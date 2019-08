Celebramos el inicio de gobierno de Corral

Con auténtico gusto hemos recibido la noticia de que el gobernador Javier Corral por fin se haya decidido a trabajar en beneficio de los chihuahuenses, después de tres años completos de pura verborrea, de quejas y lamentaciones, pero también de haber cobrado sin falta las respectivas quincenas. Lo celebramos porque independientemente de las diferencias que pueda haber con el mandatario, lo que aquí importa es el bienestar de los ciudadanos, quienes han padecido el primer trienio de la administración estatal la ignominia de un Gobierno que no ha sabido o no había querido gobernar.

Luego del anuncio del Plan de Inversión 2019-2021, de hace unos días, los chihuahuenses tenemos un poco más de esperanza de que este quinquenio no se irá en blanco, que por lo menos habrá atención a proyectos de primera necesidad, considerados así por el Gobierno del Estado y las presidencias municipales que participan, según es la intención.

Hay un sinnúmero de obras que están pendientes y que por tres años los habitantes de los municipios se quedaron esperándolas, sin aviso de que serían postergadas o simplemente ya no se harían, mucha gente se quedó en la total incertidumbre. Hubo primeras piedras, por las cuales no habían regresado, obras incompletas, y otras que nunca vieron la luz.

Ahora, tras el anuncio de este programa de inversión algunos de esos proyectos podrán seguir adelante y se renueva la esperanza de desarrollo y oportunidad para los constructores, aunque seguramente se aplicará la especialidad de la casa: colocar a los amigos por delante, pero con la debida vigilancia habremos de procurar que en todo momento se respeten las licitaciones, que los contratos se realicen conforme a derecho y que se garantice la oportunidad a los empresarios locales, a fin de que no haya fuga de capitales a otras latitudes, o al extranjero.

El beneficio colateral a la inversión pública será palpable, como también la falta de ella fue manifiesta durante los primeros años de gestión, cerrando posibilidades a otras inversiones, a más desarrollo y reprimiendo la presencia de capitales externos; por el contrario, se pudo apreciar el cierre de varias empresas y por ende la baja de empleos.

Se habla de casi 19 mil millones de pesos que serán destinados a salud, educación, infraestructura hidráulica, puentes, pavimentación, tecnología y conectividad, en todo el estado. Al parecer se trata de una inversión que “representa el doble de lo invertido en los dos primeros años de la gestión estatal”. En esto último discrepamos, porque no hay puente, carretera, hospital u otras obras, que en su conjunto, den testimonio de una inversión de 9 mil 500 millones de pesos. Lo que sí queda claro es un derroche en el pago de nómina, el agigantamiento de la burocracia con la creación de nuevas áreas, con la duplicidad de funciones para dar cabida a los amigos del Gobierno en turno, en el pago de viáticos para viajes sin promesa de inversión o puro turismo político, en una inversión enorme para el gasto corriente en general, y lo que se sume.

El desarrollo de infraestructura pública es importante pero lo es más una orientación adecuada de los recursos, de acuerdo a las necesidades más apremiantes, como aquellas que se presentan en el Sector Salud, donde hay promesa de inversión, aunque notoriamente insuficiente: “equipamiento para salud y nuevos hospitales: se construirá el nuevo Hospital de Gineco-Obstetricia de Parral con inversión de 314 millones de pesos; un nuevo Centro de Salud en Casas Grandes con 29 millones de pesos; ampliación del Hospital General de Camargo por 61 millones de pesos; el quirófano del Centro de Salud en Ciudad Madera será remodelado y equipado con un monto de 25 millones de pesos. En total serán equipados 38 centros de salud en todo el estado con una inversión de 212.4 millones de pesos”.

La crisis que se presenta en el Sector Salud, por corrupción, mala planeación, incorrecta aplicación de recursos, entre otros, ha generado un hueco monumental en la administración, y el recurso anunciado será sólo un paliativo y no la solución para acabar de tajo con la bronca. La escasez de medicamento y de insumos médicos, las nóminas, la falta de infraestructura, tienen en jaque al Sistema Estatal de Salud, por lo que este rubro requerirá de esfuerzos a parte y de una estrategia bien definida que ayude, por lo pronto, a postergar el colapso total de la estructura.

