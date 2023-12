César Duarte, Chihuahua le debe un juicio justo

Estoy a la espera de una entrevista con César Duarte en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán. En la antesala vino a mi memoria el año 2009,cuando arreció la carrera por la gubernatura. No mencionaré nombres, pero recuerdo cada cara.Aquella, era una mañana de verano, me habían citado en el Canal 44 a las 10 de la mañana en punto.Cuando llegué había otras tres personas esperando,ellos comentaron que el diputado César Duarte, en aquel entonces Presidente del Congreso de la Unión, llegaría en cualquier momento a grabar la entrevista, "tuvo una reunión muy importante en El Paso con un empresario, lo llevaron en moto para evitar la fila del puente, pero ya vienen de regresó", explicó alguien del staff. Unos minutos después llegó. Todavía no éramos muchos los que habíamos decidido embarcarnos en aquel proyecto político que con los años pasó de aventura bucanera a tragedia griega.

Nos acercamos al entonces diputado Duarte y entonces mi amigo, que era uno de los colaboradores cercanos, le dijo "te quiero presentar a Carlos, es hijo del profe Murillo, gente de toda la vida en el partido", esto último no era una simple expresión, mi papá presumía dos cosas cada vez que podía: la primera,es que antes de bautizarme me llevó al PRI, en una especie de presentación ante nuestra religión laica y su segundo orgullo era que, en el edificio del PAN,tenían un cuadro con fotos con el título “mapaches priístas”, mi papá advertía "¿cómo es posible que mejor me hagan ese reconocimiento los contrarios y no en mi partido?", solía decir seguido de una carcajada, sabedor de que habían pasado más de veinte años del verano caliente y sus delitos ya solamente eran pecados.

Como buen político, César Duarte me pidió que le llevara un saludo a mi papá, luego se detuvo unos segundos y me dijo "bienvenido a este proyecto, hace unos días le comenté a la esposa de un amigo, préstemelo unos meses, queremos trabajar por Chihuahua para rescatarlo y eso mismo te digo, vamos a echarle ganas por Juárez", fue una pequeña arenga para un soldado. Después de ese encuentro cada día que le aportaba a la campaña electoral era una misión cumplida. No fueron buenos tiempos, fueron los mejores.

Poca gente comprende la pluralidad de un partido político, en aquel momento César Duarte representaba una alternativa emergente para Chihuahua, la competencia parecía cerrarse en favor de Teto Murguía que parecía un gigante electoral y, como segunda opción, también estaba Óscar Villalobos, impulsado por el grupo Baeza. Eran muchas versiones del PRI en manos de personajes completamente diferentes.

Las manecillas del timming político marcaban la horade las definiciones, parecía que los dados –que siempre están “cargados”- estaban listos, pero nadie contaba con César Duarte que dio un salto cuántico al ser electo entre 500 diputados para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados en el 2008, lo que reconfiguró todo el tablero. Sin duda, era un escenario inesperado. Y, para muchos como yo, continuar con los Baeza era sentenciar a Juárez a más violencia, mientras que el Teto Murguía había formado una secta política repleta de claroscuros -eran más los oscuros que los claros-; por eso buscamos otra opción y nos hicimos duartistas.

César Duarte ahí cometió su máximo pecado, les arrebató la candidatura y después ganó con 600 mil votos, un récord histórico que no ha sido superado a la fecha, ese bono democrático y la estabilidad política que logró en el estado fueron un factor importante para rescatar a Chihuahua de la violencia que parecía imposible de controlar. La verdad es que Reyes Baeza había dejado devastado el estado y eso Duarte nunca se lo reprochó. En 2010, Juárez estuvo en el primer lugar del ranking mundial de ciudades violentas y el estado de Chihuahua fue el primer lugar nacional en homicidios dolosos con 4,747. En el 2015, el número se redujo a 1,151 y Juárez salió de la lista maldita. Fueron seis años de recuperación para Chihuahua, Duarte cumplió su promesa y Juárez se levantó de las cenizas.

