervienen en una importación, el SAT otorga un pedimento de importación conforme a las reglas del comercio exterior en nuestro país. El pedimento es el único documento legal que ampara una importación de productos extranjeros.

En el caso de los autos, a pesar del número de serie con que inicie, existen algunos que solo fueron armados en EU o Canadá, por tanto no entran en el decreto, también existen muchas variedades de “little salvage” algunas de las cuales estaban excluidas del decreto, aunque el número de serie fuera bueno, todos esos “pequeños detalles” el Agente Aduanal los obtiene al adquirir un “carfax” en EU (costo 39.9 dlls) que no se entrega a particulares, y con ellos asegurarle al usuario que su carro sí pasa las reglas del decreto, o que no pasa y, por tanto, evitarle un gasto y pérdida de tiempo innecesario.

También, en el mismo orden de ideas, un agente aduanal realiza lo que se conoce como “shipper export”, que es denunciar el auto ante la aduana de EU, para notificar que su salida de ese país fue legal y que ingresó al nuestro legalmente, al suprimirlos no hay shipper export y, por tanto, para EU legalmente el auto no ha salido de su país por lo que, al ingresar por un puente con placas de otro país es un delito serio que amerita multas muy fuertes.

El pedimento con el que los agentes aduanales importarían los autos sería nacional, es decir, no fronterizo con lo cual los vehículos podrían ingresar a territorio nacional sin límite ni condición alguna, hoy no se sabe. Vaya manera de descomponer lo que en principio era una muy buena acción de gobierno.

¿Qué de malo tiene que los agentes aduanales cobren sus honorarios? No lo sabemos. Aquí en Juárez ya se habían puesto de acuerdo para unificar la tarifa en mil 800 pesos ya con todo incluido, de los cuales solo 500 pesos quedarían finalmente como honorario al agente aduanal.

Hoy, el decreto modificado sigue dejando fuera de la jugada a los agentes aduanales, pero no deja claro si el vehículo adquiere un estatus legal de importación, si habrá pedimento y si su calidad de importación será nacional. Peor aún, obliga a que sea el propietario del automóvil quien realice su trámite sin importar que carezca de los conocimientos mínimos para ello o si dispone de tiempo suficiente para realizarlo.

Ojalá que la regularización de autos chuecos no quede solo en un batuque bien desorganizado, en un asunto chueco y que al final solo sea un censo vehicular que no resuelva de fondo el problema. Ojalá que no.