No pretendemos regatear el reconocimiento, el esfuerzo aunque tardío es válido, pero tampoco podemos negar la realidad de lo que sucede en el rubro de salud, hay un déficit enorme que también debe reconocerse y se debe actuar inmediatamente después de esta medida atenuante, ignorarlo será fatal para la Secretaría de Salud y peor para los miles de ciudadanos que se atienden en cualesquiera de los organismos que dependen del estado, ni se diga de Pensiones Civiles que padece su propio caos.

En la capital se omite el nosocomio al norte de la ciudad, donde la infraestructura pública es escasa, aunque la compensa un complejo de hospitales y clínicas de primer mundo, pero privados y completamente inaccesibles a la mayoría de la gente. Actualmente los vecinos de las colonias del extremo norte se tienen que trasladar hasta el Hospital Central que queda más allá del Centro, o al Hospital Infantil, que está ubicado en el extremo sur, una completa penuria, sobretodo cuando el requerimiento es urgente y en la noche.

En Ciudad Juárez la necesidad de hospitales y clínicas se extiende a lo largo y ancho de la frontera, también prevalece la escasez de medicamentos, equipo e insumos, la atención no alcanza y el rezago es preocupante. El próximo jueves 22 de agosto, el gobernador Javier Corral hará la presentación del Plan de Inversión, en el Centro Cultural Paso del Norte, y se espera que haya importantes anuncios, aunque, al igual que en la capital y en las ciudades de mayor población, en este rubro los proyectos informados son escasos y más bien provisorios.

El otro segmento preocupante es el de la seguridad pública, que parecía en pausa, sin proyectos de inversión visibles desde que arrancó este gobierno, sólo malas noticias y pésimos resultados por parte de quienes están encargados de guardar el orden, cada quien, en el grado de su competencia. Por eso nos da mucho gusto que haya plan para equipar a los elementos, para crear espacios de seguridad, se plantea la aplicación de mil 402 millones de pesos, y con ellos construir cuatro Centros Estatales de Seguridad Regional, mediante la inyección de capital privado, lo cual es muy bueno si se les da la utilidad debida. No hay nuevos reclutamientos, no se habla de adiestramiento especializado ni operaciones coordinadas, pero lo anunciado por el gobernador por lo menos dice que ya no están paralizados, como así pareció en la primera parte de la administración donde se hizo notar la fortaleza de los grupos del crimen organizado, el incremento de los índices delictivos que más impactan en la sociedad, tales como el secuestro, la extorsión, el homicidio, asalto a mano armada, robo a casa habitación, a bancos y negocios, etcétera.

Aquí la apuesta debe ser mucho mayor, al igual que en Salud, en seguridad el rezago es enorme y los gobiernos deben aprender a hacer más con menos, claro está, la sinergia debida con los ayuntamientos, la conjunción de esfuerzos con el Gobierno federal, y las acciones coordinadas con los grupos de la sociedad organizada. Nos queda claro que los recursos siempre serán insuficientes en este apartado, los criminales operan bajo otras reglas que les facilita su tarea, y desde este otro lado se tienen que sujetar a procesos lo cual hace desigual la lucha, pero también la individualización de las acciones, la autoexclusión, tendrá como resultado operaciones a medias, limitadas en todos los sentidos, y lo peor, no se podrá frenar el avance de los delincuentes.

Creemos que la inversión de mil 402 millones, ayudarán a abatir el rezago en una parte, pero no debe quedarse la situación ahí, la apuesta debe ser mucho más alta, e insistimos en que una mejora en las relaciones políticas con los otros órdenes de gobierno ayudará a atender de mejor manea el problema.

Coincido con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini, quien aseguró que la gente esperaba mucho más de este gobierno, sin embargo todos sabemos que la primera parte de esta gestión se le fue al gobernador en justificar su inoperancia, pero todavía hay tiempo de enmendar, de hacer, y estaremos atentos en cada momento para que se le dé seguimiento formal a este plan, para que no quede en otra promesa incumplida, y si a final de cuentas el mandatario desea regresar a su actitud inicial, entonces nuestra exigencia será otra, ya no será necesario entonces pedir lo que no puede dar, su permanencia en la silla gubernamental no tendrá asidero alguno.