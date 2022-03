Chihuahua rumbo a Ítaca

Esta semana con la presentación del Plan Estatal de Desarrollo para el actual sexenio, ha ocurrido un evento de enorme importancia que impacta la vida de quienes habitamos el estado, y quienes se vinculan con él por trabajo, turismo, o cualquier otro motivo.

La planeación en la esfera gubernamental es una obligación constitucional, artículo 26, pero como muchas otras cosas, ha sufrido una vertiginosa evolución. Contamos con una ley federal desde 1930, una gran actualización de 1983 y otras pequeñas recientes. De ahí deriva algo de nombre rimbombante, el “Sistema Nacional para la Planeación Democrática del Desarrollo”. Corresponde a la Secretaría de Hacienda elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Cada estado de la Federación y cada municipio están obligados a elaborar algo semejante, ya con algunas peculiaridades.

Ocurre algo lamentablemente común en nuestra cultura, en general. En muchas ocasiones no se planea, aunque lo diga la ley. Cuando si se planea, se hace para salir al paso, por cumplir un requisito enfadoso, y el documento incurre en generalidades ininteligibles, no digamos evaluables. Poco menos se hacen intentos serios de planeación y derivan hacia un catálogo de buenos deseos, muchos de ellos inalcanzables en el tiempo y sin asignación de recursos. Y finalmente hay planeaciones sensatas, cuidadosas, realistas, pero desafiantes, que toman en cuenta la disponibilidad de tiempo y dinero, se vinculan con presupuestos y se consensúan y ejecutan con la sociedad, la academia, los empresarios. Venturosamente, de este último tipo es el plan presentado por la gobernadora Maru Campos.

Nada más sensato, en entornos de recursos limitados, que optimizar los beneficios a la sociedad planificando cuidadosamente lo que se va a hacer. La misma gobernadora, que con su experiencia como alcaldesa hizo algo semejante en su esfera, dice constantemente que se deben evitar las ocurrencias.

Para conseguirlo, algo fundamental, y que se hizo en el proceso de confección del presente plan, fue la consulta a la ciudadanía. A los especialistas, a los actores. Se dispusieron muy diversos mecanismos para escuchar y luego seleccionar las mejores alterativas. Cuando así se procede, los planes surgen de la gente y no son impuestos por la autoridad, es que logran arraigo y compromiso para ejecutarlos.

Muy importante señalar de entrada que se está planeando para seis años. Tenemos demasiado arraigado el inmediatismo, que espera resultados en el cortísimo plazo y sin esfuerzo, casi mágicos. Sabemos en realidad que muchos resultados exitosos consisten en la culminación de un proceso largo y cuidadoso, gran parte del cual ni siquiera está a la vista abierta de la gente. Veremos buenos resultados pronto, pero lo importante es ver los grandes cambios cuando hayan madurado y puedan ser permanentes. Lo importante es evaluar el avance y asegurarse que se mantiene en la ruta correcta y que desembocarán en la consecución de los objetivos, 50 de los cinco grandes ejes, en este caso.

Pongo un ejemplo de lo anterior que sirve para entrar ya al documento que nos presentaron. Uno de sus grandes ejes es la salud. Desde la campaña se abordó esa importante problemática, desde ahí se establecieron sus compromisos. Chihuahua es complejo en esta importante dimensión de la vida humana por lo extenso, agreste y poco poblado de su territorio. Esto dificulta llevar los servicios a todos. Sin embargo, es de elemental humanidad hacerlo, y para ello por ejemplo nos proponen un esquema de clínicas móviles.

Otro ejemplo, en otra línea, es el de buen gobierno. Parte de ello es sanear las finanzas públicas, heredadas maltrechas por la inacción del pasado gobierno. Aquí incluso se anunciaron ya logros importantes para reestructurar la deuda, en apenas las primeras semanas del actual gobierno, pero aún faltan más pasos. Cito este rubro, porque esto es algo de lo que no es visible al ojo del ciudadano, que quiere cosas tangibles para su persona, su entorno familiar y ciudades. Pero si no se tienen un gobierno eficiente en esta materia, no se podrían conseguir muchos de los dilatados propósitos del desarrollo chihuahuenses contemplados en el plan.

También se anunció de forma especial un plan ambicioso para mejorar la seguridad, tranquilidad y paz de todos los habitantes. Mi lectura es que la gobernadora está llevando al orden estatal los buenos logros y aprendizajes en esta materia, de incorporar tecnología, prevención, capacidades, a todo el territorio estatal.

Y quisiera comentar finalmente la elegante hipérbole retórica de la gobernadora al comenzar su mensaje de modo muy afortunado citando el conocido poema de Constantino Kavafis, “Ítaca”. Este habla de un viaje, y de que es tan importante el final del viaje (“ten a Ítaca siempre en tu mente”), como el itinerario, lo que aprendamos en el camino, lo que cambiemos en el camino, los compañeros de viaje. Y sí, Chihuahua ha levado anclas, y navega rumbo a su Ítaca. Será para bien de todos los ciudadanos.