Chihuahuitas parásitos III

La reciente guerra de declaraciones entre los alcaldes de Juárez y Chihuahua despertó el debate de nueva cuenta sobre las profundas diferencias históricas, culturales, económicas y sociales que hay entre la capital política del estado que ha crecido de forma parasitaria y la sufrida frontera que genera riqueza para todos, menos para los juarenses. En distintos momentos he escrito sobre esto, hoy parece que vale la pena hacer una tercera parte de estos artículos que han llamado la atención hace unos años.

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, dijo hace unos días que el 90% de los homicidios de la capital los hacen gente de Juárez, a lo que el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, contestó que eso lo dice porque trata de justificar su ineficiencia y flojera.

Es evidente que los chihuahuitas odian a Juárez, si no fuera porque la riqueza que produce la industria fronteriza mantiene con sus impuestos al municipio de Chihuahua, seguramente ellos mismo habrían separado a Juárez del estado desde hace tiempo.

Antes de continuar, es importante describir lo que entendemos por “Chihuahua”, porque no se trata de que Juárez este en pugna con todo el estado, cuando me refiero a Chihuahua, me refiero a los chihuahuitas, esa elite parasitaria que está enquistada en el poder político y que llevan cien años haciendo su santa voluntad en la administración pública y que piensan que Chihuahua es la capital y que el resto, los 66 municipios restantes, somos sus súbditos.

Tampoco podemos decir que los chihuahuitas sean de un solo partido, la complexión política del chihuahuita está por encima de las ideologías, es más, suelen sortear los cambios y son protegidos por las élites políticas para continuar deambulando en la administración estatal, solo se cambian de escritorio, pero ahí siguen a pesar de los cambios, eso sí, siempre les quedan debiendo, no importa que tengan dos plazas con una generosa compensación, un contrato por fuera y que todavía les hagan favores en todos lados para hacer negocios, nunca es suficiente, necesitan todas las chichis presupuestales posibles para mantener su nivel de vida de falsos ricos.

También hay que aclarar que no todos los capitalinos son chihuahuitas, afortunadamente hay sus excepciones, como en todo, pero la gran mayoría de los funcionarios del gobierno estatal primero ven por la capital y lo que sobre es para los demás municipios, bajo la premisa de que “primero mis dientes y luego mis parientes”.

“En política, lo que parece, es”, esta frase de Leopoldo Calvo Sotelo nos ayuda a entender el pleito entre Juárez contra Chihuahua, porque los auténticos juarenses y los chihuahuitas de cepa no nos soportamos, por decencia fingimos, somos políticamente correctos, pero siempre terminamos aborreciéndonos. Sea como sea, al final, el chihuahuita encuentra la forma de carrancearse algo que le correspondía a Juárez o a cualquier otro municipio del estado.

Este enfrentamiento de la élite chihuahuita se recrudeció con el crecimiento de Juárez como polo de desarrollo económico, fue durante la década de los años sesenta que Juárez fue la punta de lanza de la industrialización en las fronteras y eso detonó la migración, lo que a la postre lo convertiría en la ciudad más poblada del estado, con un 45% de la población total y casi 700 mil habitantes más que la capital.

El boom de la maquiladora, generó una reconfiguración de todos los indicadores económicos, Ciudad Juárez, tiene 60 años como líder en el estado y en la región, la riqueza de esta frontera no está en discusión, somos la ciudad de las trabajadoras y trabajadores, la industria genera más empleos directos e indirectos, aporta impuestos en todas las modalidades y genera una derrama económica sin igual, podríamos enumerar una por una las estadísticas y en todas Juárez es superior a Chihuahua.

Pero cuando se trata de inversión, la cosa cambia dramáticamente, el año pasado, el gobierno estatal invirtió 2,000 mdp en obras públicas, lo que representa apenas un 2% de los casi 90,000 mdp que fue el presupuesto estatal, no hay lógica en esta inversión tan pobre.

Si bien, la inversión estatal en educación, seguridad, desarrollo social, se concentra en Juárez por ser la ciudad con más habitantes del estado, no es lo mismo en infraestructura, donde parece que siempre estamos hasta el final de la fila. De cualquier modo, la cantidad que regresa por cada peso de impuestos de Juárez es irrisoria, la federación se lleva la mayor parte de los impuestos y el estado se queda con el resto, a Juárez le mandan migajas.

Pero en la capital del estado es otra historia, con menos habitantes, el presupuesto siempre es mayor y se nota, para muestra el famoso Periférico de la Juventud, que es un monumento a los chihuahuitas, ese corredor es un proyecto de al menos 40 años, en el que cada administración estatal ha invertido para convertirlo en un lunar del primer mundo en el municipio de Chihuahua, durante ese tiempo, gobiernos municipales de todos los partidos fueron beneficiarios de partidas presupuestales para invertirle a la zona más lujosa del estado, esto gracias a los impuestos que nosotros generamos en Juárez, con el trabajo de las y los juarenses.

No hace falta hacer una tesis doctoral para concluir que Juárez es mártir de la injusticia presupuestaria, como los 66 municipios que no son capital del estado, el único municipio beneficiado por el gobierno estatal es Chihuahua capital. Todos los alcaldes del resto del estado tienen que andar rogando en las oficinas del gobierno estatal por un poco de presupuesto para arreglar cuando menos una calle, una escuela o un parque.

En esas oficinas, todos se mimetizan con la grey chihuahuita, he visto como gente de todos los rincones del estado llegan a Chihuahua e ipso facto se transforman, inclusive gente de Juárez que llega a la capital, de pronto tienen la misma actitud elitista-excluyente, terminan diciendo cosas como “es que en Juárez no se ponen de acuerdo”, “los empresarios de Juárez viven en El Paso por eso no les interesa” o “Juárez no tiene remedio”, así, reafirman su estigma sobre Juárez, convirtiéndolo en el “patito feo”, “el prietito en el arroz”, pero si no fuera porque la frontera, no tendrían lo que ahora disfrutan.

¿Qué debemos hacer? Sea quien sea, tenemos que estar con quien defienda a Juárez, hay que mantener la unión en un solo objetivo sin ideologías, ni partidos políticos, el objetivo es Juárez, que nuestra Patria Chica y debemos rechazar cualquier forma en la que se afecte a nuestra ciudad fronteriza, ya sea quitándole presupuesto o hablando mal de esta noble tierra que ni haciéndole mala fama se la han acabado.