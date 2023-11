Celebrar la muerte para disfrutar la vida

Aquí siempre decimos, en la Heroica Ciudad Juárez comienza la Patria. Eso es cierto, no sólo en un sentido geográfico, sino, sobre todo, en lo cultural. Por siglos, este municipio ha sido hospitalario con viajeros que llevan de todas partes del mundo. Ese pasado formó un crisol cultural muy singular que tanto sorprende a quienes nos visitan.

En buena medida, nuestra riqueza cultural se debe a que adaptamos las influencias de todas partes del mundo a nuestra tradición, aún más si vienen del otro lado de la frontera. Junto con El Paso formamos una de las comunidades transfronterizas más grande del mundo. Eso provocó que en nuestra vida cotidiana hayamos asimilado muchas costumbres estadounidenses, como el Halloween. Cada año, las niñas y los niños, acompañados de sus familias, inundan el centro de la ciudad para pedir dulces. Por supuesto, todos hemos disfrutado de esos momentos. Sin embargo, eso no implica que nos olvidemos de nuestras raíces.

Por ejemplo, el evento de Altares y Tumbas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya es parte infaltable de las celebraciones que realizamos en estos días. Tan popular se ha hecho que se calcula que en un par de días más de 50 mil juarenses visitamos esta exposición.

La relación que tenemos en México con la muerte es muy peculiar. Muchos dicen que la vida es parte de la muerte, pero en ninguna parte tiene le dan a esa frase el mismo significado que aquí. En nuestra cosmovisión persiste la idea de que la existencia persiste después de fallecer. Esa es la razón por la que cada año nos esforzamos por recibir de la mejor manera a nuestros seres que ya no se encuentran en este plano.

Estoy convencida que rememorar no sólo es recordar el pasado, sino revivirlo. Y eso es lo que hacemos con nuestra celebración del Día de Muertos, pues en vez de entristecernos por la ausencia, nos alegramos por todo lo que compartimos juntos.

Aún si somos completamente escépticos, y no creemos en la trascendencia, no podemos negar que en el acto de la ofrenda “revivimos” a aquellos que ya partieron. Al preparar sus platillos favoritos o ir a conseguir los alimentos y las bebidas que más les gustaban, de alguna forma recreamos sus vidas. A veces hay un dulce en particular que les encantaba, pero que ya no comíamos. El volver a rodearnos de todo eso que identificábamos con ellos reconstruimos las experiencias que tenemos guardadas en nuestra memoria. Aún a pesar de que ya no se encuentran entre nosotros, los lazos que nos unieron se fortalecen en este ejercicio de memoria.

Comúnmente los extranjeros no entienden por qué celebramos la muerte. Las veces que he tenido la oportunidad de tratar de explicarles, les digo que es una actitud frente a la vida. Hay muchas cosas por las que me enorgullezco de ser juarense y mexicana, una de ellas es precisamente cómo nos relacionamos con el pasado. Ya perdí la cuenta las crisis que hemos enfrentado y los momentos que hemos superado juntos como sociedad –como el que hoy están pasando nuestros hermanos de Guerrero-. Y a pesar de tantas tragedias, siempre mantenemos la sonrisa, el buen ánimo y la solidaridad.

Esos lazos sólidos que nos unen con los que ya no están, también nos unen con los que no conocemos. Por eso, aunque a veces contamos nuestro dinero para terminar la quincena, estoy segura que ninguno de nosotros escatimaría un peso para recibir a nuestra gente con su platillo favorito y compartir con ellos lo que disfrutamos juntos. Ese desprendimiento también lo tenemos con todos los que llegan a nuestra casa y más en Juárez, que siempre hemos sido muy hospitalarios con todos los que nos visitan.

La cultura es como el agua, cuando no se mueve se muere. Somos una ciudad cosmopolita y seguirán llegando influencias de todas partes del mundo y, sobre todo, del otro lado de la frontera. Las seguiremos adaptando a nuestra idiosincrasia para hacerlas nuestras. Y eso es posible porque tenemos raíces muy profundas. Para serles sincera, eso es lo que a mi parecer es lo más importante del Día de Muertos, pues no podemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces si no festejamos nuestros vínculos con nuestros antepasados. Por allí dicen, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Pero, agregaría, quien no revive y celebra su pasado está condenado a no tener futuro.