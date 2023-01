-Cayó muerto “El Neto” en el tercer perímetro

-Sinaloa y Juárez en Cumbre Trilateral

-Ratifican a Joob con enojo pero vista al suelo

-Siguen dando largas a Consejo de Morena

Afortunadamente para los juarenses y para los policías y militares que participaron en el operativo donde murió a tiros el líder de Los Mexicles, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz “El Neto”, sus escoltas tomaron rumbo opuesto al que tomó su jefe una vez que trataron de huir. No hubo generalización de balaceras.

El grupo delictivo fue ubicado en un domicilio de la colonia Aztecas gracias al seguimiento de inteligencia llevado a cabo por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en inimaginables números telefónicos de cómplices y operadores financieros de “El Neto”.

Los agentes estatales responsables de la investigación, respaldados por militares de élite de la Guarnición Militar en Juárez, armaron tres anillos de seguridad para impedir la fuga del jefe Mexicle.

Una vez que “El Neto” fue avisado sobre la presencia militar y policiaca cercana a su casa de seguridad, salió disparado en una camioneta blindada BMW y alcanzó a brincar el primer perímetro policiaco, sus escoltas lo siguieron unos cuantos metros en una Highlander también blindada, pero huyeron hacia otro lado sin la concentración policiaca fijada en “El Neto”.

Luego pudo burlar Piñón, solo, el segundo anillo de seguridad, pero perfectamente ubicado ya por sus persecutores que solo debieron esperar a que cayera en el embudo del tercer perímetro donde chocó la blindada, trató de huir a pie con arma larga disparando hasta ser desactivado.

No murió en el momento; fue subido luego a la caja de una camioneta pick up de la policía. Ahí falleció mientras agentes y militares formaban un escudo buscando impedir la llegada de cómplices que ya no se presentaron.

Igual como se fugó del Cereso la madrugada del domingo, Piñón de la Cruz cargaba en la BMW ocho armas, todas de grueso calibre. También fue hallado equipo táctico y droga en la casa de donde había huido.

La velocidad del operativo policiaco impidió que los escoltas del abatido capo desplegaran su armamento y que sus cómplices en la ciudad alcanzaran a producir solo daños relativamente menores con quema de negocios y algunos vehículos.

Muchos años, más de una década, estuvo “El Neto” por encima de la ley aun encarcelado. Murió y por fortuna no produjo mayor fatalidad que la ocasionada en todo ese tiempo.

Tuvo sus efectos demoledores contra el jefe Mexicle la advertencia categórica de la gobernadora, Maru Campos, a sus subalternos en la Fiscalía tras la fuga de reos y muerte de policías entre domingo y lunes.

***

El contexto en que será efectuada la cumbre Trilateral López-Biden-Trudeau, a partir del lunes próximo, adquirió un matiz dramático por los acontecimientos sangrientos ocurridos en Juárez y Culiacán.

Con apenas unas horas de diferencia, en esta ciudad era abatido a tiros Ernesto “El Neto” Piñón de la Cruz, cabeza de Los Mexicles, grupo armado aliado del Cártel de Juárez, mientras en Culiacán, era detenido -en operativo que contó con apoyo de artillería aérea- Ovidio Guzmán López, líder del Cártel de Sinaloa, hijo de “El Chapo” Guzmán, dejando a la capital sinaloense en llamas y bloqueos.

Ambos temas fueron desdeñados en La Mañanera por el presidente, hasta que fue interrumpido a gritos por los reporteros, luego de hora y media de escuchar del Tren Maya, y de la agenda diplomática con Joe Biden y Justin Trudeau, presidente y primer ministro de los EU y Canadá, respectivamente.

De la muerte de “El Neto” dijo que sería el gobierno de Chihuahua quien informara; y de Ovidio, Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad.

Entendemos que de ambos operativos, el de “El Neto” y Ovidio, tenía el presidente toda la información, derivada de la reunión previa con el gabinete de seguridad, pero aun así no quiso abordarlo en la conferencia.

Lo que sí dijo es que la Fiscalía General de la República habría intervenido en el operativo en contra de “El Neto”, pero resulta que acá en Chihuahua, desde las cuatro de la mañana, hubo información oficial de que en la operación intervino el Ejército y Policía local, Agencia Estatal de Investigación y Secretaría de Seguridad estatal, cero la autónoma FGR.