Me identifiqué como duartista desde entonces, pero no volví a platicar con César Duarte hasta el año 2016,dos o tres semanas después del domingo 5 de junio,cuando el PRI perdió la elección estatal para sorpresa de todos, nadie se explicaba cómo había ganado Corral la gubernatura. Creo que era un miércoles cuando me mandó llamar el gobernador Duarte. Acudí con el mismo entusiasmo que tenía seis años atrás, pero esta vez la sombra de la derrota electoral pesaba en el ambiente como una neblina, había fracasado el proyecto de continuidad del duartismo, esa loza que cargaba Duarte y la amenaza que representaba Javier Corral para el estado le daban otro contexto a la reunión; “sus editoriales son muy valientes, lo felicito”, me dijo, luego me explicó “estamos en un momento de crisis y en la crisis la gente no sabe qué hacer, algunos se paralizan, otros dan un paso atrás, pero usted se ha mantenido; algo le puedo garantizar, esto va a pasar en algún momento y vamos a continuar con el proyecto”, fueron unos minutos, suficiente para confirmar mi compromiso como el primer día.

Después vendrían cinco largos años, ser duartista se convirtió en delito por orden de Javier Corral y a finales del 2016 comenzó una persecución política atroz, el nuevo gobernador retorció las leyes para vengarse, la rabia inexplicable contra el duartismo era la nueva santa inquisición y el discurso de odio obsesivo reflejaba su personalidad fascista.

Desde mi lógica, aferrarse a Duarte era la única forma de justificar la ineptitud de Corral para gobernar. Pero no era solo eso, había algo más. Fue hasta el año 2020 cuando se desnudaba el origen de todo públicamente. Confirmando las sospechas de una traición, abandonaron las reuniones clandestinas para mostrar la cara de una aberrante alianza, Corral y los Baeza posaron para la foto cínicamente, la muestra de que todo este tiempo habían trabajado en equipo.

Gómez Morín debe estarse retorciendo en su tumba por esta sociedad ilegítima que en 1986 era completamente inimaginable, finalmente el pragmatismo venció a la razón, Corral logró sentar a su padrino Pancho Barrio con Fernando Baeza en la misma mesa, demostrando que los negocios del poder terminan siendo más valiosos que la ideología o la ética.

El rumor del acuerdo de Bucareli ahora se confirmaba. Miguel Ángel Osorio Chong quería sacar a César Duarte del escenario nacional porque le estorbaba en su fallida incursión por la presidencia rumbo al 2018, las cláusulas del contubernio eran simples: los Baeza -operadores de Osorio- le ayudaron a ganar la elección a Corral y a cambio Corral borraría del mapa a Duarte.

El demagogo, estafador, dedicado al sicariato político y a pesar de eso, gobernador Javier Corral, le pagaba los favores a sus nuevos socios espurios presionando a los jueces para que obsequiaran años de cárcel a los duartistas usando la prisión preventiva como palanca, su meta era allanar el camino a los Baeza para un posible regreso político, que afortunadamente no llegó a tiempo, antes se derrumbó el PRI con ellos adentro.

Ahora es el año 2023, 7 años después de la última vez que nos vimos y esta era la tercera vez que iba a platicar con César Duarte, ahora en la cárcel de Aquiles Serdán, donde el exgobernador se encuentra en prisión preventiva gracias a una telaraña jurídica que enredó Javier Corral deliberadamente para cumplir su parte del trato, no tengo duda que esto comenzó con una persecución política en la que se encarcelaron a más de treinta duartistas y que, hoy, todos están libres, menos César Duarte.

Cuando voy caminando por un túnel en la cárcel de Aquiles Serdán acompañado de un custodio, recuerdo una anécdota que narra don Filiberto Terrazas en el libro “La Guerra Apache en México”, cuando el Coronel Joaquín Terrazas, luego de pacificar el estado, ya anciano viaja con su nieto en el ferrocarril -que por cierto se construye gracias al fin de la guerra-,entonces el auditor pasa a perforar los boletos, pero don Joaquín Terrazas no los encuentra en su abrigo, probablemente porque se le cayeron antes de subir, entonces los demás pasajeros lo reconocen y deciden pagarle los dos boletos, la razón, dicen los pasajeros,es que Chihuahua le debe mucho más que dos boletos de tren. Algo muy parecido sucede ahora con César Duarte, Chihuahua le debe un juicio justo.