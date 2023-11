Chihuahua, Revolución y Educación

A propósito de la conmemoración del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, sería también conveniente plantearnos algunos de los cambios profundos que pudieran llevarse a cabo entre quienes integramos la sociedad chihuahuense contemporánea.

Como sabemos, la sociedad chihuahuense fue pionera del movimiento insurgente que se materializó en la Revolución de 1910 y, en general, nuestra entidad siempre se ha distinguido por ser el nicho de iniciativas de vanguardia en los diferentes ámbitos. El último ejemplo, los movimientos de los años 80 que lograron la apertura del sistema político y la democratización del país.

Las revoluciones son llamadas así precisamente porque conducen a cambios profundos en situaciones que impiden la evolución de los contextos en los que ellas se originan. Las revoluciones no son acontecimientos que se estancan en un periodo determinado sino procesos de cambio en permanente construcción.

El Chihuahua contemporáneo presenta características muy distintas a las que experimentaba en 1910. Sin embargo, creo que el cambio más significativo porconstruir está en relación con la manera en que nos estamos preparando como sociedad para enfrentar los retos demográficos, de empleabilidad y de desarrollo social dentro de las próximas tres décadas. Para ser más claro reviso someramente el contexto de nuestra entidad.

De manera resumida, de acuerdo con datos de CONAPO y CONEVAL, Chihuahua presenta uno de los cuatro porcentajes de pobreza más bajos del país (17,7%);comienza a ser una entidad con predominio poblacional femenino (50.5%), y es una entidad en donde un poco más de la mitad de la población tiene menos de 29 años (57%). Sin embargo, es en este renglón donde enfrentamos una situación que deberemos corregir, porque seguramente impactará en la competitividad y en el desarrollo social y económico de la entidad.

El INEGI ha señalado que en el ciclo 2021-2022 fuimos la entidad que presentó el mayor porcentaje de deserción escolar en el país en el nivel medio superior (16.5%) y superior (10%). ¿Por qué están abandonando las preparatorias y las universidades nuestros jóvenes? ¿Por qué tendríamos que hablar del abandono de los estudios universitarios por parte de los jóvenes?

Me parece que en Chihuahua el cambio más profundo a realizar para poder avanzar en nuestra evolución social y económica está en el rol que queremos asignarle a la educación en nuestra sociedad. Somos una entidad con gente joven cuya tarea prioritaria es definir hacia dónde conviene orientar ese bono demográfico para definir con éxito en qué queremos ser competitivos y atractivos para el mundo. El que nuestros jóvenes estén desertando de las aulas es un acontecimiento que no podemos soslayarporque compromete el futuro de la entidad. India, por ejemplo, definió desde hace tiempo que quería ser una potencia formadora de matemáticos, físicos y químicos y hoy no sólo es exportadora de científicos, sino tambiéngeneradora de desarrollo tecnológico propio. El movimiento revolucionario contemporáneo más importante para realizar en Chihuahua sin duda pasa por rescatar e impulsar a nuestros jóvenes. En una sociedad global donde el conocimiento es el factor más importante de competitividad nuestra entidad no puede ir en sentido inverso.

En resumen, si algo nos enseñó la Revolución de 1910 fue la lucha por ideales: tierra, libertad y justicia social. Me parece que en Chihuahua nos planteamos ya un ideal de desarrollo económico y tecnológico por alcanzar para el mediano y largo plazo; y en él, sin duda un aspecto prioritario es la definición de qué tipo de conocimientos y especializaciones son los que deseamos que sean predominantes entre la juventud de nuestra entidad. En este ideal de sociedad, las instituciones de educación media y superior no pueden evadir su responsabilidad de transformarse para atraer a los jóvenes, retenerlos y formar egresados aptos y competentes.