La conferencia anunciada por el presidente para las 11 o 12, tuvo lugar a la una de la tarde, con Rosa Icela Rodríguez y el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, a media luz en las oficinas de ella, sin aportar mayores datos, y sin aceptar preguntas de los reporteros. El almirante José Ojeda, secretario de Marina, estuvo ahí, pero no tomó la palabra.

El rumor insistente era acerca del inminente traslado de Ovidio a Estados Unidos, país cuyo presidente pisará suelo mexicano en menos de cuatro días, en una visita de poco más de 24 horas.

El lunes estarán Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en Palacio Nacional, primero en reunión privada y después en una bilateral. El mandatario norteamericano estará acompañado por el secretario de Estado, Anthony Blinken; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; el subdirector de la CIA, Davide Cohen y Gina Raimondo, de Comercio. Evidente el tema a tratar.

Ayer hablamos de la caída en la aprobación presidencial, hasta rondar el 60 por ciento, atribuido a la crisis por la elección de presidenta de la Suprema Corte, con escándalo que involucró a la ministra Yasmín Esquivel y su tesis. Luego vinieron los hechos sangrientos. Contexto complicado coincidente el de esta reunión trilateral.

***

Sin pizca de testosterona, por completo descafeinados, inmovilizados, los regidores (as) del PAN murmuraron quedito, se lamentaron en voz casi inaudible y echaron cacayacas solo a espaldas de su jefa la presidenta del PAN municipal, Xóchitl Contreras Herrera, pero acataron sin resollar muy fuerte la decisión de ratificar como su jefe de jefes, a su coordinador en el cabildo, Joob Quintín Flores.

Antes de finalizar el año, Xóchitl retiró en público a Joob y puso a Austria en ese importante cargo del Cabildo juarense, pero desde Chihuahua capital, desde Palacio de Gobierno, le jalaron las orejas y la obligaron a cambiar su determinación, misma que anunció antenoche sin mayores explicaciones durante sesión del comité municipal, cita en Cinco de Mayo y 16 de Septiembre.

Los ediles Quique Torres, Amparo Beltrán, Víctor Talamantes y Alma Arredondo se grillaron entre sí, pero sin levantar ni siquiera la mano; y Austria, dolida también por la traición de Xóchitl y del mismo Joob, especialista en la materia, pero tampoco sin reacción mayor.

Todo seguirá igual, como si no hubiera habido cambio de dirigente azul en el Municipio.

***

Las fracturas de Morena siguen siendo la traba principal para la convocatoria a sesión del Consejo Estatal del partido, órgano que no ha podido reunirse porque la dirigencia de Brighite Granados operó para abortar el primer intento, ocurrido a principios de diciembre del año pasado.

Los dos grandes grupos mantienen, hasta esta semana, al menos, rotos los puentes de comunicación para llegar a una convocatoria en consenso, aunque las necesidades de sesionar sean cada día más urgentes e importantes debido a que los retos electorales están cada vez más cerca.

Granados de la Rosa sigue renuente, aseguran los morenistas, a dar pormenores del proceso de transición de la dirigencia de Martín Chaparro a la suya, además de que siguen siendo opacos los manejos de la tesorería y los planes de crecimiento del partido con miras al proceso de 2024.

Esa cerrazón desde luego levanta sospechas, de ahí que el presidente del Consejo de Morena, Hugo González, de signo distinto al de Granados, haya anunciado que con sus facultades volverá a convocar, a ver si ahora sí le hacen caso y no le salen con todo tipo de pretextos para no volver a sesionar.

Los consejeros estatales deben revisar el informe de entrega-recepción y especialmente ponerse a trabajar en los dichosos comités de defensa de la cuarta transformación, es decir ,las células vecinales y territoriales con las que pretende expandir su presencia en Chihuahua.

Los trabajos partidistas previos son necesarios para cosas tan básicas como ir preparando a los promotores del voto y representantes de casilla, a fin de hablar propiamente de una estructura política estatal que sea la base de la competencia del año que viene.

Estar en las calles cuanto antes, pues, puede ser la diferencia entre ganar o perder elecciones, de ahí la importancia de que no sólo parezcan que están trabajando todos los órganos partidistas, sino que en realidad lo estén.

En unos días podrá verse si la cerrazón de un grupo o la falta de oficio de otro se imponen en el partido; o bien, si logran dejar un poco de lado las diferencias para hacer el intento de constituirse como oposición seria y fuerte, lo que demanda unidad y voluntad para construirla.