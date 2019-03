CEDH: Derechos Humanos y presupuesto precario

Uno de los problemas actuales de los derechos humanos es que son entendidos de formas tan diversas que casi todas las actividades del ser humano se convierten en derechos. Como suele pasar, si todo es derechos humanos, entonces nada es derechos humanos.

En ese sentido, se diluyen los principios en un mar de conceptos y acciones. Sin embargo, para los administradores del sector público es más fácil justificar el presupuesto si se atiende a una causa legítima y, así, al menos en el discurso y en el papel, se cumple con la función del Gobierno. En esa misión los derechos humanos son una buena bandera.

En el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua de 2019, por ejemplo, en la justificación por eje transversal, dice que el 70.10 por ciento –de los 72.2 mil mdp que se gastarán en este año–, serán destinados a un eje rector que llaman Derechos Humanos e Inclusión Social; otro 21.76 por ciento destinado a la Agenda TAI, Transparencia y Combate a la Corrupción; un 6.51 por ciento en el eje nombrado Opción Preferencial a las Personas con Situación de Pobreza; y, finalmente 1.63 por ciento para la Reforma del Poder, Participación Ciudadana y Democracia Efectiva.

Visto así, parece que el Gobierno estatal está administrando los recursos con un alto compromiso con los derechos humanos, sin embargo, en ese 70.10 por ciento entran, por ejemplo, un 14.77 por ciento que se entrega a los municipios para el gasto público y 16.83 por ciento a los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

Estos dos ejemplos –entre otros muchos considerados en este eje rector de Derechos Humanos e Inclusión Social–, nos permiten analizar el presupuesto estatal y hacernos una pregunta fundamental : ¿se invierte en derechos humanos o se invierte en educación y se reparten recursos a los municipios? En realidad es lo segundo.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? De todo y de nada, esa es la respuesta si metemos al mismo costal indiscriminadamente. Probablemente en el discurso funcione aunque, en general, la gente común pocas veces revisa el presupuesto de egresos.

Si buscamos el dato en específico, para saber cuánto es el gasto público que se invierte en gestionar que se cumplan los derechos humanos, tendríamos que preguntarnos el presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la respuesta es lógica, resulta que la CEDH aparece con un 0.10 por ciento –de ese 70.10 por ciento– que supuestamente se dedica al eje rector de Derechos Humanos.

Cuando los expertos en finanzas públicas y los políticos se unen, surgen estas formas retóricas para justificar el gasto. Otra vez, los derechos humanos son la llave que abre todas las puertas y legitima las acciones del Gobierno.

Un dato interesante es que México, como muchos países de Latinoamérica, forma estas comisiones para cumplir por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y, con esto, ha engrosado la burocracia, instalando oficinas en los tres órdenes de gobierno y promoviendo la creación de legislación para la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, esto no sucede en la misma lógica en países industrializados como Estados Unidos o en Europa, donde la defensa de los derechos humanos está con mayor fuerza en los activistas que defienden estos derechos desde la sociedad civil.

En ese contexto, México ha creado artificialmente una serie de oficinas donde se cumple con las sentencias y los estándares internacionales, pero lamentablemente se burocratiza la defensa de los derechos. Con esto, la solución se convierte de nuevo en problema.

Es por ello que, entre otras causas, el modelo debe replantearse porque todas las comisiones estatales (y la nacional), están inmersas en cuestiones de carácter político y esto vuelve imposible la autonomía, un requisito indispensable para hacer un trabajo de defensa de los derechos debe ser un propósito de vida, no un trabajo burocrático.

La CEDH de Chihuahua está en el proceso de renovación, el viernes pasado se registraron casi 30 aspirantes para dirigir esta oficina que funciona como apéndice del Gobierno estatal y entre ellos hay varios juarenses.

Mencionaré a quienes conozco. Se registró para competir por la presidencia la Licenciada Karla Ivette Gutiérrez Isla, egresada de la UACJ que ha dedicado su trayectoria profesional a la CEDH; también el maestro Carlos Gutiérrez Casas, reconocido académico de la UACJ y promotor de los Derechos Humanos, a quien recuerdo como un maestro comprometido con la cátedra; también está en la lista el Dr. Roberto Sáenz Huerta, un entrañable amigo, a quien conozco porque fuimos compañeros de generación y, además de ser un experto en historia del derecho constitucional, trabaja como abogado en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Roberto participa activamente en las causas sociales de Juárez desde siempre; finalmente, a esta lista de juarenses, se integra la Lic. Flor Karina Cuevas Vázquez, quien trabajó en la CEDH y quien tiene cercanía con el activismo en la defensa de los derechos de género.

Probablemente hay más fronterizos, pero no los identifico, me refiero a estos cuatro casos porque me parecen propuestas que tienen viabilidad más allá de la cuestión política.

En unos días más estos registros serán ratificados o rechazados por la comisión que se encarga del proceso de selección, a partir de ahí, comienza una serie de comparecencias ante los diputados para que, cada aspirante, presente sus fortalezas y se someta a los cuestionamientos de los legisladores, quienes al final decidirán.

Nada hay escrito, pero los antecedentes y la realidad sobrepasan al ideal. Las distintas fuerzas políticas del estado ya están tendiendo su red para seleccionar a su favorito, no necesariamente por capacidad. En ese contexto vale más la lealtad que la propuesta. No se dan cuenta que, con esa dinámica política, lesionan más a la CEDH.

Por ahora es demasiado tarde para cambiar el juego, en unos días más se cumplirán las formas legales para seleccionar al siguiente presidente de la CEDH, sin embargo, llegue quien llegue se enfrentará con esta realidad: el presupuesto es precario, la estructura administrativa es ineficiente y el discurso de los derechos humanos está desbordado.

No sólo en Chihuahua –las comisiones en general–, son débiles y tienden a convertirse en oficialías de partes, me refiero a que, estas oficinas esperan a que las cosas sucedan, revisan periódicos, levantan actas, piden informes, pero no inician movimientos, no fortalecen a la sociedad civil, son pasivos frente a la realidad. Y no pueden ser de otra forma porque fueron diseñadas para cumplir con las formas, no para transformar la realidad.

Esos son los grandes retos que tendrá el nuevo presidente que se elija y esto solamente podrá pasar si hay un plan conforme a las necesidades reales de la sociedad, eso sucederá con un replanteamiento de fondo para transformar la institución en un órgano realmente autónomo y exigir un presupuesto que sea mucho mayor a 0.10 por ciento que es ahora. Tres cosas que, por ahora, son casi imposibles de lograr.