Chihuahua y sus universidades

¿Cuál es la responsabilidad que tienen las universidades con la comunidad en el presente siglo? Hace unos días conversaba con unos amigos y me hacían esta pregunta. Me movió a reflexión y les respondí que, después de casi 30 años como profesor-investigador y como exfuncionario universitario, hoy día considero que la mayor responsabilidad es rendir cuentas acerca de su impacto en el desarrollo local.

Desde hace algún tiempo, la literatura internacional viene criticando el apego de las universidades en priorizar el cumplimiento de indicadores más que su preocupación por atender y entender las necesidades que les presenta su entorno inmediato. Desde mi punto de vista, sería conveniente que el papel de las universidades fuera más allá de solamente proveer profesionistas a la sociedad. Considero prioritario que las instituciones de educación superior rindan cuentas acerca de su impacto en el desarrollo de las regiones en las que se encuentran asentadas.

En Chihuahua, existen aproximadamente 155 instituciones que brindan educación superior, entre universidades públicas, privadas y escuelas normales. Sin embargo, no he conocido que alguna de ellas haya rendido cuentas, de manera sistemática y permanente, de cómo está contribuyendo a la diversificación de la economía o del desarrollo regional. A lo más que llegamos es a estadísticas sobre egreso, ingreso y deserción por regiones. Pero, por ejemplo, no tenemos datos del impacto que ha tenido la investigación científica en cada región del estado ni en qué rubros del desarrollo económico.

Me parece que a nivel estatal hace falta, y ya lo he planteado en algunos foros previos, una política estatal que conjunte las diversas visiones de las instituciones con las metas del desarrollo estatal, y plantee lineamientos propios para la educación superior de Chihuahua.

Por supuesto que yo creo que el estado de Chihuahua tiene todas las características de infraestructura y recursos para ser ambicioso. Creo que necesitamos identificar las fortalezas de todas las instituciones de educación superior del estado y agruparlas para que como clúster se vinculen a las metas de desarrollo social y económico del estado. Esto ha sido muy efectivo en contextos internacionales.

Ilustro con los casos de mayor éxito a nivel mundial. En China, el Gobierno central creó la llamada C9 al agrupar a nueve universidades. La C9 ha repercutido en el crecimiento de la economía china fundamentalmente por su estrecho vínculo a los planes de desarrollo del Estado. En Estados Unidos, la Ivy League, integrada por ocho universidades estadounidenses privadas orientadas a la investigación, provee de tecnología a la mayoría de los líderes corporativos y gubernamentales. En Canadá, la U15, integrada por 15 universidades públicas de investigación orientadas en atender la investigación y el desarrollo de productos para el Gobierno y empresa, contribuye con más de 37 mil millones de dólares canadienses al año a la economía de este país. En Inglaterra, el Russell Group, con 24 universidades, juega un papel fundamental para el fortalecimiento de la economía británica y produce el 68 por ciento de la investigación mundial de punta de Inglaterra. Finalmente, las Universidades Imperiales en Japón son nueve y a ellas se atribuye la consolidación y el crecimiento de la clase media japonesa, según Jamyung Choi (2014).

En resumen, me parece que es tiempo de que las universidades del estado asuman un rol diferente y más activo para impulsar el desarrollo de Chihuahua. Las instituciones de educación superior deben trascender por su impacto, medible y evaluable, para crear la diversificación económica y el bienestar social de las regiones en las que se encuentran inmersas. La formación de recursos humanos es valiosa, pero la sociedad del siglo XXI demanda instituciones de educación superior más cercanas, con mayor rendición de cuentas y con compromisos más amplios.