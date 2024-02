Chihuahua y sus jóvenes en tiempos electorales

Se acercan los tiempos electorales y quizá el mayor reto para los candidatos (as) a los diversos puestos consista en cómo hablarles a los jóvenes chihuahuenses. Me parece que este reto debería ser de la mayor preocupación de todo aquel que desee desarrollar una carrera política exitosa de corto y mediano plazo.

Hace poco leía el artículo de la periodista Claire Caín Miller titulado “Today’s teenagers: anxious about theirfutures and disillusioned by politicians” y en el cual reflexionaba sobre los resultados de una encuesta realizada por la Agencia Common Sense Media entre jóvenes estadounidenses de entre 12 y 17 años. En dicha consulta se identificó que dos terceras partes de los consultados consideran que los políticos y sus propuestas no reflejan una comprensión de las necesidades de los jóvenes y esto tiene relación con que la juventud actual focaliza su interés en temas concretos y no en preferencias por partidos políticos. Además, han dejado de creer en los sistemas políticos. Considero que esto igualmente refleja mucho de lo que piensa la juventud chihuahuense.

Sería entonces conveniente que los candidatos que deseen conseguir el apoyo de los jóvenes chihuahuenses busquen conocer lo que en verdad le preocupa al joven. Por mucho tiempo las campañas electorales en México se han desarrollado mediante planes de acción y propuestas electorales que no marcan diferencia de acuerdo con elgrupo generacional para el que pudieran estar pensadas y que son muy generales. Pareciera que esas son las mismas recetas para cada elección como si la población no evolucionara y no experimentara cambios en su mentalidad y percepción sobre el tipo de sociedad en la que vive.

Creo que aquellos que saldrán a buscar el voto a las calles del estado de Chihuahua no deben ignorar que el proceso de globalización experimentado por nuestra sociedad desde mediados de los años 80 ha impactado en la forma de pensar y de entender la vida en las nuevas generaciones. La de hoy ya no es una sociedad que discute ideales y doctrinas partidistas. Por el contrario, el modelo de la globalización ha arraigado como valores supremos de las generaciones contemporáneas el individualismo, la adoración al dinero y a lo material, así como el consumo excesivo y la desideologización de las personas.

Estos elementos indudablemente se reflejan en el comportamiento político y cultura electoral de los jóvenes. Es decir, hoy el joven es un ser pragmático que evalúa porqué y en qué le conviene lo que escucha de cada persona. Y además lo liga con su futuro individual.

La actual generación de jóvenes chihuahuenses no es doctrinaria. Es reflexiva y pragmática; rechaza la demagogia y es severa con aquellos que le mienten. Observo que los jóvenes de hoy ─aunque parezca contradictorio en pleno proceso electoral─ se interesan primero por conocer a la persona más que al político. Quieren sentirse representados y esto nada tiene que ver con la edad. Quieren estar seguros de que la persona es competente, empática, honesta y se compromete a resolver problemas concretos. Quizá por ello Javier Milei con el 69 por ciento de apoyo entre jóvenes argentinos de entre 18 y 24 años y Nayib Bukele, con aprobación del 90 por ciento de los salvadoreños, atraen tanto a la juventud.

En resumen, pienso que sería conveniente que aquella candidatura que busque atraer el voto de los jóvenes chihuahuenses se olvide de discursos partidistas y les convenza a partir de propuestas sobre temas concretos que impactan en la vida actual y futura de ellos. El proceso electoral que se avecina el próximo junio será un buen parámetro para evaluar si los candidatos supieron hablarles a los jóvenes y en qué medida motivaron su participación. Ya veremos.