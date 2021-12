¿Chayote o publicidad?

A partir de algunos fuertes pronunciamientos que hiciera Donald Trump contra algunos medios de comunicación, durante su campaña a la presidencia en EU en 2015, cayó en cuenta del efecto amplificador que tenían dichas declaraciones, y como lo posicionaban más rápidamente entre el electorado estadounidense. De ahí en adelante lo demás fue perfeccionar la estrategia y afinar su puntería contra medios, comunicadores y periodistas en EU.

Más pronto que tarde, el republicano encontró en ese “enfrentamiento” con los medios de comunicación la mejor de sus estrategias de marketing político y posicionamiento, ya que la estrategia política se basaba en el “rompimiento” con el estatus quo de la sociedad, llamado también disruptiva o antisistema, no había por qué no llevar también ese posicionamiento -anti todo- contra los medios de comunicación.

Metido de lleno en ese “nuevo” campo del marketing político, sus asesores decidieron explorar a fondo el camino de la confrontación como vía para lograr mayores espacios y, por ende, más cobertura y mejor posicionamiento electoral, solo que para no incurrir en aquello de que “no importa cómo, bien o mal, pero que hablen de ti”, que en política resulta veneno puro, encontraron el recurso de acusar a los medios de comunicación y periodistas de conductas anti éticas, mediante las que obtenían cuantiosas cantidades de dinero a cambio de líneas editoriales “light”, o de plano favorables a tal o cual personaje o partido político.

Según el Índice de Libertad de Prensa de EU, los periodistas en ese país, enfrentaron más de ciento veinte incidentes de violaciones a la libertad de prensa, tan solo en 2019. Cifra sin precedente en el mundo.

En México, esa práctica, la de recibir dinero a cambio de líneas editoriales favorables se conoce como “chayote” y es propia solo de los periodistas o medios de comunicación en su relación con políticos, gobernantes o funcionarios diversos del sector público, que sí ha existido y existe aún hoy en nuestros días, pero que afortunadamente es practicada por un número cada vez menor de profesionales de la comunicación y el periodismo.

En México, transitando también en procesos electorales por esas fechas, el entonces candidato Javier Corral Jurado y su equipo de campaña, decidieron imitar esa estrategia del marketing político-electoral utilizada por Trump, si bien tímidamente durante la campaña, una vez electo gobernador se destapó con todo contra los medios de comunicación y periodistas chihuahuenses, llegando al punto incluso de acusarlos de cómplices del exgobernador Duarte a quien, ya desde entonces, señalaba de “vulgar ladrón” dando por hecho que era culpable de un enorme desfalco a las arcas estatales.

La política de comunicación de Corral fue, a lo largo de sus cinco años de gobierno, brutalmente agresiva contra los medios de comunicación en general, infundada y visceral, aunque después matizó con algunos entregándoles incluso jugosos contratos de publicidad, y rabiosamente inquisitiva y autoritaria contra periodistas y reporteros.

El exgobernador, de origen paseño, llegó al extremo de confrontar abierta y directamente a reporteros y reporteras que cubrían sus actividades, arrollando su dignidad como personas, haciendo acusaciones temerarias, infundadas y por demás humillantes en su contra o del medio para el que laboraban. Indignante.

Por otro lado, Corral dispuso la creación de un medio de comunicación propio, Cambio 16, que realizó la producción y difusión de contenidos relacionados con la actividad del gobierno, y que incluía televisión, radio, medio impreso, página web y redes sociales, solo que dicho medio carecía del alcance y posicionamiento necesarios para lograr su objetivo, y nunca los alcanzó, por lo que se convirtió en uno de los fracasos más grandes de su gestión. El gobierno debe gobernar, únicamente, es su función.

Nunca entendió Corral, y dudo ya que lo pueda hacer, la diferencia de conceptos entre “chayote” y publicidad en toda la amplitud de su significado, y menos de su impacto entre la población.

