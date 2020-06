-Cedió al naranja sólo por las amenazas

-Sumisión panista con pincitas

-Intentona de división al sector privado

-Meten en grillas a movimiento de mujeres

Sólo con el brazo torcido, a regañadientes y advertencias, Javier Corral decidió colocar en naranja el semáforo Covid en Juárez.

Esta frontera tendrá así un respiro indispensable para que tome aliento su economía luego de una trágica cuarentena que estaba por tocar los tres meses.

El cierre total de las actividades comerciales catalogadas como no esenciales fue artificial e innecesariamente prolongada al menos por la mitad del tiempo que duró la restricción. Nunca quiso ser sensible ni solidario el gobernador con el sufrimiento de los fronterizos.

Y difícilmente hubiera logrado Juárez el semáforo naranja a partir del lunes si la sociedad no hubiera rebasado en las calles al Gobierno estatal y los líderes empresariales no hubieran amenazado al mandatario con iniciar una campaña por la reapertura.

Esa campaña iba ya directo contra Corral por el empecinamiento a no entender la grave afectación económica provocada a los ingresos de las decenas de miles de familias más vulnerables, sin recursos para alimentarse.

La crisis sanitaria efectivamente continúa en altibajos. No acabará ni mañana ni pasado. Las normas de higiene y distancia deben continuar como reglas inflexibles pero sin frenar paralelamente el avance hacia la nueva normalidad en todos los rubros.

No deben seguirse imponiendo los caprichos sobre la necesidad de los alimentos en la mesa de los juarenses.

***

El antecedente es de hace poco más de un año, pero sirve para ejemplificar las razones por las que el Palacio de Gobierno no debería confiarse en que habrá sumisión panista en la eventual votación de la reforma electoral.

En abril de 2019 fue la bancada del PAN la que hizo añicos la intención corralista de mandar como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la actual comisionada de Atención a Víctimas de la Fiscalía del Estado, Irma Villanueva Nájera.

La funcionaria impulsada por el gobernador y los grupos afines que ahora ocupan los mejores lugares de la nómina ya daban por hecho que tendrían el control de la CEDH.

Respaldada por la entonces todopoderosa Luz Estela “Lucha” Castro, Villanueva fue rechazada por los mismos panistas. El coordinador parlamentario blanquiazul, Fernando Álvarez no logró el consenso ni con la mitad de los integrantes de su bancada.

Priistas y morenistas aprovecharon la coyuntura, que comenzó con la división del grupo albiazul ante el intento de imposición. Lo demás es historia, la decisión final favoreció a un gris Néstor Armendáriz.

Ahora, en la antesala de que suba al pleno un dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Participación Ciudadana, la apuesta de Álvarez Monje de cambiar una resolución no pasa de ser una hipótesis lejana. Públicamente cuatro legisladores del PAN se han mostrado contra la reforma, pero en privado todos la critican por las formas y los tiempos, que no dan para sacarla por más obsesionado que esté Corral en hacer a Gustavo Madero el candidato a sucederlo en 2021.

Por ello es que confiar en que habrá mayoría para cambiar el dictamen una vez que llegue a un periodo extraordinario -que podría ser entre martes y jueves de la otra semana-, es casi tanto como una locura. En serio, no deberían confiarse en que habrá una sumisión, menos a estas alturas del quinquenio.

***

La pandemia frenó un nuevo conflicto del Gobierno del Estado con el sector privado. Desde febrero se constituyó en Juárez el llamado EDC (Chihuahua Economic Development Corporation) como un nuevo organismo empresarial, con 24 importantes firmas que harían promoción internacional de la entidad.

La contingencia sanitaria frenó su desarrollo, se paralizó igual que todo, pero ahora comienza su resurgimiento como apuesta para la era post-Covid.

Impulsado desde el Gobierno estatal, el EDC se promueve como el renacimiento de un esquema que antes ya había dado resultado en la atracción de capitales extranjeros al estado. Dicho esquema se siguió en algunas administraciones, con diferentes nombres, desde tiempos de Francisco Barrio. Luego se fue diluyendo.

Ahora se busca que un nuevo modelo sea liderado por la iniciativa privada y su consejo quede integrado por un presidente, ocho vicepresidencias, un secretario y tesorero.

Actualmente hay desarrolladores industriales y prestadores de servicios como asesores fiscales, contables y legales, así como los gobiernos, metidos en la labor de echar a andar la máquina.

Pero no ha caído del todo bien el proyecto en el sector privado estatal. El Consejo Coordinador Empresarial de la capital, Index en Chihuahua y Juárez, Southwest Maquila, Canacintra y otros organismos le ponen peros a la operación del EDC. La molestia no ha trascendido al ámbito de lo público, pero no tarda.

No cuadra que sea una iniciativa de gobierno más que de la IP, pero sobre todo observan tempranos intentos de control político del gremio y hasta, tal vez, una mala intención de dividir al sector privado.

Es lógico pensarlo. El EDC, como organismo autónomo, deberá cobrar cuotas a sus afiliados; eso lo hará entrar en competencia con los CCE y sus cámaras integradas, para ver dónde quieren estar y dónde van a pagar por agremiarse. Ahí el riesgo de división y fractura.

¿No sería mejor sumar lo que ya se tiene e ir en conjunto a buscar inversión? El tema se habrá de calentar conforme se intensifique la reactivación económica en la entidad.

***

Ha llegado el momento que los rostros que dan vida y sustento a los diferentes movimientos sociales marquen su posición en relación con la caprichosa propuesta de reforma electoral, que al vapor, con ánimos de sorprender y gandallismo sin igual, presentó Javier Corral ante el Congreso.

Están entre otras, Emma Saldaña, Irma Villanueva, Graciela Ramos, y muchas más, que en estos momentos mediante pronunciamos generales por parte de la administración estatal, están siendo tácitamente utilizadas con fines político y electorales, muy lejos de su objeto social.

Ya son dos las comunicaciones oficiales enviadas por la Coordinación de Comunicación Social, en las cuales se hace ostentación de movimientos de mujeres en apoyo a la propuesta. El último es el comunicado CCS/9102, enviado el pasado jueves.

Dice el mencionado comunicado “Respaldan Organizaciones de la Sociedad Civil las elecciones PASO”, la “Red Chihuahuense para el Servicio Público y Colectivo Nawá llaman al Congreso del Estado a tomar una decisión en favor de la democracia; Movimiento Estatal de Mujeres ya había hecho público su apoyo”.

Se manipula la representación de las mujeres incluyendo una reforma que agrega un requisito para los candidatos varones, en el sentido de no tener antecedentes de violencia, agresión sexual e impago de pensión alimenticia, propuesta que ya ha sido autorizada legislativamente en otras entidades como Oaxaca.

La zanahoria oculta para sorprender al movimiento feminista impone un candado a los partidos, arrebatándoles la autonomía para postular candidatos, a través de elección de su militancia, consejo o comités internos, de acuerdo a la estrategia partidista legítima de cada uno.

Los diputados tendrán que separar las propuestas viables, de aquellas que solo persiguen un fin personalísimo de perpetuación en el poder del gobernador Corral.