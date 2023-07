Cerca del límite, y aún nos tienen de rodillas

El pasado 5 de abril el Consejo Consultivo de Transporte emitió un acuerdo en el que se obliga a los concesionarios de transporte público a renovar la totalidad de las unidades en un lazo no mayor a tres meses a partir del 20 de ese mismo mes. Junto con esa noticia, quizá algo preocupante para los concesionarios, se autorizó el ajuste a la tarifa que empezó a aplicarse inmediatamente, es decir, a partir del 6 de abril.

Se dijo que el gobierno del estado puso a los usuarios -y subrayo la palabra usuarios- al frente y al centro de las decisiones identificando sus principales problemas como el horario de “corte de la última vuelta”, horarios irregulares, horarios incompletos los cuales les obliga a realizar gastos adicionales como pago de taxi o desplazarse a distancias considerables en horarios que los ponen en riesgo, siempre en aras de dar seguimiento de brindar un transporte público eficiente y a la altura los ciudadanos según lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo: implementar un modelo integral de movilidad urbana, conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado al centrar base en el beneficio de las y los usuarios”, y me permito subrayar varias cualidades: intermodal, seguro y accesible.

En este sentido si bien las voces y experiencias de todos son importantes, más aún lo son de quienes viven en carne propia el viacrucis de trasladarse por la ciudad cotidianamente desde la periferia que, dicho sea de paso, en los últimos meses son utilizados a manera de carnada para ejercer presión a su costa, quedando al centro de una lucha para medir fuerzas entre los diversos actores de esta puesta en escena, donde ellos, la supuesta razón de ser de la obra son los más vulnerables.

Aún a contracorriente, en su momento nos atrevimos a expresar nuestro interés por el proyecto del BRT-2 y sin cerrar los ojos a errores que se pueden adjudicar al proyecto y a su muy deficiente ejecución, nos mantenemos en lo dicho porque la necesidad de implementar una solución del horizonte más amplio dentro de los límites de la factibilidad y viabilidad posibles estaba, y aún está, al límite. Porque no se trata solo de que las dos troncales BRT-1 y BRT-2, así como la pre-troncal funcionen, se trata de que las rutas alimentadoras, con la debida revisión de sus recorridos, lleguen precisamente hasta donde viven quienes necesitan más el transporte público a una tarifa razonable, a la periferia, pues habremos de recordar, principalmente al gobierno estatal, que el proyecto incluía el compromiso de que al abordar una unidad de cualquier alimentadora se pudieran realizar los transbordos necesarios hasta llegar al destino sin pago de boletos adicionales, lo cual, si bien requiere de un subsidio por parte del gobierno, ciertamente no debiera asustarle, pues los beneficiarios serían precisamente quienes viven en la periferia, los más pobres.

Las aseveraciones que hemos manifestado por más de tres años no han surgido de ocurrencias: nos hemos dado a la tarea de gastar la suela de nuestros zapatos precisamente allá, de frente y cara a cara con quienes pasan de tres a cuatro horas arriba de unidades indignas y maltrechas, de quienes arriesgan su integridad física al transitar a pie por zonas inseguras que, por cierto, ni yo ni muchos de quienes leen estas líneas nos atreveríamos a hacerlo; de quienes viven en permanente exclusión y marginación por las prácticas de los “empresarios” del transporte que lucran con ellos: son inaceptables las declaraciones de sus líderes que afirman que a causa de la pandemia, al obligarles el gobierno estatal a no circular después de las seis de la tarde, la gente se acostumbró a no salir después de esa hora, razón por la cual no extienden sus recorridos mucho más allá de esa hora. Paralizan la ciudad, nos tienen en sus manos.

También nos asalta la curiosidad de estudiar casos análogos en Latinoamérica y en nuestro país, de analizar estadísticas, y nos da por medir los arroyos de las avenidas donde han implementado carriles confinados, por ejemplo, sería útil que algunos supieran que tanto la avenida Tecnológico como la Triunfo de la República y la Gómez Morín son más anchas que Insurgentes Sur, y que si bien en ésta le quitaron un camellón para utilizarse en el Metrobús, de facto en las tres avenidas de nuestra ciudad se hizo lo mismo.

Todas las voces y experiencias son importantes; se entiende que quienes circulan en el vehículo particular sientan molestia por los cambios que han tenido que asumir, pero sus argumentos debidos a su experiencia no lo justifican, pues son los menos y quienes menos la sufren. El solo hecho de que las unidades sean de modelos más recientes el problema se resolvería: no es así, el problema es mucho más complejo.

Decía un compañero investigador: “siembras calles y cosecharás vehículos”; en nuestra ciudad se han sembrado vehículos -más de noventa mil en año y medio- más no hay calles. En este tema tanto el gobierno estatal y en lo que cabe el municipal tienen frente así mucho, mucho por hacer, mucho por cumplir.