Luego, en 2018, durante la campaña presidencial, André Manuel López Obrador también imitó la estrategia disruptiva de Trump en relación con los medios de comunicación, un poco imitando la estrategia de Corral, desde el inicio del proceso electoral fue particularmente incisivo y descalificador con la “prensa neoliberal”, como él la llama, si es que este término significa realmente algo.

Ya en su gobierno, el presidente de México ha “tropicalizado” dicha estrategia, enfocando sus ataques diarios durante las conferencias mañaneras, en contra de medios y periodistas que no son afines a su proyecto de gobierno o ideología política, y que se dedican a publicar señalamientos fundados en datos, cifras, estadística o fuente, apegados estrictamente al rigor periodístico, pero que al primer mandatario le resultan claramente molestos.

Más allá de lo que, potencialmente, pueden resultar peligrosos y amenazantes estos ataques al periodismo y la comunicación desde el poder, que no es asunto menor, me quiero centrar en una premisa: un gobierno que no utiliza adecuadamente la publicidad gubernamental, pasará a la historia sin pena ni gloria, independientemente de lo que haya hecho como gobierno.

Empezaré por una categorización personal, de autoría propia. Quien piense que una nota informativa, un artículo de opinión, una columna o una entrevista a un funcionario público, es publicidad, definitivamente no tiene idea de lo que es el marketing, la publicidad, las audiencias y de cómo funciona todo esto.

El contenido informativo de un medio de comunicación, apegado regularmente a una línea editorial a la que todo medio o periodista tienen derecho, difícilmente tiene un impacto importante entre la sociedad en general. A menos que se trate de una tragedia descomunal o un evento especial de interés social, de otra forma no.

De acuerdo con diversas instituciones (cámaras gremiales, empresas de medición de audiencias, etcétera), en México, tan solo el 5 por ciento de los mexicanos se enteran de asuntos políticos o de gobierno por las noticias (ya sea impresas, por redes o radio o televisión), es decir, solo 5 de cada 100. Ese es un dato relevante que no debemos olvidar.

Algo muy similar ocurre en las redes sociales. En la encuesta anual de la Asociación de Internet MX, correspondiente a 2021, se establece que los llamados internautas acceden la red de redes en un 66 por ciento para interactuar en sus redes sociales, pero solo el 6.3 por ciento lo hace para enterarse de noticias.

Ambos datos nos llevan a concluir que la peor estrategia publicitaria, por su bajísimo alcance, es pretender que, a través de notas informativas, entrevistas o diversas publicaciones periodísticas, la gente se entere de lo que hace un gobierno. No funciona así.

En cambio, cuando en la estación radiofónica de moda, especializada en música de banda con un muy alto rating, que incluso se puede identificar al grado de edades y hábitos de consumo, se escucha un buen spot no mayor a 40 segundos, en el que se habla de algún programa, obra o acto de gobierno, el resultado es inmediato: miles de radioescuchas se enteran de la noticia, de modo agradable, sencillo y directo.

Lo mismo ocurre en un canal de televisión, con spots bien grabados y que envían mensajes claros y sencillos, en las horas o programas de mayor audiencia. Así es como funciona la publicidad y no de otra manera.

Por eso decenas, cientos, miles, de empresas en el mundo entero destinan miles y miles de millones de dólares cada año a presupuestos para publicidad. Si no funcionara, no gastarían en eso.

Corral (Trump y muchos como ellos también), al final pagó en carne propia el alto costo de su desprecio por los medios de comunicación y lo que estos significan en realidad para cualquier gobierno. Lo poco rescatable de su gestión como gobernante se perdió en su afán por despreciar a los medios. La publicidad gubernamental es un concepto prioritario en la política de comunicación social, porque representa la mejor forma de llegar a amplios sectores de la población de forma simple, directa, efectiva y masiva.

La publicidad cuesta, magnificar un mensaje tiene sus bemoles y es por lo que se paga, no por hablar bien o mal de un gobernante o funcionario. Los chayotes solo en caldo, porque en la vida real espinan.