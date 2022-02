China y la Frontera Norte de México

El inicio del año nuevo chino el 1 de febrero invita a reflexionar acerca de la interesante e incluso cercana relación de China con nuestras ciudades en la frontera norte. De acuerdo con la cultura china, 2022 es el año del “tigre de agua” que enseña a mantenerse cercano a los valores, a perseverar en intereses y también el valor de la supervivencia a través de la racionalidad, según un artículo de la periodista Fernanda Ávila.

En México, los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua constituyen una de las regiones del país influenciadas por la cultura China. Esta condición como resultado de la llegada masiva entre los años de 1895 y 1910 de ciudadanos chinos procedentes de Estados Unidos. Lo anterior debido a medidas migratorias adoptadas en ese país y que llevó a muchos de esos migrantes asiáticos a elegir quedarse a vivir en México.

China es una nación que cambió enormemente en las últimas cinco décadas hasta convertirse hoy en una sociedad altamente tecnificada y en la segunda economía más importante del mundo. Esto último atribuible grandemente al liderazgo del presidente Xi Jinping, un ingeniero químico con doctorado en derecho y educación ideológica, que ha sido un férreo combatiente de la corrupción, jugando un papel relevante para sacar de la pobreza a 90 millones de personas en 10 años y posicionado globalmente su modelo de inversión “el camino de la seda” para conectar al mundo con China.

La mutua relación entre China y la región compuesta por Baja California, Sonora y Chihuahua ha transitado por tres momentos definitorios. El primero fue la llegada inicial y asentamiento de migrantes chinos desde 1870 y hasta 1919, que contribuyeron de manera importante en la construcción de infraestructura, fundación de poblaciones como el caso de Cuauhtémoc, en Chihuahua, y lograron hacer de la gastronomía china una característica típica de ciudades como Juárez y Mexicali. El segundo momento, fue la réplica y perfeccionamiento del modelo maquilador mexicano para la apertura de Zonas Económicas Especiales o Zonas Especiales de Industrialización en la costa pacífico de China. Y el tercer momento, ha sido la reciente y creciente llegada a todo México de pequeños empresarios chinos del ramo restaurantero, que ha consolidado el gusto por la gastronomía china en el país.

El papel de la comunidad china en ciudades como Tijuana, Mexicali o Ciudad Juárez ha cambiado y evolucionado. Muchos de los descendientes de quienes llegaron a principios del siglo pasado, son hoy empresarios, políticos, artistas y en general, personas de bien que han contribuido al mejoramiento de la comunidad, creando negocios ícono, que son parte de la identidad de algunas ciudades fronterizas y transmitido la filosofía de trabajo arduo, dedicación y respeto. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, negocios ícono establecidos por familias con ascendencia china, son los restaurantes “La Nueva Central” o el Shangri-La.

Entre tantos ciudadanos ilustres chinos que han enriquecido a nuestra ciudad, un reconocimiento particular merece mi admirado Sr. Jianguo An; el ciudadano chino, mexicano y juarense que más me ha impresionado por su amor y compromiso con nuestra comunidad y que más ha posicionado el valor de Ciudad Juárez en el mundo y en China, a través de sus empresas y a través de sus vínculos culturales y educativos con su país de origen.

En resumen, la llegada del nuevo año chino nos recuerda que un rasgo de identidad de los fronterizos de Baja California, Sonora y Chihuahua es la presencia de ciertos elementos de la cultura china en nuestra vida cotidiana. Esa influencia es una tarea pendiente por documentar y difundir más ampliamente por parte de los historiadores en los estados arriba mencionados y también es un legado que sería conveniente resaltar más en localidades como Ciudad Juárez. Para muestra, le invito a usted a recordar cuántas de las personas que conoce tienen ascendencia china. Bienvenido el año del “tigre de agua”.