Chihuahua y la interrupción legal del embarazo

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), seis de cada 10 embarazos no planeados derivan en un aborto inducido. Diariamente. se realizan en promedio 125 mil procedimientos en todo el planeta; de ellos, el 45 por ciento se practica en entornos clandestinos, insalubres y riesgosos, mayoritariamente en países en vías de desarrollo, como México.

Además del grave problema de salud pública que esto representa, en el país aún se criminaliza la interrupción del embarazo, pese a las recomendaciones de organismos internacionales y a la creciente ola de exigencia sobre derechos reproductivos. En 25 de 32 entidades federativas el aborto se considera un delito que amerita desde los seis meses hasta los seis años de prisión para las mujeres que se lo realicen, además del pago de multas, trabajo en favor de la comunidad, e incluso la suspensión o inhabilitación profesional de quien en su caso las haya auxiliado.

PUBLICIDAD

Esto ocurre a pesar de que en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad la acción de inconstitucionalidad 148/2017, declarando inconstitucional la criminalización del aborto en México; esta determinación obliga a todos los jueces federales y locales a sujetarse a dicha acción en el momento en que resuelvan casos penales de esta naturaleza.

Hasta hoy sólo siete estados han aprobado la interrupción legal del embarazo (ILE): la Ciudad de México desde el 2007; Oaxaca en el 2019; Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima en el 2021 y Sinaloa en el presente año.

Actualmente. otros congresos locales están discutiendo el tema. En el caso de Chihuahua, la semana pasada las fracciones parlamentarias de Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en voz de la diputada Leticia Ortega, presentaron una iniciativa con carácter de decreto, cuyo propósito es reformar los artículos 143, 144, 145 y 146, así como adicionar el artículo 143 Bis al Código Penal de la entidad. Con ello, la interrupción del embarazo no se consideraría un delito, excepto que se realice después de las 12 semanas de gestación.

Las y los diputados emanados de todas las corrientes ideológicas deben votar la iniciativa y tomar la decisión a plena conciencia, considerando que la propuesta es despenalizar la ILE solo en el primer trimestre de la gestación, y evitar que alguna mujer vaya a prisión si decide practicarse un aborto durante ese periodo.

Es conveniente que la legislatura analice detalladamente el caso de la Ciudad de México, en donde el aborto es legal desde hace casi 15 años. A pesar de que la ILE alcanzó en el 2013 los 20 mil 765 procedimientos anuales, a partir del año 2014 la cantidad de abortos muestra una clara tendencia a la baja y el año pasado la cifra se redujo a 12 mil 295. Paradójicamente, la legalización ha incidido en la reducción de las interrupciones de embarazo.

No podemos negar que este es un tema sumamente sensible y controvertido, pues concurren desde cuestiones inherentes a los derechos humanos y de salud, hasta morales, éticas, e incluso, religiosas. Pero tampoco podemos dejar de reconocer que las mujeres han interrumpido sus embarazos por diferentes razones desde inicios de la humanidad y no ha habido ideología, gobierno, religión, estado civil o situación económica que haya podido impedirlo.

Partiendo de esa premisa, es urgente implementar en Chihuahua un modelo que favorezca la educación sexual de la niñez y las juventudes, que facilite el acceso a métodos de anticoncepción regulares y de emergencia, y que no criminalice el derecho a la libertad reproductiva de las mujeres y las personas gestantes.

A reserva de que se profundice en el tema y se hagan los estudios multidisciplinarios correspondientes, podemos asumir que despenalizar la interrupción del embarazo y facilitar el acceso a procedimientos médicamente vigilados y en entornos seguros, acompañado de una política de apertura a la educación sexual y la anticoncepción, eventualmente podría derivar en una menor cantidad de abortos, como sucede en la Ciudad de México.